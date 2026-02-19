एकीकृत जयपुर नगर निगम का पहला बजट, 2760 करोड़ का लेखा-जोखा, शहर से ज्यादा सिस्टम पर मेहरबान अफसर!

Jaipur Municipal Budget 2026-27: ग्रेटर और हैरिटेज के मर्ज के बाद बने जयपुर नगर निगम का ये पहला बजटहै. खास बात ये कि इस बार बजट पर बहस करने वाला कोई पार्षद नहीं,कोई सदन नहीं. सीधे अफसरों की कलम से तैयार किया गया ये बजट राज्य सरकार को मंजूरी के लिए भेज दिया गया है. 2760 करोड़ 85 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है. लेकिन इसमें सबसे बड़ा हिस्सा जनता के लिए नहीं, बल्कि सिस्टम को चलाने वालों के लिए रखा गया है. करीब 700 करोड़ रुपए सैलरी पर,728 करोड़ रुपए सफाई पर,और शहर की नई सड़कों के लिए सिर्फ 130 करोड़…सीवर के लिए 145 करोड़…ये बजट अफसरों की मेज पर बना है. सवाल ये नहीं कि बजट कितना बड़ा है. सवाल ये है कि क्या ये बजट शहर के लिए बना है या सिस्टम चलाने के लिए.

जनता को क्या मिला?

नगर निगम ग्रेटर और हैरिटेज के विलय के बाद बने जयपुर नगर निगम का पहला बजट तैयार कर राज्य सरकार को मंजूरी के लिए भेज दिया है. बोर्ड का कार्यकाल खत्म होने और प्रशासक व्यवस्था लागू होने के बाद निगम अधिकारियों ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 2760.85 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को मंजूरी के लिए भेजा गया है. जो मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-26 के संशोधित 2423.49 करोड़ रुपए के मुकाबले करीब 14 प्रतिशत अधिक है. इस बार निगम में निर्वाचित बोर्ड नहीं होने के कारण बजट को सदन में पेश किए बिना ही सीधे सरकार को भेजा गया है. प्रस्तावित बजट का 25 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन पर खर्च होगा. इसके लिए करीब 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. वहीं शहर की सफाई व्यवस्था के लिए 728 करोड़ रुपए रखे गए हैं. जिसमें स्थायी सफाई कर्मचारियों का वेतन भी शामिल है. शहर में नई सड़कों के निर्माण के लिए 130 करोड़ रुपए और सीवर लाइन बिछाने व मरम्मत के लिए 145 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है.

प्रस्तावित बजट में इन मदों में इतना खर्च करेंगे

-नई गाड़ियां (फायर फाइटिंग, कार, सफाई में उपयोग होने वाले वाहन), फर्नीचर, कम्प्यूटर, ऑफिस में उपयोग होने वाली मशीनें, सफाई के उपकरण समेत अन्य की खरीद के लिए 21.51 करोड़ रुपए का प्रावधान.

-अमृत योजना 2.0 के तहत होने वाले कार्यो के लिए 200 करोड़ रुपए.

-जनगणना का काम करवाने के लिए 5 करोड़ रुपए.

-मल्टीलेवल पार्किंग निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए.

-स्मार्ट सिटी में कार्यो के लिए 7 करोड़ रुपए.

-सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण और मौजूदा -प्लांट के मेंटिनेंस के लिए 8 करोड़ रुपए.

-नगर निगम की बिल्डिंगों के रखरखाव के साथ कमिश्नर के ऑफिस और मकान के मेंटिनेंस के लिए 13 करोड़ रुपए.

-हिंगोनिया गौशाला के विकास के लिए 1 करोड़ रुपए.

-हैरिटेज बिल्डिंग और अन्य स्ट्रक्चर के संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए.

-नए पेड़-पौधे लगाने के लिए 5 करोड़ रुपए.

-उद्यान (पार्कों) में सिविल वर्क करवाने और उनके रखरखाव के लिए 80 करोड़ रुपए.

-नई बिजली की लाइनें बिछाने, पोल लगाने के लिए 50 करोड़ रुपए.

-मौजूदा रोड लाइटों के बिजली के बिल, उनके रखरखाव पर करीब 68 करोड़ रुपए.

-शमशान और कब्रिस्तान के विकास के लिए 15 करोड़ रुपए.

-नए पब्लिक टॉयलेट बनवाने और मौजूदा टॉयलेट्स का रखरखाव करने के लिए 20 करोड़ रुपए.

-मौजूदा सड़कों और नालियों के मेंटिनेंस के लिए 70 करोड़ रुपए.

-नगर निगम में ई-गर्वनेंस सिस्टम के विकास और रखरखाव के लिए 12 करोड़ रुपए.

उधर नगर निगम जयपुर के बजट पर निगाह डाली जाए तो आगामी वित्तवर्ष में नगर निगम को सबसे ज्यादा रेवेन्यू राज्य सरकार से चूंगीकर के पेटे मिलेगा. ये राशि लगभग 800 करोड़ रुपए होगी, जबकि यूडीटैक्स से 185 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलने का लक्ष्य है. इनके अलावा 266.93 करोड़ रुपए हुड़कों से लोन लेकर जुटाने का प्रावधान बजट में रखा है.



बजट में इन मदो से आय प्रस्तावित का प्रावधान रखा

-50 करोड़ रुपए डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की एवज में किए जाने वाले यूजर चार्ज से.

-शहर में जगह-जगह बनी पार्किंग की नीलामी से 12 करोड़ रुपए.

-शहर में साइनेज और विज्ञापन होर्डिंग साइट्स की नीलामी से 95 करोड़ रुपए.

-सीवर कनेक्शन से 7.20 करोड़ रुपए.

-रोड कट अप्रूवल देने से 25 करोड़ रुपए.

-मैरिज गार्डन रजिस्ट्रेशन से 13 करोड़ रुपए.

-मोबाइल टॉवर लगाने की अप्रूवल देने पर 4 करोड़ रुपए.

-बकाया हाउस टैक्स वसूली से 2 करोड़ रुपए.

-मकानों की बकाया लीज राशि वसूलने से 10 करोड़ रुपए.

-जेडीए की तरफ से ट्रांसफर की जाने वाली कॉलोनियों के पेटे 5 करोड़ रुपए.

-हाउसिंग बोर्ड, जेडीए की नीलामी का हिस्सा राशि और निगम खुद के जरिए सरकारी जमीन की नीलामी करने से 190 करोड़ रुपए.

-अमृत योजना 2.0 के तहत केन्द्र राज्य सरकार का अंशदान से 206 करोड़ रुपए.

-आयूडीएफ सैंकड के तहत विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार से 100 करोड़ रुपए.

-गौशाला के लिए सरकार से मिलने वाले अनुदान से 25 करोड़ रुपए.

-राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत विकास कार्यो के लिए 120 करोड़ रुपए.

-14वें और 15वें वित्त आयोग के तहत 200 करोड़ रुपए.

बहरहाल,ग्रेटर और हैरिटेज के मर्जर के बाद बने जयपुर नगर निगम का यह पहला बजट एक तरफ 2760 करोड़ रुपए की बड़ी वित्तीय तस्वीर पेश करता है, तो दूसरी ओर इसमें यह सवाल भी छोड़ जाता है कि क्या यह पैसा सच में शहर की बुनियादी जरूरतों पर खर्च होगा या फिर ज़्यादातर हिस्सा प्रशासनिक खर्चों में ही सिमट कर रह जाएगा. ऐसे में अब सबकी निगाहें सरकार पर टिकी हैं क्या सरकार इस बजट को ज्यों-का-त्यों मंज़ूरी देगी,या जयपुर के आम नागरिकों के हित में इसमें कोई बदलाव होगा.

