Jaipur: राष्ट्रीय स्तर रोजगार मेला, PM मोदी ने 51,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र

Jaipur News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे. साथ ही युवाओं को संबोधित किया.
Trending Photos
Jaipur News: राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित रोजगार मेला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र वितरित किए गए. जयपुर के राजस्थान पुलिस अकादमी सभागार में भारतीय डाक विभाग और राजस्थान परिमंडल की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है.
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी शामिल हुए. उनके साथ सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी भी उपस्थित रहे.
इस अवसर पर देशभर के विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से अधिक नव-नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान वीसी के जरिए युवाओं को संबोधित किया. संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को शुभकामनाएं दीं.
उन्होंने कहा कि भविष्य के भारत के निर्माण में आप सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी. सेवा भाव और समर्पण हमारा ध्येय है. नेशनल करियर सर्विस प्लेटफॉर्म जैसे पहल युवाओं के लिए बड़े अवसर लेकर आए हैं. इस पर 7 करोड़ से अधिक वैकेंसी की जानकारी उपलब्ध है. प्रतिभा सेतु पोर्टल भी युवाओं के लिए एक नया अवसर है, जहां यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में चयनित न हो पाने वाले उम्मीदवारों को भी रोजगार के अवसर मिल सकते हैं.
प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि GST बचत उत्सव ने दिवाली पर बाजार को नई ऊर्जा दी है. फैक्टरियां अधिक उत्पादन करेंगी तो रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे. भारत युवा देश है और इसी को ध्यान में रखते हुए हम युवाओं की ट्रेनिंग और कौशल विकास पर भी फोकस कर रहे हैं. भारत ने हाल ही में अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों के साथ AI और फिनटेक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण समझौते किए हैं, जिससे भविष्य में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे.
केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश के युवाओं को केवल रोजगार नहीं दे रहे, बल्कि उन्हें सशक्त बना रहे हैं. यह सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि देश की सेवा का अवसर है. विकसित भारत 2047 का सपना युवाओं के हाथों में है. आप मेहनत और ईमानदारी से देश को सक्षम और समृद्ध बनाएंगे-आप पर बड़ी जिम्मेदारी है.
विधायक गोपाल शर्मा ने कहा कि दिवाली पर देशभर में 6 लाख करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जो पाकिस्तान के पूरे साल के बजट के बराबर है. यह दिखाता है कि देश किस दिशा में बढ़ रहा है. आज 51 हजार युवाओं को नौकरी का उपहार मिल रहा है. प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से घोषणा की थी कि दो साल में साढ़े तीन करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे. पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने स्वच्छता और विकास के नए आयाम छुए हैं. आने वाले दिनों में भी बहुत कुछ होने वाला है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!