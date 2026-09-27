Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /जयपुर में न्यू सांगानेर रोड चौड़ीकरण पर बवाल, 200 से ज्यादा अतिक्रमण चिन्हित, डिमार्केशन का स्थानीय लोगों ने किया विरोध

जयपुर में न्यू सांगानेर रोड चौड़ीकरण पर बवाल, 200 से ज्यादा अतिक्रमण चिन्हित, डिमार्केशन का स्थानीय लोगों ने किया विरोध

Jaipur News: जयपुर में न्यू सांगानेर रोड चौड़ीकरण को लेकर जेडीए ने कार्रवाई शुरू कर दी है. गुर्जर की थड़ी से सोडाला तक सड़क के दोनों तरफ 200 से अधिक अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं. जेडीए की डिमार्गेशन की कार्रवाई के दौरान स्थानीय महिला और पुरुषों ने जमकर विरोध किया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Dinesh Tiwari
Published:Sep 27, 2026, 11:31 PM IST | Updated:Sep 27, 2026, 11:31 PM IST
जयपुर में न्यू सांगानेर रोड चौड़ीकरण पर बवाल, 200 से ज्यादा अतिक्रमण चिन्हित, डिमार्केशन का स्थानीय लोगों ने किया विरोध
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में न्यू सांगानेर रोड को चौड़ा करने की कवायद के बीच जेडीए की कार्रवाई को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. गुर्जर की थड़ी से सोडाला तक सड़क के दोनों तरफ किए गए 200 से अधिक अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं. जेडीए की ओर से पहले चरण में डिमार्केशन और नोटिस देने की कार्रवाई की गई. इसके बाद अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया जाएगा.

DIG आनंद शर्मा के निर्देश पर जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने कार्रवाई शुरू की. प्रवर्तन शाखा के डीएसपी इस्लाम खान ने बताया कि गुर्जर की थड़ी से सोडाला तक सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं. पहले डिमार्केशन और नोटिस की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. इसके बाद नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी. सड़क चौड़ीकरण को लेकर हाईकोर्ट ने भी जेडीए को निर्देश दिए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कार्रवाई के दौरान महिलाओं और पुरुषों का विरोध

जेडीए की डिमार्गेशन की कार्रवाई के दौरान स्थानीय महिला और पुरुषों ने जमकर विरोध किया. लोगों ने डिमार्केशन की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए जेडीए पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया. लोगों ने कहा कि एक तरफ अधिकारियों की ओर से ज्यादा दूरी तक डिमार्केशन किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ कम दूरी निर्धारित की जा रही है. स्थानीय लोगों ने पूरी प्रक्रिया में समानता बरतने और निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करने की मांग की.

विधायक गोपाल शर्मा ने लोगों को किया आश्वस्त

विरोध के बीच विधायक गोपाल शर्मा भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और पूरे मामले में सरकार व जेडीसी से वार्ता करने का आश्वासन दिया. विधायक शर्मा ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के लिए दिए गए सात दिन के नोटिस की अवधि बढ़ाने का प्रयास करेंगे. उन्होंने कहा कि व्यापार संघ के माध्यम से मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की कोशिश की जाएगी, ताकि आमजन को राहत मिल सके. विधायक ने लोगों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Jaipur News
Rajasthan News

About the Author

Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जयपुर में न्यू सांगानेर रोड चौड़ीकरण पर बवाल, 200 से ज्यादा अतिक्रमण चिन्हित, डिमार्केशन का स्थानीय लोगों ने किया विरोध
2
3
4
5