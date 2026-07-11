/नीरज शर्मा हत्या कांड मामले में नया मोड़, भाई बोला-महीनों छिपाकर रखा पिता, फिर...

Rajasthan News: राजधानी जयपुर के प्रताप नगर में चर्चित नीरज शर्मा हत्याकांड में अब एक नया मोड़ सामने आया है. मामले में मृतका नीरज शर्मा के भाई राकेश शर्मा ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस जांच पर सवाल उठाए हैं और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की है.

मृतका के भाई राकेश का आरोप है कि बहन की हत्या की सूचना मिलने के बाद आयुषी का व्यवहार सामान्य नहीं था. उनका कहना है कि उसी समय उन्हें पूरी घटना पर शक हुआ और उन्होंने हत्या की आशंका जताते हुए एफआईआर दर्ज कराई.

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संपत्ति को लेकर विवाद

राकेश का दावा है कि परिवार में लंबे समय से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था. उनके मुताबिक, बहन को लगातार प्रताड़ित किया जाता था और नौकरी और संपत्ति को लेकर दबाव बनाया जाता था. मृतका के भाई ने आरोप लगाया कि विजय वशिष्ठ के इलाज के दौरान भी कई बातें संदिग्ध रहीं. उनका कहना है कि इलाज के अंतिम महीनों में परिवार के अन्य लोगों को उनसे मिलने नहीं दिया गया और उनकी लोकेशन तक साझा नहीं की गई.

राकेश का दावा है कि विजय वशिष्ठ की हालत पहले बेहतर हो रही थी, लेकिन बाद में अचानक उनकी मौत हो गई. उनका आरोप है कि इलाज और देखभाल से जुड़े कई सवाल अब भी अनुत्तरित हैं, जिनकी जांच होनी चाहिए.

राजस्थान हाईकोर्ट में थे कोर्ट मास्टर

मृतका के भाई राकेश शर्मा ने बताया है कि विजय शर्मा राजस्थान हाईकोर्ट में कोर्ट मास्टर थे. ब्रेन ट्यूमर के इलाज के दौरान उनकी हालत में सुधार हो रहा था, लेकिन बाद में आयुषी और उसका चचेरा भाई बलराम उन्हें अस्पताल से छुट्टी दिलाकर किसी अज्ञात जगह पर ले गए. आरोप है कि करीब तीन महीने तक परिवार को यह तक नहीं बताया गया कि विजय शर्मा कहां हैं.

आरोप है कि जब नीरज शर्मा अपने पति से मिलने की कोशिश करती थीं तो उन्हें रोका जाता था. बाद में परिवार को बताया गया कि विजय शर्मा अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं. कुछ समय बाद उन्हें घर लाया गया, जहां उनकी मौत हो गई.

सुपारी देकर करवाई थी हत्या

राकेश शर्मा का आरोप है कि पिता की मौत के तुरंत बाद आयुषी ने अनुकंपा नियुक्ति और संपत्ति को लेकर सक्रियता दिखाई. उनका दावा है कि संपत्ति और सरकारी नौकरी को लेकर परिवार में लंबे समय से विवाद चल रहा था. हालांकि इन आरोपों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

पुलिस जांच में पहले ही सामने आ चुका है कि मां नीरज शर्मा की हत्या कथित तौर पर सुपारी देकर करवाई गई थी. इस मामले में आयुषी सहित सात आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि मुख्य आरोपी बलराम अब भी फरार बताया जा रहा है. पुलिस अब पिता की मौत से जुड़े नए आरोपों की भी जांच करेगी.

भाई बलराम के साथ अवैध संबंध

परिवादी के वकील और मृतका के भाई एडवोकेट चंद्र प्रकाश शर्मा कहना है कि आयुष पिछले कुछ महीनों से बलराम के साथ अलग मकान में रह रही थी. परिवादी की ओर से पड़ोसियों से जब इस बारे में पूछा गया तो पता चला की ये दोनों वहां पर पति-पत्नी की तरह रह थे. आरोप है कि आयुषी उसके भाई बलराम के साथ अवैध संबंध भी थे, हालांकि इस बारे में पुलिस की और से कोई पुष्टि नहीं की गई है.

आरोप है कि आयुषी की और से अपनी मां की हत्या करवाने के लिए घर में टोने टोटके भी करवाए गए थे. इस तरह के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं , जिनमें घर में नारियल जलना और अन्य तो टोने टोटके के सामान दिखाई दे रहे हैं. आरोप है की जब तो टोने-टोटको के बाद कुछ हासिल नहीं हुआ तो आयुषी ने फिर दुर्घटना के जरिए हत्या करवाई.

हत्या के मामले में जांच जारी

फिलहाल यह सभी आरोप मृतका के भाई की ओर से लगाए गए हैं. पुलिस ने अभी तक पिता की मौत के मामले में किसी आपराधिक साजिश की पुष्टि नहीं की है. मां की हत्या के मामले में जांच जारी है और पुलिस साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है.

मां की हत्या की साजिश में शामिल आयुषी लॉ की पढ़ाई कर रही थी, LLB की उसकी लास्ट ईयर थी जबकि उसके ताऊ का बेटा मास्टरमाइंड रवि उर्फ बलराम LLB कर चुका था. आयुषी के पिता ने ही उसको जयपुर बुलाकर पढ़ाई करवाई थी ताकि वो कोर्ट में उसके साथ काम कर सके लेकिन बलराम ही परिवार का दुश्मन बना बैठा और उसका साथ घर की ही बेटी आयुषी ने दिया.