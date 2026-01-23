जयपुर नंदपुरी पुलिया मावठ की बारिश में ही भर गयी, मॉनसून में क्या होगा ?

Jaipur News : जयपुर की नंदपुरी पुलिया हल्की सी मावठ में पानी से भर गयी जो JDA के कार्यों की पोल खोलने के लिए काफी है. जेडीए जोन 1 के अभियंताओं की गंभीर लापरवाही का खामियाजा यहां लोग भुगत रहे हैं.

हालांकि ऐसी तस्वीरे मॉनसून में देखने को मिलती तो समझ आता, लेकिन जनवरी में हुई थोड़ी से बारिश से यहां सैलाब आया दिख रहा है.

पूर्व जेडीसी मंजू राजपाल और आनंदी के समय नंदपुरी नंदपुरी पुलिया पर खास फोकस रहता था. इसलिए दोनों जेडीसी के कार्यकाल में तेज बारिश में भी नंदपुरी पुलिया में पानी भरने की समस्या कम थी.

लेकिन जेडीसी बदलते ही अभियंताओं की लापरवाही से आम लोग परेशान हो रहे हैं. समय पर सफाई नहीं होने से पुलिया की मिट्टी ने पानी निकासी को रोक दिया.

अब जब मौसम विभाग की तरफ से बारिश का अलर्ट जारी है, ऐसे में क्या नंदपुरी पुलिया ओक दो दिन तक ऐसे ही पानी में सराबोर रहने वाली है, या फिर जिम्मेदारों की नींद अब टूटेगी, ये तो वक्त ही बताएगा.

यहां आपकी जानकारी के लिए नंदपुरी पुलिया से प्रभावित मुख्य इलाके ना सिर्फ नंदपुरी विस्तार और मुख्य नंदपुरी है, बल्कि हवा सड़क, सिविल लाइंस का कुछ हिस्सा, सोडाला के आसपास की कॉलोनियां, श्याम नगर के अंदरूनी रास्ते और करतारपुरा और आसपास के इलाके.

पीक आवर्स में सुबह और शाम के वक्त ऑफिस और स्कूल जाने वालों की तादात सबसे ज्यादा होती है. डायवर्जन में पानी भर जाए तो ट्रैफिक को 2-3 किमी घूमकर सोडाला या अन्य रास्तों से जाना पड़ता है. जिससे जाम के हालात पैदा हो जाते हैं.

यहां आपको बता दें कि नंदपुरी पुलिया की समस्या केवल जलभराव तक नहीं बल्कि तकनीकी और ढांचागत कारण भी हैं. यहां का ड्रेनेज सिस्टम पुराना है और भारी बारिश का पानी निकालने में सक्षम नहीं है. भौगोलिक रूप से थोड़ा निचला इलाका होने के चलते भी पानी यहीं जमा होता है.

