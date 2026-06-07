/हत्या या हादसा? जयपुर में एक अपार्टमेंट के पोर्च में मिला छात्रा का शव, 13वीं मंजिल पर गिरा था चश्मा-चप्पल

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर जिले के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय छात्रा का शव एक अपार्टमेंट के पोर्च में मिलने से सनसनी फैल गई. 13वीं मंजिल पर छात्रा का चप्पल-चश्मा मिला.

मामले में परिजनों ने अपहरण के बाद हत्या किए जाने का आरोप लगाया है जबकि पुलिस आत्महत्या, हादसा और हत्या सहित सभी पहलुओं से जांच कर रही है.

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छात्रा साइकिलिंग के लिए निकली थी घर से

परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी शुक्रवार शाम करीब 7:30 बजे साइकिलिंग के लिए घर से निकली थी. देर रात तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने रात करीब 10:30 बजे प्रतापनगर थाने में उसकी गुमशुदगी की सूचना दी.

पुलिस कर रही हर पहलू से जांच

इसके बाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी. इसी दौरान एक अपार्टमेंट के पोर्च में छात्रा का शव मिलने की सूचना मिली. प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि छात्रा अपार्टमेंट की ऊपरी मंजिल से नीचे गिरी, लेकिन यह गिरना हादसा था, आत्महत्या थी या फिर किसी ने उसे नीचे फेंका, इसका अभी स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है. घटना के बाद सुबह RUHS मोर्चरी के बाहर बड़ी संख्या में परिजन और परिचित जुट गए.

मामले की निष्पक्ष जांच की मांग

परिजनों ने शव लेने से इनकार करते हुए हत्या की आशंका जताई और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की. उनका आरोप है कि छात्रा का अपहरण कर उसकी हत्या की गई है. उधर पुलिस ने मौके से एफएसएल टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए हैं.

पोस्टमॉर्टम के लिए किया गया मेडिकल बोर्ड का गठन

अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और वहां आने-जाने वाले लोगों की पहचान की जा रही है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पोस्टमॉर्टम के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है. वहीं, जयपुर (पूर्व) डीसीपी रंजीता शर्मा के मुताबकि, तकनीकी आधार पर हर तरह से इस मामले की जांच की जा रही है.