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नाहरगढ़ कुंड में स्वच्छता अभियान, FHTR ने दिया ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने का संदेश

जयपुर के ऐतिहासिक नाहरगढ़ फोर्ट के कुंड और बावड़ी परिसर में 30 और 31 मई को दो दिवसीय विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है.

Edited byZee Rajasthan Web TeamReported byDamodar prasad raigar
Published: May 30, 2026, 10:41 AM|Updated: May 30, 2026, 10:41 AM
नाहरगढ़ कुंड में स्वच्छता अभियान, FHTR ने दिया ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने का संदेश
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News : राज्य सरकार द्वारा संचालित "वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान" के तहत फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान (FHTR) द्वारा नाहरगढ़ फोर्ट स्थित कुंड और बावडी में आयोजित स्वच्छता और जनजागरूकता कार्यक्रम में सहभागिता की.

30 और 31 मई तक नाहरगढ़ में स्वच्छता अभियान

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FHTR द्वारा पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के सहयोग से 30 और 31 मई तक नाहरगढ़ कुंड एवं बावड़ी परिसर में विशेष स्वच्छता अभियान आयोजित किया जाएगा. फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह शाहपुरा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के "स्वच्छ भारत" व जल संरक्षण के संकल्प और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे जल संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन के प्रयासों को जन-जन तक पहुंचाने हेतु आयोजित इस अभियान में आमजन, युवा और स्वयंसेवकों ने उत्साह के साथ भाग लिया.

संस्कृति का मान करें, जयपुर को कचरा मुक्त रखें

इस दौरान नाहरगढ़ कुंड क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाकर जल स्रोतों के संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और ऐतिहासिक धरोहरों के प्रति जिम्मेदारी निभाने का संदेश दिया-आइए, हम सभी मिलकर जल संरक्षण, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाएं,आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखने का संकल्प लें, “संस्कृति का मान करें, जयपुर को कचरा मुक्त रखें, यादें छोड़कर जाएं, कचरा नहीं”.

क्या है वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान

ये अभियान राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के पारंपरिक जल स्रोतों जैसे कुएं, बावड़ी, तालाब और कुंडों को पुनर्जीवित कर जल संरक्षण को एक बड़ा जन आंदोलन बनाना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'स्वच्छ भारत' संकल्प और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस अभियान के तहत ना सिर्फ गिरते भूजल स्तर को सुधारने के लिए वर्षा जल संचयन पर जोर दिये जाने के साथ ही, ऐतिहासिक धरोहरों की स्वच्छता और पर्यावरण संवर्धन भी किया जा रहा है. आमजन, युवाओं और सामाजिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी से संचालित ये अभियान मरुधरा को जल-आत्मनिर्भर बनाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बन सकता है.

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