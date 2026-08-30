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NEET-PG 2026 को लेकर जयपुर में हाई अलर्ट! 15 सेंटरों पर होगी परीक्षा, जानें क्या हैं सुरक्षा के खास इंतजाम?

Jaipur News: जयपुर में NEET-PG 2026 परीक्षा को लेकर प्रशासन ने पुख्ता तैयारियां की हैं. आज 15 केंद्रों पर सुबह 9 से दोपहर 12:30 बजे तक परीक्षा होगी. सुरक्षा, साइबर सिस्टम, बिजली, पेयजल, मेडिकल टीम और फायर ब्रिगेड की व्यवस्था रहेगी.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Aug 30, 2026, 08:02 AM IST | Updated:Aug 30, 2026, 08:02 AM IST
NEET-PG 2026 को लेकर जयपुर में हाई अलर्ट! 15 सेंटरों पर होगी परीक्षा, जानें क्या हैं सुरक्षा के खास इंतजाम?
Image Credit: File

Jaipur News: जयपुर में NEET-PG 2026 परीक्षा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. शहर में आज 15 परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित NEET-PG परीक्षा आयोजित की जाएगी. परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेगी. परीक्षा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा, तकनीकी व्यवस्था और परीक्षार्थियों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया है.

15 परीक्षा केंद्रों पर रहेगी कड़ी सुरक्षा

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परीक्षा केंद्रों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती दो दिन पहले से कर दी गई है. परीक्षा के दौरान केंद्रों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रखने की तैयारी है. प्रशासन का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से पूरा कराना है.

कंप्यूटर सिस्टम और सर्वर की साइबर सुरक्षा

NEET-PG परीक्षा कंप्यूटर आधारित होने के कारण तकनीकी व्यवस्था को लेकर भी विशेष तैयारी की गई है. कंप्यूटर सिस्टम, सर्वर और नेटवर्क की साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही परीक्षा के दौरान तकनीकी व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन पर भी नजर रखी जाएगी.

निर्बाध बिजली आपूर्ति को लेकर भी संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं. इसका उद्देश्य परीक्षा के दौरान किसी तरह की तकनीकी बाधा की स्थिति से बचना है.

परीक्षार्थियों और अभिभावकों के लिए सुविधाएं

परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने वाले परीक्षार्थियों और उनके साथ आने वाले अभिभावकों के लिए पेयजल की व्यवस्था की गई है. परीक्षा अवधि के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं और मेडिकल टीम भी उपलब्ध रहेंगी, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल चिकित्सा सहायता मिल सके.

इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के आसपास साफ-सफाई व्यवस्था पर भी ध्यान दिया गया है. किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड की व्यवस्था भी रहेगी.

NBEMS की गाइडलाइन के अनुसार होगी परीक्षा

परीक्षा समन्वयक नरेंद्र कुमार वर्मा ने परीक्षा से जुड़े सभी विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं. प्रशासन की ओर से परीक्षा को NBEMS की गाइडलाइन के अनुसार आयोजित कराने पर जोर दिया गया है.

शांतिपूर्ण और निष्पक्ष परीक्षा पर फोकस

NEET-PG 2026 परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था से लेकर तकनीकी संसाधनों और मूलभूत सुविधाओं तक सभी पहलुओं को ध्यान में रखा गया है. प्रशासन की तैयारी का मुख्य उद्देश्य परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराना है. 15 परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी, साइबर सुरक्षा, मेडिकल सुविधाएं, पेयजल, फायर ब्रिगेड और बिजली व्यवस्था इसी तैयारी का हिस्सा हैं.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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