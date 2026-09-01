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निकाय चुनाव 2026: नामांकन के बाद का खेल, जानिए जयपुर नगर निगम चुनाव के सबसे बड़े सियासी और चौंकाने वाले समीकरण

Rajasthan Nikay Chunav 2026: जयपुर नगर निगम चुनाव में नामांकन के आखिरी दिन टिकट और सिंबल को लेकर सियासी घमासान दिखा. कई दावेदारों ने बगावत कर निर्दलीय नामांकन भरा, कुछ वार्डों में प्रत्याशी बदले गए. अब 1 सितंबर को स्क्रूटनी और 3 सितंबर को नाम वापसी के बाद तस्वीर साफ होगी.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Sep 01, 2026, 06:39 AM IST | Updated:Sep 01, 2026, 06:39 AM IST
निकाय चुनाव 2026: नामांकन के बाद का खेल, जानिए जयपुर नगर निगम चुनाव के सबसे बड़े सियासी और चौंकाने वाले समीकरण
Image Credit: कई दावेदारों ने बगावत कर निर्दलीय नामांकन भरा.

Rajasthan Nikay Chunav 2026: जयपुर नगर निगम चुनाव में नामांकन का आखिरी दिन सियासी हलचल से भरा रहा. टिकट और सिंबल को लेकर कई जगह दावेदारों की नाराजगी सामने आई, तो कुछ ने पार्टी प्रत्याशियों के सामने निर्दलीय के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया. आखिरी वक्त तक प्रत्याशी बदलने से भी चुनावी माहौल गरमाया रहा.

आखिरी दिन 1293 नामांकन दाखिल
जयपुर नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन 1161 अभ्यर्थियों ने 1293 नामांकन दाखिल किए. 150 वार्डों में अब तक कुल 1253 अभ्यर्थी 1392 नामांकन पत्र जमा कर चुके हैं. शहर के 15 नामांकन केंद्रों पर आखिरी दिन सुबह से ही भारी गहमागहमी रही.

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कई प्रत्याशी पार्टी के मैसेज और सिंबल का इंतजार करते नजर आए. सिंबल मिलते ही समर्थकों के साथ RO कार्यालय पहुंचकर नामांकन की प्रक्रिया पूरी की गई. भाजपा ने अंतिम दिन सुबह 145 प्रत्याशियों की सूची जारी की, जिसके बाद पार्टी के भीतर टिकट को लेकर नाराजगी भी देखने को मिली.

कहीं सिंबल बदला, कहीं बगावत

वार्ड 76 में भाजपा ने आखिरी समय पर अपना अधिकृत प्रत्याशी बदला. पहले कुलदीप मिश्रा को सिंबल दिया गया था, लेकिन बाद में पुनीत कर्नावट को पार्टी का सिंबल दिया गया. पार्टी की ओर से RO को भी प्रत्याशी बदलने की सूचना दी गई.

वहीं वार्ड 103 में कांग्रेस के पूर्व पार्षद अजरूद्दीन टिकट नहीं मिलने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतर गए. उन्होंने पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को चुनौती दी है.

वार्ड 149 में टिकट नहीं मिलने पर अंजलि गौतम भावुक हो गईं. उन्होंने टिकट वितरण पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्राउंड पर काम करने वालों की जगह जी-हुजूरी करने वालों को मौका दिया गया.

वार्ड 142 पर भी सबकी नजर

जयपुर नगर निगम चुनाव में वार्ड 142 भी चर्चा में है. कांग्रेस ने यहां पूर्व राज्यमंत्री दीपक डंडोरिया की मां मीना डंडोरिया को प्रत्याशी बनाया है. दूसरी ओर भाजपा ने पहले मंजू महावर का नाम जारी किया था, लेकिन बाद में उनका टिकट बदल दिया गया. भाजपा ने बताया कि मंजू महावर के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हुए थे, इसलिए उनकी जगह भगवती देवी को प्रत्याशी बनाया गया.

युवा और पुराने चेहरों पर दांव

पार्टियों ने इस चुनाव में पुराने चेहरों के साथ युवा चेहरों पर भी भरोसा जताया है. वार्ड 87 में मुख्यमंत्री के OSD आनंद शर्मा की पत्नी प्रतिभा शर्मा को टिकट मिला है. वार्ड 110 में पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल मैदान में हैं.

वार्ड 112 में कुसुम यादव की जगह सुनील कोठारी को प्रत्याशी बनाया गया. वहीं वार्ड 150 में भाजपा ने 23 साल की शालू मीणा पर दांव लगाया है. युवा चेहरे के जरिए जेन-जी और युवा मतदाताओं से जुड़ने की कोशिश भी नजर आ रही है.

अब स्क्रूटनी और नाम वापसी पर नजर

नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के बाद अब 1 सितंबर को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी. इसके बाद 3 सितंबर दोपहर 3 बजे तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकेंगे. स्क्रूटनी और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही जयपुर नगर निगम चुनाव की वास्तविक तस्वीर साफ होगी. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि टिकट से नाराज कितने बागी मैदान में टिकते हैं और कितने वापस पार्टी के साथ आते हैं.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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