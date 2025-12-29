New Year से पहले आमेर फोर्ट हुआ पर्यटकों से गुलजार, पिंकसिटी की अर्थव्यवस्था को मिली रफ्तार

Rajasthan Tourism: वर्ष 2025 की विदाई और नए साल के स्वागत के लिए गुलाबी नगरी हाउसफुल है. कड़ाके की ठंड और साफ मौसम के बीच जयपुर का पर्यटन उद्योग अपने चरम पर है. विशेष रूप से ऐतिहासिक आमेर फोर्ट पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है, जहां अलसुबह से ही देसी और विदेशी सैलानियों का रेला उमड़ रहा है.

7 दिनों में सवा लाख से अधिक पर्यटक

पर्यटन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक सप्ताह में आमेर फोर्ट में करीब 1 लाख 28 हजार पर्यटकों ने दस्तक दी है.

दिसंबर माह की बात करें तो यह आंकड़ा 2 लाख 16 हजार को पार कर चुका है. केवल आमेर ही नहीं, बल्कि नाहरगढ़ (74 हजार), हवामहल (1 लाख 4 हजार) और जंतर-मंतर (82 हजार) में भी सात दिनों के भीतर पर्यटकों की भारी आमद दर्ज की गई है. शहर में रोजाना एक लाख से अधिक पर्यटक पहुंच रहे हैं, जिससे होटल, ट्रैवल और स्थानीय हस्तशिल्प कारोबार में जबरदस्त तेजी आई है.

ट्रैफिक प्लान

पर्यटकों के भारी वाहनों के दबाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने आमेर क्षेत्र में विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया है. दिल्ली रोड कुंडा से ही बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है.जाम की स्थिति से बचने के लिए आमेर मार्गों पर एकतरफा (One-way) यातायात व्यवस्था लागू की गई है.

सुरक्षा

जगह-जगह बैरिकेड्स लगाकर आमेर थाना पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं. साथ ही सीसीटीवी कैमरों और होमगार्ड्स के जरिए सुरक्षा की पैनी निगरानी की जा रही है.

अवैध पार्किंग और प्रशासनिक सख्ती

भारी भीड़ का फायदा उठाकर कुछ स्थानों पर अवैध पार्किंग वसूली की शिकायतें भी सामने आई हैं. आमेर थानाधिकारी गौतम डोटासरा और प्रोबेशन आरपीएस विमला विश्नोई के नेतृत्व में पुलिस की टीमें सक्रिय हैं. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पर्यटकों को परेशान करने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

पर्यटन से चमकता जयपुर

आमेर फोर्ट की स्थापत्य कला, शीश महल की भव्यता और दीवान-ए-खास के वैभव को देख विदेशी सैलानी मंत्रमुग्ध हैं. पर्यटकों का कहना है कि वे जयपुर से बेहद सुखद यादें लेकर लौट रहे हैं. स्थानीय निवासियों के अनुसार, इस साल का सेलिब्रेशन न केवल पर्यटन के लिए बल्कि रोजगार के अवसरों के लिए भी मील का पत्थर साबित हो रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-