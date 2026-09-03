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जयपुर नगर निगम चुनाव: किसी के पास 50 करोड़ तो किसी के पास सिर्फ 2.68 लाख! जानें जयपुर चुनाव के प्रत्याशियों के पास कितनी दौलत

Jaipur News: जयपुर नगर निगम चुनाव के प्रत्याशियों के हलफनामों में संपत्ति का बड़ा अंतर सामने आया है. वार्ड 112 के भाजपा प्रत्याशी सुनील कोठारी और पत्नी की घोषित चल-अचल संपत्ति करीब 50.59 करोड़ रुपए है, वहीं, वार्ड 98 के भाजपा प्रत्याशी सुभाष सिंघी की संपत्ति 2.68 लाख रुपए है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Deepak Goyal
Published:Sep 03, 2026, 06:51 AM IST | Updated:Sep 03, 2026, 06:51 AM IST
जयपुर नगर निगम चुनाव: किसी के पास 50 करोड़ तो किसी के पास सिर्फ 2.68 लाख! जानें जयपुर चुनाव के प्रत्याशियों के पास कितनी दौलत
Image Credit: जयपुर नगर निगम.

Jaipur News: जयपुर नगर निगम चुनाव में नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब प्रत्याशियों की घोषित संपत्ति भी चर्चा का बड़ा विषय बन गई है. चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवारों के हलफनामों से उनकी आर्थिक स्थिति की तस्वीर सामने आई है. किसी प्रत्याशी के पास करोड़ों रुपए की चल-अचल संपत्ति है, तो किसी की कुल संपत्ति कुछ लाख रुपए तक सीमित है. कई प्रत्याशियों के पास सोना-चांदी और वाहन हैं, वहीं, कुछ के पास वाहन तक नहीं है.

सबसे खास तस्वीर वार्ड नंबर 112 से सामने आई है, जहां भाजपा प्रत्याशी सुनील कोठारी और उनकी पत्नी की घोषित चल-अचल संपत्ति का आंकड़ा करीब 50.59 करोड़ रुपए पहुंचता है.

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वार्ड 112 में 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति

वार्ड नंबर 112 से भाजपा प्रत्याशी सुनील कोठारी संपत्ति के मामले में सबसे आगे दिखाई देते हैं. हलफनामे के अनुसार उनके पास 25.71 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 10.16 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है. उनके नाम तीन वाहन भी दर्ज हैं.

उनकी पत्नी के नाम 10.26 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 4.46 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है. इसके अलावा उनके पास 2.69 करोड़ रुपए के जेवरात बताए गए हैं. पति-पत्नी की घोषित चल-अचल संपत्ति जोड़ने पर यह आंकड़ा करीब 50.59 करोड़ रुपए हो जाता है.

इसी वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी आशीष शर्मा के पास 29.18 लाख रुपए की चल संपत्ति है. उनके पास 50 ग्राम सोना और एक वाहन है. पत्नी के नाम 21.45 लाख रुपए की चल और 8 लाख रुपए की अचल संपत्ति है. उनके पास 100 ग्राम सोना और 2 किलो चांदी है.

वार्ड 43 में पत्नी की संपत्ति पति से ज्यादा

वार्ड नंबर 43 में भाजपा प्रत्याशी शैलेन्द्र भार्गव ने 94.61 लाख रुपए की चल और 55 लाख रुपए की अचल संपत्ति घोषित की है. उनके पास 80 ग्राम सोना और 500 ग्राम चांदी है.

वहीं उनकी पत्नी के नाम 1.55 करोड़ रुपए की चल संपत्ति दर्ज है, जो पति की चल संपत्ति से करीब 60 लाख रुपए अधिक है. पत्नी के नाम 1.25 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति भी है. पति-पत्नी की कुल घोषित चल-अचल संपत्ति करीब 4.30 करोड़ रुपए है.

इसी वार्ड में कांग्रेस प्रत्याशी आशीष शर्मा के पास 31 लाख रुपए की चल संपत्ति है, वहीं, उनकी पत्नी के नाम 5.95 लाख रुपए की चल संपत्ति है. दोनों के पास क्रमश: 10 और 20 ग्राम सोना है.

वार्ड 76 में भी करोड़ों की संपत्ति

वार्ड नंबर 76 से भाजपा प्रत्याशी पुनीत कर्नावत के पास 1.12 करोड़ रुपए की चल और 1.22 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है. उनके पास 580 ग्राम सोना और एक वाहन भी है. पत्नी के नाम 2.17 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 980 ग्राम सोना घोषित किया गया है.

वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैन की चल संपत्ति 5.55 लाख रुपए और अचल संपत्ति 24.42 लाख रुपए है. उनके पास दो वाहन और 1.25 लाख रुपए के जेवर हैं. पत्नी के नाम 90.89 लाख रुपए की चल संपत्ति और 58.42 लाख रुपए के जेवरात हैं.

वार्ड 110 में सोना-चांदी से लेकर करोड़ों की जमीन-जायदाद

वार्ड नंबर 110 से भाजपा प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल के पास 98 लाख रुपए की चल संपत्ति है. उनके पास 450 ग्राम सोना और 2.5 किलो चांदी है. उनके नाम कोई वाहन नहीं है. उनके पति के पास 25.92 लाख रुपए की चल संपत्ति और करीब 3 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है.

इसी वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता मैथी के पास 1.19 करोड़ रुपए की चल संपत्ति, 700 ग्राम सोना और 5 किलो चांदी है. उनके पति के नाम 34.65 लाख रुपए की चल संपत्ति और 200 ग्राम सोना दर्ज है.

वार्ड 101 में भी संपत्ति का बड़ा अंतर

वार्ड नंबर 101 से भाजपा प्रत्याशी रवि शंकर शर्मा के पास 91.95 लाख रुपए की चल और 2.24 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है. उनकी पत्नी के नाम 50 लाख रुपए की चल और 1.63 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति घोषित है.

वहीं निर्दलीय प्रत्याशी मनोज मुदगल के पास 13.15 लाख रुपए की चल और 54.88 लाख रुपए की अचल संपत्ति है. पत्नी के नाम 52.77 लाख रुपए की चल और 1.41 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है.

कांग्रेस प्रत्याशी दुर्गेश शर्मा ने 54.36 लाख रुपए की चल और 4 लाख रुपए की अचल संपत्ति घोषित की है.

वार्ड 98 में सबसे अलग तस्वीर

वार्ड नंबर 98 के आंकड़े अन्य वार्डों से काफी अलग नजर आते हैं. भाजपा प्रत्याशी सुभाष सिंघी ने कुल 2.68 लाख रुपए की संपत्ति घोषित की है. उनके पास कोई वाहन नहीं है.

इसके मुकाबले कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार शर्मा के पास 12 लाख रुपए की चल और 2 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है. उनके पास दो वाहन भी हैं. पत्नी के नाम 6.30 लाख रुपए की चल और 7.50 लाख रुपए की अचल संपत्ति दर्ज है.

संपत्ति के आंकड़ों ने बढ़ाई चुनावी चर्चा

नगर निगम चुनाव के इन हलफनामों से प्रत्याशियों की आर्थिक स्थिति में बड़ा अंतर सामने आता है. एक तरफ ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी घोषित संपत्ति करोड़ों रुपए में है, तो दूसरी ओर कुछ प्रत्याशियों की पूरी संपत्ति कुछ लाख रुपए तक सीमित है.

कई मामलों में पत्नी के नाम पति से अधिक संपत्ति दर्ज है. वहीं कुछ उम्मीदवारों के पास वाहन तक नहीं है. ऐसे में जयपुर के 150 वार्डों का चुनाव सिर्फ राजनीतिक मुकाबले तक सीमित नहीं दिख रहा, बल्कि नामांकन के साथ सामने आए संपत्ति के आंकड़ों ने भी जनता का ध्यान खींचा है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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