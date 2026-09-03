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जयपुर नाहरगढ़ पार्क में महिला की मौत पर वन विभाग का एक्शन, रेंजर समेत 3 अफसरों का किया APO

जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में बाघ के हमले से महिला मजदूर सुगना देवी की मौत के बाद वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरिजीत बनर्जी ने रेंजर गौरव कुमार समेत तीन वनकर्मियों को अग्रिम आदेश तक APO कर दिया. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Ashish chauhan
Published:Sep 03, 2026, 04:43 PM IST | Updated:Sep 03, 2026, 04:43 PM IST
जयपुर नाहरगढ़ पार्क में महिला की मौत पर वन विभाग का एक्शन, रेंजर समेत 3 अफसरों का किया APO
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में बाघ के हमले में महिला मजदूर की मौत के बाद वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख अरिजीत बनर्जी ने आदेश जारी कर रेंजर समेत तीन कार्मिकों को अग्रिम आदेश तक APO कर दिया है.

आदेश के अनुसार, क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय गौरव कुमार, सहायक वनपाल एवं नाका प्रभारी प्रदीप कुमार और सहायक वनपाल एवं एन्क्लोजर प्रभारी सोनू मीणा को APO किया गया है. कार्रवाई 2 सितंबर को बाघ के हमले में महिला श्रमिक की मौत की घटना की गंभीरता को देखते हुए की गई है.

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तीन कार्मिकों को अतिरिक्त जिम्मेदारी
वन विभाग ने तीनों कार्मिकों के स्थान पर पार्क की कार्यव्यवस्था सुचारू रखने के लिए अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा है. क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय जोगेंद्र सिंह शेखावत को गश्ती दल प्रभारी के साथ नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है. इसी तरह वनपाल सीताराम चौधरी को नाका प्रभारी और सहायक वनपाल राजाराम मीणा को एन्क्लोजर प्रभारी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है. यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की गई है.

बाघ के हमले में हुई थी महिला मजदूर की मौत
गौरतलब है कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में 2 सितंबर को बाघ के हमले में एक महिला मजदूर की मौत हो गई थी. घटना के बाद पार्क में सुरक्षा व्यवस्था और एन्क्लोजर में काम करने की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठे थे. इसी घटना के बाद वन विभाग ने जिम्मेदारी तय करने की दिशा में यह कार्रवाई की है.

2 सितंबर 2026 को हुई इस घटना में सुगना देवी अन्य महिला मजदूरों के साथ टाइगर एन्क्लोजर में घास काट रही थीं. उस समय बाघ ‘शिवाजी’ अपने पिंजरे में बंद बताया जा रहा था. महिला मजदूरों के मुताबिक, एन्क्लोजर में काम करने के दौरान अचानक बाघ पिंजरे से बाहर आ गया और बाघ को सामने देखकर महिलाओं में भगदड़ मच गई. कुछ महिलाएं दौड़कर बाहर निकल गईं, जबकि कुछ ने पेड़ और जाली पर चढ़कर अपनी जान बचाने की कोशिश की.

सुगना देवी ने भी बाघ से बचने के लिए जाली पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन बाघ ने उनको नीचे खींच लिया और हमला कर दिया. हमले में उनकी मौके पर ही मौत हो गई. मृतका सुगना देवी नांगल सुसावतान की रहने वाली थी. वन विभाग की इस कार्रवाई के बाद अब पार्क में सुरक्षा व्यवस्था और गश्ती व्यवस्था को लेकर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर नजर रहेगी.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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