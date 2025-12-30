New Year 2026: जयपुर पुलिस का ट्रैफिक एडवाइजरी, हुड़दंग किया तो रद्द होगा लाइसेंस

New Year 2026 Traffic Advisory In Jaipuir: राजस्थान में वर्ष 2025 की विदाई और नए साल 2026 के भव्य स्वागत के लिए गुलाबी नगरी पूरी तरह तैयार है. जहां एक ओर ऐतिहासिक स्मारकों पर पर्यटकों का रिकॉर्ड तोड़ जमावड़ा है, वहीं दूसरी ओर जयपुर पुलिस ने जश्न को सुरक्षित बनाने के लिए 'पिंक स्लिप' जैसे अभिनव प्रयोग और सख्त सुरक्षा घेरा तैयार किया है.

आमेर फोर्ट में पर्यटकों का महाकुंभ

गुलाबी सर्दी और साफ मौसम के बीच जयपुर के पर्यटन स्थलों पर तिल रखने की जगह नहीं है. पर्यटन विभाग के अनुसार, शहर में रोजाना एक लाख से अधिक पर्यटक पहुंच रहे हैं. अकेले आमेर फोर्ट पर प्रतिदिन 20 हजार से अधिक लोग विजिट कर रहे हैं.

देशी-विदेशी मेहमान आमेर की स्थापत्य कला, शीश महल और दीवान-ए-खास की भव्यता देखकर अभिभूत हैं.सुरक्षा के लिए यहां होमगार्ड्स के साथ सीसीटीवी कैमरों से पैनी निगरानी रखी जा रही है.

'पिंक स्लिप'ऑपरेशन

जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने 'ड्रिंक एंड ड्राइव' रोकने के लिए 'पिंक स्लिप' ऑपरेशन शुरू किया है. सभी क्लब और बार संचालकों को निर्देश हैं कि वे शराब पीने वाले ग्राहकों को पिंक स्लिप देंगे,जिस पर सुरक्षा चेतावनी लिखी होगी.साथ ही,संचालक को यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहक कैब या प्राइवेट ड्राइवर के साथ ही घर जाए.

73 नाकाबंदी पॉइंट

31 दिसंबर की रात शहर में 73 जगहों पर सख्त नाकाबंदी होगी. ब्रेथलाइजर टेस्ट में पकड़े जाने पर भारी जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई होगी.हुड़दंगियों पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी.भीड़ और वाहनों के दबाव को देखते हुए पुलिस ने व्यापक ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया है.परकोटा क्षेत्र में सुबह 9 से रात 9 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा.

रूट डायवर्जन

आमेर से बड़ी चौपड़ आने वाले ट्रैफिक को दिल्ली रोड की तरफ मोड़ा गया है. कुंडा से ही बड़े वाहनों को रोका जा रहा है.सी-स्कीम,एमआई रोड,जवाहर सर्किल और वैशाली नगर जैसे 'पार्टी हब' में सड़क किनारे पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित है. नियम तोड़ने पर क्रेन से गाड़ी जब्त की जाएगी.

सुरक्षा और सावधानी

महिलाओं की सुरक्षा के लिए सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे. प्रशासन ने भीड़ का फायदा उठाकर अवैध पार्किंग वसूली करने वालों के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाया है.

जयपुर पुलिस की अपील है कि जश्न शालीनता से मनाएं. शराब पीकर वाहन न चलाएं.आपकी एक छोटी सी सावधानी नए साल की शुरुआत को सुखद बना सकती है.

