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जयपुर में आज से बदले नाइटलाइफ के नियम, 10 बजे बाद लाउडस्पीकर और 12 बजे बाद शराब बिक्री पर पुलिस की सख्त पाबंदी

Jaipur News: जयपुर में 1 अगस्त से कई नए नियम लागू हो रहे हैं. रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर और 12 बजे के बाद होटल-बार में शराब बिक्री पर रोक रहेगी. फर्जी सिम जारी करने वालों पर सख्ती होगी और कई संस्थानों में नाइट विजन व 30 दिन रिकॉर्डिंग क्षमता वाले CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Aug 01, 2026, 08:07 AM IST | Updated:Aug 01, 2026, 08:07 AM IST
जयपुर में आज से बदले नाइटलाइफ के नियम, 10 बजे बाद लाउडस्पीकर और 12 बजे बाद शराब बिक्री पर पुलिस की सख्त पाबंदी
Image Credit: AI Generated

Jaipur News: राजधानी जयपुर में आज यानी 1 अगस्त से कई नए नियम लागू हो गए हैं. इन नियमों का उद्देश्य कानून-व्यवस्था को मजबूत करना, साइबर अपराधों पर रोक लगाना और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है. पुलिस की ओर से जारी आदेशों के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, कंपनी या संस्थान के संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

जानकारी के मुताबिक, जयपुर पुलिस ने होटल, बार, पब, नाइट क्लब, डिस्कोथेक और अन्य संबंधित प्रतिष्ठानों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं. 1 अगस्त से 29 सितंबर तक प्रभावी रहने वाले आदेशों के तहत रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर, डीजे या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा.

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रात 12 बजे के बाद होटल और बार में शराब की बिक्री पर बैन
इसके अलावा रात 12 बजे के बाद होटल और बार में शराब की बिक्री तथा उससे संबंधित गतिविधियों का संचालन नहीं किया जा सकेगा. साथ ही इन प्रतिष्ठानों में प्रतिबंधित मादक पदार्थों के सेवन या इस्तेमाल की भी अनुमति नहीं होगी. पुलिस ने साफ किया है कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

फर्जी सिम कार्ड पर रोक लगाने के लिए नए निर्देश
जयपुर पुलिस ने साइबर अपराध, आतंकवादी गतिविधियों और फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड जारी किए जाने के बढ़ते मामलों को देखते हुए मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों के रिटेलर्स और सब-डीलर्स के लिए नए दिशा-निर्देश लागू किए हैं.

एडिशनल पुलिस कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) डॉ. राजीव पचार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, बिना निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया पूरी किए किसी भी व्यक्ति को सिम कार्ड जारी नहीं किया जा सकेगा. साथ ही सभी संबंधित रिकॉर्ड को कम से कम पांच वर्ष तक सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा. नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी.

कई संस्थानों में CCTV कैमरे लगाना हुआ अनिवार्य
कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने तथा अपराधों की रोकथाम के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नरेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत एक और अहम आदेश जारी किया है. एडिशनल पुलिस कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) डॉ. राजीव पचार द्वारा जारी निर्देशों के मताबिक, निर्धारित संस्थानों में अब CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य होगा. कैमरों में नाइट विजन सुविधा, पावर बैकअप और कम से कम 30 दिन तक रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने की क्षमता होना जरूरी है.

नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
जयपुर पुलिस ने कहा है कि तीनों आदेशों का पालन सभी संबंधित व्यक्ति, संस्थान और प्रतिष्ठानों के लिए अनिवार्य होगा. यदि कोई संचालक या संस्था इन निर्देशों की अनदेखी करती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. इन नए नियमों को लागू करने का उद्देश्य शहर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना, अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण रखना और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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