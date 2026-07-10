/जयपुर अमायरा केस: क्लास टीचर ने ऐसा क्या बोला कि अमायरा रह गई शॉक्ड? नए वीडियो से उठे कई सवाल

Jaipur News: 1 नवंबर 2025 को जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में कक्षा 4 की 9 वर्षीय छात्रा अमायरा की मौत ने पूरे प्रदेश को स्तब्ध कर दिया. स्कूल परिसर में अमायरा ने चौथी मंजिल से छलांग लगा दी. गंभीर हालत में उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, एफएसएल टीम और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या का मामला माना गया, लेकिन परिवार ने शुरुआत से ही स्कूल प्रशासन की लापरवाही और कथित बुलिंग को इस घटना की बड़ी वजह बताया.

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परिवार का आरोप: लगातार बुलिंग के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई

अमायरा के माता-पिता का आरोप है कि पिछले कई महीनों से कुछ छात्र उसे लगातार परेशान कर रहे थे. उनके अनुसार, क्लास में अमायरा के साथ गाली-गलौज की जाती थी और उसके बारे में आपत्तिजनक बातें लिखी जाती थीं.

अमायरा के पिता विजय का कहना है कि इन घटनाओं की शिकायत कई बार क्लास टीचर से की गई, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई. उनका आरोप है कि घटना वाले दिन भी अमायरा ने कई बार क्लास टीचर से मदद मांगी, लेकिन उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया.

CCTV फुटेज में क्या दिखाई दिया?

जांच के दौरान सामने आए CCTV फुटेज के अनुसार, घटना से पहले अमायरा कई बार अपनी क्लास टीचर के पास जाती हुई दिखाई देती है. फुटेज में वह मानसिक रूप से परेशान नजर आती है. कुछ समय बाद वह अकेले क्लास से बाहर निकलती है. इसके बाद वह स्कूल की चौथी मंजिल तक पहुंचती है और वहां से छलांग लगा देती है.

शिक्षा विभाग और CBSE की जांच

घटना के बाद राजस्थान शिक्षा विभाग ने पूरे मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया. समिति को स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था, स्टाफ के व्यवहार, चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम, CCTV व्यवस्था और पूरे घटनाक्रम की जांच की जिम्मेदारी दी गई. इसी दौरान CBSE ने भी अलग से जांच कराई. जांच में कई गंभीर कमियां सामने आईं. रिपोर्ट के अनुसार स्कूल की चौथी मंजिल पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी. रेलिंग सुरक्षित नहीं थी, संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी कमजोर थी और सुरक्षा गार्ड भी पर्याप्त संख्या में तैनात नहीं थे. इसके अलावा जांच में यह भी सामने आया कि स्कूल में बुलिंग रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था मौजूद नहीं थी.

नवंबर-दिसंबर 2025: न्याय की मांग को लेकर आंदोलन

घटना के बाद अमायरा के परिवार ने न्याय की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन किए. परिजनों ने कैंडल मार्च निकाला और स्कूल की CBSE संबद्धता रद्द करने की मांग उठाई. साथ ही स्कूल प्रबंधन, प्रिंसिपल और संबंधित शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने तथा जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग भी की गई.

दिसंबर 2025: CBSE की बड़ी कार्रवाई

लगातार बढ़ते दबाव के बीच दिसंबर 2025 में CBSE ने नीरजा मोदी स्कूल की सीनियर सेकेंडरी संबद्धता वापस लेने का आदेश जारी किया. आदेश में कहा गया कि स्कूल ने छात्र सुरक्षा से जुड़े गंभीर नियमों का उल्लंघन किया है. इसी दौरान क्लास टीचर पूनिता शर्मा को निलंबित किया गया, जबकि एक अन्य शिक्षिका रचना को भी सस्पेंड कर दिया गया.

मार्च 2026: हाईकोर्ट पहुंचा मामला

मार्च 2026 में नीरजा मोदी स्कूल ने CBSE के डी-अफिलिएशन आदेश को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी. हाईकोर्ट ने CBSE के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए स्कूल को कमियां दूर करने के लिए समय दिया. इसके बाद मामला न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ता रहा.

आठ महीने की जांच के बाद चार्जशीट

करीब आठ महीने तक चली जांच के बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की. चार्जशीट में नीरजा मोदी स्कूल के मालिक सौरभ मोदी, प्रिंसिपल इंदु दुबे, शिक्षिका पुनीता शर्मा और सफाईकर्मी रामू को आरोपी बनाया गया. परिवार की शिकायत के आधार पर स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों की भूमिका को लेकर कार्रवाई की गई तथा लापरवाही और साक्ष्यों से जुड़े प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए. हालांकि, अमायरा के माता-पिता पुलिस की जांच और चार्जशीट से संतुष्ट नहीं हैं.

नया CCTV वीडियो आने के बाद फिर उठे सवाल

अब अमायरा के माता-पिता ने क्लासरूम का CCTV फुटेज सार्वजनिक किया है. पिता विजय का दावा है कि यह वीडियो पुलिस की जांच और चार्जशीट पर कई गंभीर सवाल खड़े करता है. परिजनों के अनुसार करीब आठ मिनट के इस वीडियो में दिखाई देता है कि डांस क्लास से लौटने के बाद कुछ छात्र डिजिटल स्लेट पर कुछ लिखकर अमायरा को दिखाते हैं. इसके बाद वह असहज और परेशान दिखाई देती है. वीडियो में अमायरा कई बार अपनी सीट छोड़कर क्लास टीचर के पास जाती है और उनसे बातचीत करती है. इसी दौरान एक अन्य छात्र भी शिक्षक के पास जाकर अमायरा की ओर इशारा करते हुए कुछ कहता नजर आता है.

इसके बाद अमायरा फिर शिक्षक के पास जाती है, लेकिन शिक्षक उसे वापस सीट पर भेज देते हैं और दूसरे छात्र को अपने पास बुला लेते हैं. कुछ देर बाद अमायरा तीसरी बार भी टीचर के पास पहुंचती है. इस दौरान वह पहले अपने मुंह और फिर सिर पर हाथ रखती दिखाई देती है. इसके बाद वह अचानक क्लास से बाहर निकल जाती है.

CCTV फुटेज के अनुसार अमायरा तेजी से कॉरिडोर से होते हुए सीढ़ियों की ओर जाती है और ग्राउंड फ्लोर से चौथी मंजिल तक पहुंचने के बाद छलांग लगा देती है. परिवार का कहना है कि यह नया वीडियो पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष और दोबारा जांच की आवश्यकता को दर्शाता है.

चार्जशीट पर परिवार की आपत्तियां

अमायरा के पिता विजय मीणा का आरोप है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत स्कूल मालिक और प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, जबकि केवल शिक्षिका को इस धारा में आरोपी बनाया गया है. वहीं अमायरा की मां शिवानी का कहना है कि उनकी बेटी को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया, लेकिन पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित धारा नहीं लगाई. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जांच के दौरान परिवार से ऐसे सवाल पूछे गए, जिनसे उन्हें ही कटघरे में खड़ा किया गया.

अब सबसे बड़ा सवाल

फिलहाल मामला अदालत में विचाराधीन है. परिवार नए CCTV फुटेज के आधार पर निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है, जबकि पुलिस अपनी चार्जशीट अदालत में पेश कर चुकी है. इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम है- आखिर चौथी कक्षा की 9 वर्षीय मासूम अमायरा को इतना बड़ा कदम उठाने पर किसने मजबूर किया?