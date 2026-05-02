/जयपुर आज होगा और गुलाबी! नगर निगम का ‘रंग दे गुलाबी’ अभियान, जानें आज कहां-कहां होगा काम

Jaipur News: जयपुर शहर आज और भी गुलाबी रंग में नजर आने वाला है. नगर निगम की ओर से शुरू किए गए ‘रंग दे गुलाबी’ मेगा अभियान के तहत शहर की सैकड़ों दीवारों को एक ही दिन में नया रूप देने की तैयारी की गई है. इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छ सर्वेक्षण से पहले शहर को साफ-सुथरा और आकर्षक बनाना है.

नगर निगम ने इस खास पहल के लिए 'एक दिन-एक संकल्प' थीम तय की है, जिसके तहत करीब 500 दीवारों को रंगने का लक्ष्य रखा गया है. अधिकारियों का दावा है कि यह पहली बार है जब इतने बड़े स्तर पर एक साथ पेंटिंग ड्राइव चलाई जा रही है. खास बात यह है कि दीवारों को सिर्फ गुलाबी रंग ही नहीं बल्कि मल्टीकलर थीम के साथ भी सजाया जाएगा, ताकि शहर और अधिक खूबसूरत और क्रिएटिव नजर आए.

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सबसे पहले इन जगहों पर होगा काम

नगर निगम के आयुक्त ओम कसेरा की पहल पर चल रहे इस अभियान में शहर के हाई-विजिबिलिटी एरिया को पहले चरण में शामिल किया गया है. इनमें हवामहल और परकोटा क्षेत्र, जौहरी बाजार, बापू बाजार, त्रिपोलिया बाजार, एमआई रोड, अजमेरी गेट और सांगानेरी गेट जैसे प्रमुख इलाके शामिल हैं. इसके अलावा सिविल लाइंस और सी-स्कीम के चौराहे, टोंक रोड (एयरपोर्ट एंट्री रूट), मानसरोवर, वैशाली नगर और सोडाला के मुख्य मार्गों पर भी काम किया जाएगा.

जयपुर को मिलेगी नई पहचान

सरकारी स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक भवनों की दीवारों को भी इस अभियान के तहत सजाया जाएगा. ‘सफाई सेवा मैराथन’ के बाद अब नगर निगम शहर की सुंदरता बढ़ाने पर फोकस कर रहा है. इस पहल से जयपुर को एक नई पहचान देने और उसे और अधिक आकर्षक बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.

बड़ा और अनोखा विजुअल मेकओवर प्लान तैयार

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 से पहले जयपुर नगर निगम ने शहर को नया रूप देने के लिए एक बड़ा और अनोखा विजुअल मेकओवर प्लान तैयार किया है. दावा किया जा रहा है कि जयपुर के इतिहास में पहली बार इतने बड़े स्तर पर सामूहिक दीवार पेंटिंग अभियान चलाया जाएगा, जिससे शहर की पहचान को नया आयाम मिलेगा.

थीम बेस्ड दीवारें, सिर्फ गुलाबी नहीं

जयपुर की पहचान ‘पिंक सिटी’ के रूप में है, लेकिन इस अभियान में दीवारें सिर्फ गुलाबी रंग तक सीमित नहीं रहेंगी. “रंग दे गुलाबी” नाम के बावजूद हर इलाके की दीवारें अलग-अलग थीम पर तैयार की जाएंगी. कहीं मॉडर्न आर्ट देखने को मिलेगा तो कहीं राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक नजर आएगी. इस पहल के जरिए शहर को एक नई विजुअल आइडेंटिटी देने की कोशिश की जा रही है.

आम लोगों की भी होगी भागीदारी

इस अभियान की एक खास बात यह भी है कि इसमें केवल सरकारी मशीनरी ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों की भी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है. स्कूलों, कॉलेजों, एनजीओ, कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ-साथ स्थानीय लोगों को भी इससे जोड़ा जा रहा है.

नगर निगम का मानना है कि जब लोग खुद अपने शहर को सजाने-संवारने में भाग लेंगे, तो स्वच्छता और सुंदरता के प्रति उनकी जिम्मेदारी भी मजबूत होगी. यह अभियान न सिर्फ शहर को खूबसूरत बनाएगा, बल्कि नागरिकों में जागरूकता और सहभागिता की भावना को भी बढ़ाएगा.