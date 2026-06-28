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3 बच्चों ने धड़ से अलग कर दिया 10 साल के अजमत का सिर, बोले थे- दोस्त आओ पार्टी करें

जयपुर के मुहाना थाना क्षेत्र में 10 वर्षीय अजमत की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए 11 और 12 साल के तीन नाबालिग लड़कों को निरुद्ध किया है. पुलिस के अनुसार, तीनों आरोपी मृतक के दोस्त थे और उसी कॉलोनी में रहते थे, इनमें दो सगे भाई और एक उनका मौसी का बेटा है. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byVishnu Sharma
Published: Jun 28, 2026, 05:11 PM|Updated: Jun 28, 2026, 05:11 PM
3 बच्चों ने धड़ से अलग कर दिया 10 साल के अजमत का सिर, बोले थे- दोस्त आओ पार्टी करें
Image Credit: 3 बच्चों ने धड़ से अलग कर दिया 10 साल के अजमत का सिरSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में 10 साल के बच्चे की हत्या के मामले को लेकर रविवार यानी 28 जून को पुलिस ने खुलासा किया. हत्या करने वाले मामले में पुलिस ने 3 दोस्तों को पकड़ा, जिनका उम्र 11 और 12 साल है.
पुलिस ने बताया कि मृतक ने आरोपी की बहन को कुछ कह दिया था. इस बात को लेकर कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था.

इस मामले को लेकर बदला लेने के लिए आरोपियों ने हत्या का प्लान किया. ऐसे में आरोपियों ने पार्टी के बहाने लड़के को बुलाया और गला घोंटकर हत्या कर दी. इसके बाद चाकू से सिर को धड़ से अलग किया. फिर सिर और धड़ को अलग-अलग जगह काटकर फेंक घर वापस चले गए.

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डीसीपी साउथ राजर्षि राज ने 11 और 12 साल के 3 नाबालिग लड़कों को पकड़ा. उन्होंने बताया कि 14 जून से अजमत (10) लापता था, जिसका शव 25 जून को सिर कटा हुआ मिला. शव इतनी गली-सिड़ी अवस्था में था, कि चेहरा पहचानना मुश्किल था. परिजनों ने कपड़ों से पहचान की थी, जो मूल रूप से बिहार के दरभंगा का रहने वाला था.

3 नाबालिग लड़कों को किया गिरफ्तार
पुलिस ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने तीनों नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार किया, जो दो सगे भाई और एक उनकी मौसी का लड़का बताया जा रहा है. 2 आरोपियों की उम्र 11 साल और एक आरोपी की उम्र 12 साल है, जो लड़के अजमत की कॉलोनी में ही रहते हैं और उसके दोस्त थे.

डीसीपी साउथ राजर्षि राज ने बताया कि आरपियों ने कहा कि अजमत ने उनकी बहन के लिए कुछ गलत कह दिया था, जिस बात को लेकर 1 महीने पहले झगड़ा हुआ था. इसी बात को नाराज लेकर उन्होंने अजमत की हत्या करने की योजना बनाई, जिसके तहत 14 जून को तीनों ने पार्टी के बहाने अजमत को बुलाया.

पार्टी कर सिर धड़ से किया अलग
फिर कुरकुरे और कोल्ड ड्रिंक लेकर नाले की तरफ गए और फिर नाले के आगे खुले में बैठे. इसके बाद चारों ने पहले पार्टी की और फिर तीनों ने अजमत के पैर पकड़े और खींचे. इसके बाद मुंह के बल गिर दिया और फिर चाकू से सिर काटा, फिर अलग-अलग जगह फेंके दिया.

आरोपियों ने कहा कि उन्होंने अजमत दुपट्टे से गला घोंटा और मार डाला. फिर धारदार चाकू से अजमत का सिर काटकर धड़ से अलग कर किया. इसके बाद धड़ और सिर को अलग-अलग जगह फेंकने के बाद वापस घर चले गए.

आराम से घूम रहे थे आरोपी
पुलिस ने बताया कि मर्डर करने के बाद आरोपी आराम से घूम रह थे. फिर 25 जून को शव मिला और दोनों सगे भाई आराम से घूम रहे थे. वहीं, उनकी मौसी का लड़का घर से बाहर ही नहीं गया, जिसका पुलिस का शक हुआ. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि 3 नाबालिग पहली और दूसरी क्लास तक पढ़े हैं, जिसके बाद पढ़ाना-लिखना छोड़ दिया.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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