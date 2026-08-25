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घर पर वोट का सहारा छूटा तो बूथ तक पहुंचना बनेगा इम्तिहान, जयपुर में 18 हजार से ज्यादा 85 प्लास बुजुर्ग वोटर्स

Jaipur News : लोकसभा-विधानसभा चुनाव में जिन सीनियर सिटीजन और दिव्यांग वोटर्स के लिए चुनाव आयोग ने पोलिंग बूथ उनके घर तक पहुंचा दिया था, अब निकाय चुनाव में उन्हें खुद बूथ तक जाना होगा. जयपुर में 60 साल से ज्यादा उम्र के 3 लाख 73 हजार मतदाता हैं. इनमें करीब 18 हजार 85 प्लस बुजुर्ग मतदाता हैं. यानी उम्र के इस पड़ाव पर जिन मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र तक पहुंचना ही चुनौती है, उन्हें इस बार परिवार या किसी दूसरे के सहारे की जरूरत पड़ेगी. ऐसे में सवाल सिर्फ वोट डालने का नहीं, बल्कि इन बुजुर्गों को बूथ तक सुरक्षित पहुंचाने का भी है. 

Pragati Pant
Edited By Pragati Pant
Reported By Deepak Goyal
Published:Aug 25, 2026, 10:42 AM IST | Updated:Aug 25, 2026, 10:42 AM IST
घर पर वोट का सहारा छूटा तो बूथ तक पहुंचना बनेगा इम्तिहान, जयपुर में 18 हजार से ज्यादा 85 प्लास बुजुर्ग वोटर्स
Image Credit: बुजुर्गों को जाना होगा बूथ तक

Jaipur News : लोकसभा और विधानसभा चुनाव में लोकतंत्र की चौखट बुजुर्गों और दिव्यांगों के घर तक पहुंची थी. 85 साल से अधिक उम्र के मतदाता, गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोग और दिव्यांग मतदाता बिना किसी के सहारे (होम वोटिंग) घर बैठे वोट डाल सके थे. लेकिन नगर निगम चुनाव में तस्वीर बदल गई है. इस बार घर से मतदान की सुविधा नहीं होगी. यानी जिन हाथों में उम्र के कारण लाठी का सहारा है. उन्हें फिर मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए परिवार या किसी दूसरे के सहारे की जरूरत पड़ेगी. जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों में 60 साल से अधिक उम्र के 3 लाख 73 हजार 28 मतदाता हैं. इनमें करीब 18 हजार मतदाता 85 साल से ज्यादा उम्र के हैं. इनके लिए मतदान केंद्र तक पहुंचना इस चुनाव की बड़ी चुनौती बन सकता.

जयपुर में 18 हजार वोटर्स 85 साल से ज्यादा उम्र के

खासकर ऐसे बुजुर्ग जो अकेले रहते हैं, चलने-फिरने में परेशानी है या गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं. लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग की व्यवस्था के तहत 85 प्लस, दिव्यांग मतदाताओं को होम वोटिंग का विकल्प मिला था. इससे उम्र और शारीरिक परेशानी के बावजूद बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके. नगर निगम चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन है और फिलहाल इसमें ऐसी होम वोटिंग व्यवस्था नहीं है. इसलिए इन मतदाताओं को मतदान केंद्र पर जाकर ही वोट डालना होगा.

वार्डवार बुजुर्ग वोटर्स की तादात
वार्डवार बुजुर्ग वोटर्स की तादात


बहरहाल,लोकसभा और विधानसभा चुनाव में घर बैठे मतदान का विकल्प मिलने से जिन परिवारों को बुजुर्गों को मतदान केंद्र ले जाने की चिंता नहीं करनी पड़ी थी, उनके सामने अब फिर वही चुनौती है। नगर निगम चुनाव में होम वोटिंग नहीं होने के कारण मतदान वाले दिन परिवार के सदस्य, पड़ोसी या अन्य सहारे से बुजुर्गों को बूथ तक पहुंचाना होगा। ऐसे में मतदान केंद्रों पर पहुंच, बैठने की व्यवस्था, रैंप और जरूरत पड़ने पर सहायता जैसी सुविधाएं बुजुर्ग मतदाताओं के लिए अहम रहेंगी.

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प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल की जिम्मेदारी संभाल रही है. टीवी और डिजिटल मीडिया में 15 साल से ज्यादा का अनुभव हैं. इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी काम कर चुकी हैं. Pragati.Pant@india.com ईमेल के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप एक्स (https://x.com/zeerajasthan_) और फेसबुक पर (https://www.facebook.com/ZeeRajasthanNews) पर क्लिक कर सकते हैं.
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