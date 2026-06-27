/जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की अनूठी पहल, मरीज 'मनोकामना रजिस्टर' में लिखते है अपनी परेशानियां

Rajasthan News: कहते हैं कि इलाज केवल दवाइयों से होता है लेकिन जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में दवा और थैरेपी के साथ-साथ भगवान में आस्था और सकारात्मक सोच के साथ भी मरीजों का इलाज किया जा रहा है. राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने मरीजों के मानसिक स्वास्थ्य को सशक्त बनाने की अनूठी पहल शुरू की है.

संस्थान परिसर में स्थित भोमियाजी मंदिर और भगवान धन्वंतरि मंदिर में करीब दो वर्ष पहले शुरू किए गए 'मनोकामना रजिस्टर' में मरीज और उनके परिजन अपनी इच्छाएं, प्रार्थनाएं और स्वास्थ्य लाभ की कामनाएं दर्ज करते हैं. यह पहल न केवल मरीजों को मानसिक संबल दे रही है, बल्कि उपचार प्रक्रिया को भी सकारात्मक दिशा प्रदान कर रही है. राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्था के पंचकर्म विभाग में मरीज अपना इलाज करवाने आते है, जहां मरीजों का विभिन्न तरीके से इलाज किया जाता है.

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पंचकर्म विभाग के एचओडी प्रोफेसर गोपेश मंगल का कहना है कि आयुर्वेद केवल शारीरिक रोगों के उपचार तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी समान महत्व देता है. आयुर्वेद में सत्वावजय चिकित्सा इसी सिद्धांत पर आधारित है. 'सत्व’ का अर्थ मन होता है और मन को मजबूत बनाकर रोग से लड़ने की क्षमता विकसित करना ही इस चिकित्सा का उद्देश्य है. इसी के तहत एनआईए ने मंदिर में मनोकामना रजिस्टर रखने की शुरुआत की है.

मानसिक तनाव, चिंता और निराशा

गोपेश मंगल का कहना है कि गंभीर या लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे मरीज अक्सर मानसिक तनाव, चिंता और निराशा का सामना करते हैं. हालांकि पंचकर्म के माध्यम से हम मरीजों का हर तरीके से इलाज करते है लेकिन मरीज को यदि आध्यात्मिक और मानसिक सहारा मिले तो इलाज काफी कारगर हो जाता है.

मनोकामना रजिस्टर में सबसे अधिक शीघ्र स्वास्थ्य लाभ, रोगों से मुक्ति की कामना रखी जाती है, कुछ लोग इलाज पूरा होने के बाद दोबारा संस्थान पहुंचकर अपनी मनोकामना पूरी होने की बात भी लिखते हैं. चिकित्सकों के अनुसार, यह अनुभव मरीजों के आत्मविश्वास को बढ़ाता है.

जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में मरीजों के लिए अनूठी पहल

भोमियाजी और भगवान धन्वंतरि मंदिर में रखा गया है मनोकामना रजिस्टर.

करीब दो वर्ष पहले शुरू की गई पहल.

मरीज और परिजन स्वास्थ्य लाभ की कामनाएं लिखते हैं.

आयुर्वेद की सत्वावजय चिकित्सा की अवधारणा पर आधारित है पहल.

मानसिक मजबूती और सकारात्मक सोच को उपचार का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया.

स्वस्थ होने के बाद कई मरीज दोबारा आकर पूरी हुई मनोकामना भी दर्ज करते हैं.

पंचकर्म से जुड़ी करीब 40 प्रकार की प्रक्रियाएं

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में करीब पंचकर्म से जुड़ी करीब 40 प्रकार की प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं. इनमें विभिन्न प्रकार की औषधीय मालिश, कटिबस्ति, रक्तमोक्षण सहित कई विशेष उपचार किए जाते हैं. प्रतिदिन करीब 200 मरीज उपचार के लिए संस्थान पहुंचते हैं, जबकि रोजाना पंचकर्म प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं.

पंचकर्म से पेरालिसिस का इलाज करवाने आए एक मरीज का कहना है कि आयुर्वेद में भगवान धन्वंतरि के नाम का जप करने से मन को शांति मिलती है, उपचार के दौरान अपनी भावनाएं लिखने से मानसिक शांति और संतोष मिलता है, गोपेश मंगल का कहना है कि रोगमुक्ति केवल दवाइयों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि मरीज की मानसिक स्थिति भी उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. यदि मरीज आशावादी रहता है और उसके भीतर स्वस्थ होने का विश्वास बना रहता है तो उपचार का प्रभाव और अधिक सकारात्मक हो सकता है.

Note- यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है. किसी भी रजिस्टर या पद्धति पर अंधविश्वास करने के बजाय हमेशा योग्य डॉक्टरों से उचित चिकित्सा परामर्श और उपचार लें.

