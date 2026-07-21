/जयपुर में चाय की थड़ी से चलता था साइबर ठगी का खेल, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

Rajasthan News: साइबर ठग अब भोले-भाले स्कूल और कॉलेज के छात्रों को अपना मोहरा बना रहे हैं. जयपुर पुलिस ने ऑपरेशन 'म्यूल हंटर' के तहत ऐसे ही एक गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो शहर के पॉश इलाकों में चाय की थड़ियों पर बैठकर छात्रों को आसान कमाई का लालच देता थे.

आरोपी युवाओं से उनके बैंक खाते किराये पर लेकर उन्हीं खातों के जरिए साइबर ठगी की रकम का लेन-देन करते थे और बाद में एटीएम से नकदी निकलवाकर मुख्य आरोपियों तक पहुंचाते थे.

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चाय की थड़ियों को अपना बनाते थे ठिकाना

डीसीपी साउथ राजर्षि राज के निर्देशन में शिप्रापथ थाना पुलिस ने गिरोह के दो सदस्यों अरिहंत जैन और युवराज सिंह उर्फ युवी को गिरफ्तार किया है. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी जयपुर के पॉश इलाकों में चाय की थड़ियों को अपना ठिकाना बनाते थे. यहां स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों से दोस्ती कर उन्हें कुछ हजार रुपये कमाने का झांसा दिया जाता था.

साइबर पोर्टल 1930 पर शिकायत

इसके बाद उनके बैंक खाते कमीशन के आधार पर किराये पर ले लिए जाते थे. इन्हीं खातों में देशभर में साइबर ठगी से हासिल रकम जमा करवाई जाती थी. इसके बाद साइबर पोर्टल 1930 पर शिकायत दर्ज होने और राशि होल्ड होने से पहले पैसे अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर एटीएम से निकाल लिए जाते थे. निकाली गई रकम कमीशन काटकर गिरोह के मुख्य संचालकों तक पहुंचाई जाती थी.

17 लाख रुपये की साइबर ठगी

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के खातों की जांच साइबर पोर्टल 1930 पर की तो अलग-अलग राज्यों की 13 साइबर शिकायतें सामने आईं. इन मामलों में करीब 17 लाख रुपये की साइबर ठगी का खुलासा हुआ है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो मोबाइल फोन जब्त किए हैं और उनके बैंक खातों में मौजूद करीब 5 लाख रुपये फ्रीज कर दिए हैं.

बैंक म्यूल नेटवर्क पर कार्रवाई

डीसीपी साउथ राजर्षि राज ने बताया कि राज्यभर में साइबर अपराधियों और बैंक म्यूल नेटवर्क पर कार्रवाई के लिए महानिदेशक पुलिस के निर्देश पर ऑपरेशन 'म्यूल हंटर' चलाया जा रहा है. इस कार्रवाई के दौरान ऐसे नेटवर्क को निशाना बनाया जा रहा है, जो छात्रों और युवाओं को लालच देकर उनके बैंक खातों का इस्तेमाल साइबर अपराध में कर रहे हैं.

पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में गिरोह के अन्य सदस्यों और मुख्य सरगनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है. जल्द ही इस नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों पर भी कार्रवाई की जाएगी.

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