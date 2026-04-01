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Jaipur: घर के बाहर बस खड़ी करने पर बवाल, पड़ोसी के धक्के से रिटायर्ड बैंककर्मी की मौत

Jaipur News: जयपुर के पत्रकार कॉलोनी में बस खड़ी करने को लेकर हुए विवाद में रिटायर्ड बैंककर्मी की मौत हो गई. आरोप है कि पड़ोसी ने धक्का दिया, जिससे वे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना CCTV में कैद हुई है और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByAshutosh Sharma
Published:Apr 01, 2026, 11:29 AM IST | Updated:Apr 01, 2026, 11:29 AM IST

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Jaipur: घर के बाहर बस खड़ी करने पर बवाल, पड़ोसी के धक्के से रिटायर्ड बैंककर्मी की मौत

Jaipur News: राजधानी जयपुर के पत्रकार कॉलोनी इलाके में एक मामूली विवाद ने गंभीर रूप ले लिया, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति की जान चली गई. घटना घर के सामने बस खड़ी करने को लेकर शुरू हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गई.

मृतक की पहचान रिटायर्ड बैंककर्मी बिजेंद्र सिंह के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, वे सुधा एनक्लेव, न्यू सांगानेर रोड क्षेत्र में अपने परिवार के साथ रहते थे. मंगलवार को उनके पड़ोसी छोटेलाल सैनी की ट्रेवल्स बस उनके मकान के पास खड़ी थी. कॉलोनी का रास्ता संकरा होने के कारण बस को आगे-पीछे करने में दिक्कत हो रही थी. इसी दौरान बिजेंद्र सिंह ने बस ड्राइवर को वाहन हटाने के लिए टोका.

इस बात को लेकर विवाद शुरू हो गया. आरोप है कि बस में बैठी छोटेलाल सैनी की पत्नी रेखा और उनका बेटा नीचे उतरकर बहस करने लगे. शोर-शराबा सुनकर मृतक के बेटे रजत सिंह, उनकी पत्नी और मां भी मौके पर आ गए. इसी बीच छोटेलाल सैनी भी वहां पहुंच गया और विवाद और बढ़ गया.

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छोटेलाल ने बिजेंद्र सिंह को जोरदार धक्का दिया

रजत सिंह के अनुसार, छोटेलाल सैनी, उसकी पत्नी और बस ड्राइवर ने मिलकर बिजेंद्र सिंह के साथ मारपीट शुरू कर दी. इसी दौरान छोटेलाल ने बिजेंद्र सिंह को जोरदार धक्का दिया, जिससे वे संतुलन खोकर सड़क पर गिर पड़े. गिरने के कारण उनके सिर में गंभीर चोट आई और वे मौके पर ही अचेत हो गए. परिजन तुरंत उन्हें नजदीकी निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस पूरी घटना का वीडियो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जो अब जांच का अहम हिस्सा बन गया है.

पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही

मामले में मृतक के बेटे रजत सिंह की शिकायत पर पुलिस ने छोटेलाल सैनी, उसकी पत्नी और बस ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है. बताया जा रहा है कि घर के सामने बस खड़ी करने को लेकर पहले भी कई बार दोनों पक्षों के बीच विवाद हो चुका था. घटना के दौरान महेश सैनी और राधा गुप्ता सहित अन्य लोग भी मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने मारपीट की घटना को होते हुए देखा.

यह घटना एक बार फिर यह दिखाती है कि छोटी-छोटी बातों को लेकर बढ़ने वाले विवाद किस तरह गंभीर और दुखद परिणाम तक पहुंच सकते हैं.

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