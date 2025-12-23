अमायरा की मौत पर शिक्षा विभाग सख्त, नीरजा मोदी स्कूल पर कार्रवाई की तलवार

Neerja Modi School Jaipur: जयपुर के प्रतिष्ठित नीरजा मोदी स्कूल पर शिक्षा विभाग का डंडा चलने वाला है. छात्रा अमायरा की मौत के मामले में शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रशासन को गंभीर लापरवाही का दोषी मानते हुए नोटिस जारी किया है.
Neerja Modi School Jaipur: राजस्थान की राजधानी जयपुर के प्रतिष्ठित नीरजा मोदी स्कूल पर शिक्षा विभाग का डंडा चलने वाला है. छात्रा अमायरा की मौत के मामले में शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रशासन को गंभीर लापरवाही का दोषी मानते हुए नोटिस जारी किया है.
शिक्षा निदेशक की ओर से जारी नोटिस में स्कूल को 7 दिन के भीतर संतोषजनक जवाब देने का अंतिम अवसर दिया है. नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यदि तय समय सीमा में स्कूल प्रबंधन द्वारा समुचित जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, तो स्कूल के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी.
शिक्षा निदेशक जाट ने अपने पत्र में लिखा है कि हादसे के समय स्कूल परिसर में न तो कोई सहायक मौजूद था और न ही कोई सुरक्षाकर्मी तैनात था, जो बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके. जांच में यह भी सामने आया है कि स्कूल भवन में आवश्यक सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया.
सीढ़ियों और अन्य ऊंचे हिस्सों पर रेलिंग का अभाव पाया गया. वहीं लोहे के सुरक्षा जाल भी नहीं लगे हुए थे. बच्चों की सुरक्षा को लेकर विभाग को कई गंभीर खामियां मिली हैं. नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि स्कूल प्रशासन द्वारा पूर्व में भी शिक्षा विभाग के निर्देशों की अवहेलना की जा चुकी है.
इसके बावजूद सुरक्षा व्यवस्थाओं में कोई ठोस सुधार नहीं किया गया. सबसे गंभीर आरोप यह है कि जांच से पहले दुर्घटनास्थल को पानी से धोकर सबूत मिटाने का प्रयास किया गया, जो सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन है. शिक्षा विभाग ने इन सभी बिंदुओं को गंभीर मानते हुए स्कूल को 7 दिन में जवाब देने का अंतिम मौका दिया है.
