Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जयपुर नंदपुरी पुलिया मावठ की बारिश में ही भर गयी, मॉनसून में क्या होगा ?

Jaipur News : ये तस्वीर आज 23 जनवरी 2026 की है, यानि ये मॉनसून में आमतौर पर दिखने वाली जयपुर की नंदपुरी पुलिया नहीं है. ये आज के हालात हैं. हल्की सी बारिश और पुलिया पर पानी भर गया…

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 23, 2026, 10:47 AM IST | Updated: Jan 23, 2026, 10:47 AM IST

Trending Photos

राजस्थान में और गहराएंगे घने बादल, इन जिलों में झमाझम बारिश के साथ गिरेंगे ओले, सतर्क हो जाएं इन 14 जिलों के लोग!
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में और गहराएंगे घने बादल, इन जिलों में झमाझम बारिश के साथ गिरेंगे ओले, सतर्क हो जाएं इन 14 जिलों के लोग!

Thermometer: राजस्थान में मौसम ने ली जबरजस्त करवट, कहीं ओलावृष्टि और मावठ का कहर, तो कहीं 29 डिग्री वाली गर्मी, जानें आज के सबसे गरम इलाके
8 Photos
Rajasthan ka Tharmometre

Thermometer: राजस्थान में मौसम ने ली जबरजस्त करवट, कहीं ओलावृष्टि और मावठ का कहर, तो कहीं 29 डिग्री वाली गर्मी, जानें आज के सबसे गरम इलाके

सीकर में काली घटा का कहर, आसमान से गिरे मोटे-मोटे ओले, भयंकर बारिश और आंधी-तूफान ने मचाई तबाही
7 Photos
Sikar Mausam

सीकर में काली घटा का कहर, आसमान से गिरे मोटे-मोटे ओले, भयंकर बारिश और आंधी-तूफान ने मचाई तबाही

राजस्थान में मौसम का U-टर्न, कहीं मावठ से खिले किसानों के चेहरे, तो कहीं ओलावृष्टि की चिंता, जानें आज के सबसे ठंडे शहर
8 Photos
Rajasthan top cold city

राजस्थान में मौसम का U-टर्न, कहीं मावठ से खिले किसानों के चेहरे, तो कहीं ओलावृष्टि की चिंता, जानें आज के सबसे ठंडे शहर

जयपुर नंदपुरी पुलिया मावठ की बारिश में ही भर गयी, मॉनसून में क्या होगा ?

Jaipur News : जयपुर की नंदपुरी पुलिया हल्की सी मावठ में पानी से भर गयी जो JDA के कार्यों की पोल खोलने के लिए काफी है. जेडीए जोन 1 के अभियंताओं की गंभीर लापरवाही का खामियाजा यहां लोग भुगत रहे हैं.

हालांकि ऐसी तस्वीरे मॉनसून में देखने को मिलती तो समझ आता, लेकिन जनवरी में हुई थोड़ी से बारिश से यहां सैलाब आया दिख रहा है.

पूर्व जेडीसी मंजू राजपाल और आनंदी के समय नंदपुरी नंदपुरी पुलिया पर खास फोकस रहता था. इसलिए दोनों जेडीसी के कार्यकाल में तेज बारिश में भी नंदपुरी पुलिया में पानी भरने की समस्या कम थी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

लेकिन जेडीसी बदलते ही अभियंताओं की लापरवाही से आम लोग परेशान हो रहे हैं. समय पर सफाई नहीं होने से पुलिया की मिट्टी ने पानी निकासी को रोक दिया.

अब जब मौसम विभाग की तरफ से बारिश का अलर्ट जारी है, ऐसे में क्या नंदपुरी पुलिया ओक दो दिन तक ऐसे ही पानी में सराबोर रहने वाली है, या फिर जिम्मेदारों की नींद अब टूटेगी, ये तो वक्त ही बताएगा.

यहां आपकी जानकारी के लिए नंदपुरी पुलिया से प्रभावित मुख्य इलाके ना सिर्फ नंदपुरी विस्तार और मुख्य नंदपुरी है, बल्कि हवा सड़क, सिविल लाइंस का कुछ हिस्सा, सोडाला के आसपास की कॉलोनियां, श्याम नगर के अंदरूनी रास्ते और करतारपुरा और आसपास के इलाके.

पीक आवर्स में सुबह और शाम के वक्त ऑफिस और स्कूल जाने वालों की तादात सबसे ज्यादा होती है. डायवर्जन में पानी भर जाए तो ट्रैफिक को 2-3 किमी घूमकर सोडाला या अन्य रास्तों से जाना पड़ता है. जिससे जाम के हालात पैदा हो जाते हैं.

यहां आपको बता दें कि नंदपुरी पुलिया की समस्या केवल जलभराव तक नहीं बल्कि तकनीकी और ढांचागत कारण भी हैं. यहां का ड्रेनेज सिस्टम पुराना है और भारी बारिश का पानी निकालने में सक्षम नहीं है. भौगोलिक रूप से थोड़ा निचला इलाका होने के चलते भी पानी यहीं जमा होता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news