नीरजा मोदी स्कूल में 9 साल की छात्रा की मौत, परिजनों से मिलने पहुंचे मंत्री मदन दिलावर

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Vishnu Sharma
Published: Nov 02, 2025, 05:49 PM IST | Updated: Nov 02, 2025, 05:49 PM IST

नीरजा मोदी स्कूल में 9 साल की छात्रा की मौत, परिजनों से मिलने पहुंचे मंत्री मदन दिलावर

Jaipur News: नीरजा मोदी स्कूल में 9 साल की छात्रा द्वारा आत्महत्या करने के मामले को लेकर आज मंत्री मदन दिलावर ने छात्रा के परिजनों से मुलाकात की. दिलावर ने परिजनों को जांच का भरोसा दिलाया. परिजनों ने दिलावर से बार-बार पूछा आखिर स्कूल में क्या हुआ? जल्द जांच पूरी हो, आखिर हमे पता तो चले वहां हुआ क्या?

छात्रा के मामा साहिल देव ने बताया अमायरा ने रात को सभी से बात की थी. अमायरा दिवाली पर मिली थी, स्कूल में क्या हुआ ये हमे भी नहीं पता, मीडिया के माध्यम से हमे पता चला की स्कूल में सब साफ कर दिया. स्कूल की ओर से हॉस्पिटल में भी कोई नहीं आया, ना ही स्कूल की तरफ से कोई घर में आया है.

मंत्री मदन दिलावर को लेकर कहा कि उन्होंने जांच करने के लिए कहा लेकिन स्कूल CBSC की है. केंद्र सरकार को भी इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए. छात्रा के मामा साहिल देव ने कहां कि हमे नहीं लगता इस मामले की जांच में बहुत अधिक समय लगना चाहिए, जल्द से जल्द इस मामले की जांच होनी चाहिए. परिवार बहुत दर्द में है, आखिर हमें पता तो लगे कि हुआ क्या है स्कूल के अंदर?

मंत्री मदन दिलावर ने परिजनों से मुलाकात करने के बाद कहा कि मुझे अधिकारी ने बताया कि कल विभाग के अधिकारियों को स्कूल के अंदर नहीं जाने दिया गया. इस पूरे मामले की जांच की जाएगी. साथ ही स्कूल की बिल्डिंग बायोलॉजी के पहलुओं की जांच की जाएगी. मंत्री दिलावर ने कहा कि बिल्डिंग बायोलॉजी फायर NOC सहित तमाम पहलुओं की जांच होगी. जांच के तथ्यों के आधार पर सरकार कार्रवाई करेगी.

बता दें कि बीते दिन यानी शनिवार दोपहर को जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल की छठी कक्षा में पढ़ने वाली 12 साल की छात्रा अमायरा ने स्कूल की चौथी मंजिल से छलांग लगा दी थी. लगभग दोपहर 1:30 बजे जब स्कूल की गलियारों में बच्चों की चहल-पहल थी, उसी वक्त एक दर्दनाक चीख गूंज उठी. झाड़ियों में गिरी अमायरा का सिर दीवार से टकराया और चंद मिनटों में उसी मौत हो गई.

