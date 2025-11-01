Zee Rajasthan
नीरजा मोदी स्कूल की चौथी मंजिल से कूद, छठीं कक्षा की छात्रा ने दी जान

Jaipur News: जयपुर के मानसरोवर थाना इलाके में स्थित नीरजा मोदी स्कूल में आज एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां चौथी कक्षा में पढ़ने वाली 9 वर्षीय छात्रा ने चौथी मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Vinay Pant
Published: Nov 01, 2025, 09:57 PM IST | Updated: Nov 01, 2025, 09:57 PM IST

नीरजा मोदी स्कूल की चौथी मंजिल से कूद, छठीं कक्षा की छात्रा ने दी जान

Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर के मानसरोवर थाना इलाके में स्थित नीरजा मोदी स्कूल में आज एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां चौथी कक्षा में पढ़ने वाली 9 वर्षीय छात्रा ने चौथी मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. इस घटनाक्रम ने सभी को झकझोर दिया. आखिर ऐसा क्या कारण था कि 9 साल की मासूम ने इतना बड़ा कदम उठाया.

नीरजा मोदी स्कूल के कक्षा चार में पढ़ने वाली 9 साल की अमायरा देव आज सुबह स्कूल गई और दोपहर तकरीबन 1:30 बजे वह बेसमेंट में स्थित अपने क्लासरूम से बाहर निकली. इसके बाद वह सीढ़ियां चढ़कर चौथी मंजिल पर पहुंची, जहां रेलिंग पकड़कर दीवार पर चढ़ी और कुछ सेकंड रेलिंग पर ही बैठी रही, फिर उसके बाद नीचे छलांग लगा दी.

इसके बाद स्कूल मैनेजमेंट द्वारा छात्रा को गंभीर अवस्था में मेट्रो मास अस्पताल ले जाया गया. जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद अस्पताल प्रशासन द्वारा पुलिस को घटनाक्रम की जानकारी दी गई. सूचना पर पुलिस और छात्रा के परिजन मेट्रो मास अस्पताल पहुंचे जहां मासूम का शव देखकर उसके परिजन बेसुध हो गए.

इसके बाद एसीपी मानसरोवर आदित्य काकडे एक टीम के साथ तुरंत नीरजा मोदी स्कूल पहुंचे और जब वह घटना स्थल पर पहुंचे तो पूरा घटना स्थल उन्हें साफ मिला. पुलिस के घटनास्थल पर आने से पहले ही स्कूल प्रशासन द्वारा तमाम साक्ष्य मिटा दिए गए और खून के धब्बे साफ कर दिए गए.

साथ ही पुलिस के अधिकारी जब मौके पर पहुंचे तो स्कूल मैनेजमेंट का कोई भी व्यक्ति उन्हें वहां पर नहीं मिला. इसके बाद FSL टीम को भी मौके पर बुलाया गया और टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए. पुलिस व FSL टीम के घटनास्थल पर आने से पहले ही घटना स्थल को साफ करने की बात किसी के भी गले से नीचे नहीं उतर रही और ना ही इसे लेकर स्कूल मैनेजमेंट कुछ बोल रहा है.

वहीं सरकार की ओर से भी जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम नीरजा मोदी स्कूल भेजी गई. वह टीम भी डेढ़ घंटे तक स्कूल में घूमती रही लेकिन ना तो स्कूल प्रिंसिपल ने उनसे बात की और ना ही स्कूल मैनेजमेंट ने बात की. पुलिस ने मृतका के शव को जयपुरिया अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया है.

मृतका के परिजन पहले आज ही शव के पोस्टमार्टम के लिए राजी हो गए थे और पुलिस ने जैसे ही पंचनामे की कार्रवाई पूरी की वैसे ही परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया. अब रविवार सुबह शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा. वहीं परिजनों की ओर से इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट भी पुलिस में दर्ज करवाई जाएगी.

