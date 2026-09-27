/जयपुर में न्यू सांगानेर रोड चौड़ीकरण पर बवाल, 200 से ज्यादा अतिक्रमण चिन्हित, डिमार्केशन का स्थानीय लोगों ने किया विरोध

Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में न्यू सांगानेर रोड को चौड़ा करने की कवायद के बीच जेडीए की कार्रवाई को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. गुर्जर की थड़ी से सोडाला तक सड़क के दोनों तरफ किए गए 200 से अधिक अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं. जेडीए की ओर से पहले चरण में डिमार्केशन और नोटिस देने की कार्रवाई की गई. इसके बाद अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया जाएगा.

DIG आनंद शर्मा के निर्देश पर जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने कार्रवाई शुरू की. प्रवर्तन शाखा के डीएसपी इस्लाम खान ने बताया कि गुर्जर की थड़ी से सोडाला तक सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं. पहले डिमार्केशन और नोटिस की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. इसके बाद नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी. सड़क चौड़ीकरण को लेकर हाईकोर्ट ने भी जेडीए को निर्देश दिए हैं.

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कार्रवाई के दौरान महिलाओं और पुरुषों का विरोध

जेडीए की डिमार्गेशन की कार्रवाई के दौरान स्थानीय महिला और पुरुषों ने जमकर विरोध किया. लोगों ने डिमार्केशन की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए जेडीए पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया. लोगों ने कहा कि एक तरफ अधिकारियों की ओर से ज्यादा दूरी तक डिमार्केशन किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ कम दूरी निर्धारित की जा रही है. स्थानीय लोगों ने पूरी प्रक्रिया में समानता बरतने और निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करने की मांग की.

विधायक गोपाल शर्मा ने लोगों को किया आश्वस्त

विरोध के बीच विधायक गोपाल शर्मा भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और पूरे मामले में सरकार व जेडीसी से वार्ता करने का आश्वासन दिया. विधायक शर्मा ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के लिए दिए गए सात दिन के नोटिस की अवधि बढ़ाने का प्रयास करेंगे. उन्होंने कहा कि व्यापार संघ के माध्यम से मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की कोशिश की जाएगी, ताकि आमजन को राहत मिल सके. विधायक ने लोगों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे.