/नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में गुटबाजी हावी, शेरनी तारा के शावक की मौत के बाद फिर विवादों में

Jaipur News: नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में एक बार फिर विवादों में घिर गया है. अबकी बार विवाद का कारण लापरवाही से ज्यादा गुटबाजी हावी होती दिखाई दे रही है, जिसका खामियाजा वन्यजीवों को भुगतना पड़ रहा है.

नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में कब तक विवाद?

लॉयन और टाइगर सफारी से ज्यादा जयपुर का नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क विवादों से घिरा दिखाई देता है. लापरवाही, घटनाएं, शिकायतें, नोटिस बायोलॉजिकल पार्क के लिए बिल्कुल आम हो चुके है, लेकिन अब तो गुटबाजी भी बायोलॉजिकल पार्क में हावी होने लगी है.

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पार्क में तारा शेरनी के शावक की मौत की दुखद खबर ने वन्यजीव प्रेमियों को रुला दिया, लेकिन सवाल ये है कि शावक की मौत कैसे हुई? लापरवाही या गुटबाजी या फिर दोनो. ACF देवेंद्र राठौड़ ने DCF को चिट्टठी लिखकर डॉ.अरविंद माथुर की लापरवाही की शिकायत की. इसमें लिखा गया कि अरविंद माथुर ने मादा लॉयन तारा के गर्भधारण और प्रसव की सूचना दफ्तर को नहीं दी गई, जिस कारण लॉयन तारा आहार और उपचार से वंचित रही. मादा लॉयन तारा के सफारी क्षेत्र में प्रसव होने से उसका और उसके शावकों का जीवन संकट में है. तारा ने 29 जून को दो शावकों ने जन्म दिया था, जिसमें से एक ही मौत हो चुकी है.



वहीं, दूसरी बात ये भी सामने आ रही है कि इस घटना की पूरी जानकारी CWLW अरुण के प्रसाद और DCF को दी गई थी. बताया जा रहा है कि मादा लॉयन के कंकाल शावक का पोस्टमार्टम बोर्ड से करवाया गया, उसे मिट्टी में नहीं गाढ़ा गया. चिकित्सकों की सलाह पर आहार शेरनी को दिया जा रहा था. गर्भधारण की सूचना डीसीएफ तक को दी गई थी. अभी दूसरा शावक मां तारा के पास बिल्कुल स्वस्थ है. यहां सवाल ये भी है कि बॉयॉलॉजिक पार्क में जिम्मेदारी किस-किस की है?

क्या गुटबाजी हावी हो गई?

नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में क्या गुटबाजी हावी होती दिखाई दे रही है? क्योंकि कुछ दिन पहले CWLW अरुण प्रसाद ने नाहरगढ़ बायोलॉजिकल ACF को नोटिस थमाया था. ACF देवेंद्र राठौड़ को दूसरे अधिकारियों पर तथ्यहीन आरोपों पर कारण बताओं नोटिस दिया था, जिसमें लिखा था कि उच्च,नियंत्रण अफसरों पर अमर्यादित टिप्पणी के संकेत मिले. प्रशासनिक अनुशासन और सेवा आचरण के अनुकूल नहीं.

बड़ा सवाल ये है कि ये गुटबाजी पूरी तरह से वन्यजीवों पर भारी पड़ रही है. इससे पहले आग लगने, पर्यटकों की गाड़ी फंसने जैसे गंभीर घटनाएं भी हुई. अब सवाल ये है कि इन घटनाओं और लापरवाही के बीच गुटबाजी का खामियाजा वन्यजीवों को भुगतना पड़ रहा है. हालांकि गुटबाजी के बाद अब चर्चा ये भी है कि तबादलों के मौसम के बीच बायोलॉजिकल पार्क में बड़ा बदलाव होगा.

