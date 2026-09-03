/जयपुर नाहरगढ़ पार्क में महिला की मौत पर वन विभाग का एक्शन, रेंजर समेत 3 अफसरों का किया APO

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में बाघ के हमले में महिला मजदूर की मौत के बाद वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख अरिजीत बनर्जी ने आदेश जारी कर रेंजर समेत तीन कार्मिकों को अग्रिम आदेश तक APO कर दिया है.

आदेश के अनुसार, क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय गौरव कुमार, सहायक वनपाल एवं नाका प्रभारी प्रदीप कुमार और सहायक वनपाल एवं एन्क्लोजर प्रभारी सोनू मीणा को APO किया गया है. कार्रवाई 2 सितंबर को बाघ के हमले में महिला श्रमिक की मौत की घटना की गंभीरता को देखते हुए की गई है.

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तीन कार्मिकों को अतिरिक्त जिम्मेदारी

वन विभाग ने तीनों कार्मिकों के स्थान पर पार्क की कार्यव्यवस्था सुचारू रखने के लिए अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा है. क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय जोगेंद्र सिंह शेखावत को गश्ती दल प्रभारी के साथ नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है. इसी तरह वनपाल सीताराम चौधरी को नाका प्रभारी और सहायक वनपाल राजाराम मीणा को एन्क्लोजर प्रभारी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है. यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की गई है.

बाघ के हमले में हुई थी महिला मजदूर की मौत

गौरतलब है कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में 2 सितंबर को बाघ के हमले में एक महिला मजदूर की मौत हो गई थी. घटना के बाद पार्क में सुरक्षा व्यवस्था और एन्क्लोजर में काम करने की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठे थे. इसी घटना के बाद वन विभाग ने जिम्मेदारी तय करने की दिशा में यह कार्रवाई की है.

2 सितंबर 2026 को हुई इस घटना में सुगना देवी अन्य महिला मजदूरों के साथ टाइगर एन्क्लोजर में घास काट रही थीं. उस समय बाघ ‘शिवाजी’ अपने पिंजरे में बंद बताया जा रहा था. महिला मजदूरों के मुताबिक, एन्क्लोजर में काम करने के दौरान अचानक बाघ पिंजरे से बाहर आ गया और बाघ को सामने देखकर महिलाओं में भगदड़ मच गई. कुछ महिलाएं दौड़कर बाहर निकल गईं, जबकि कुछ ने पेड़ और जाली पर चढ़कर अपनी जान बचाने की कोशिश की.

सुगना देवी ने भी बाघ से बचने के लिए जाली पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन बाघ ने उनको नीचे खींच लिया और हमला कर दिया. हमले में उनकी मौके पर ही मौत हो गई. मृतका सुगना देवी नांगल सुसावतान की रहने वाली थी. वन विभाग की इस कार्रवाई के बाद अब पार्क में सुरक्षा व्यवस्था और गश्ती व्यवस्था को लेकर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर नजर रहेगी.

