फिर से विवादों में रणथंभौर नेशनल टाइगर रिजर्व, रात के अंधेर में एक घंटे तक फंसे रहे 20 पर्यटक

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर जिले में रणथंभौर टाइगर रिजर्व एक बार फिर से विवादों में घिर गया है. कल शाम की पारी में सफारी पर गए पर्यटकों का कैंटर जोन 6 में खराब हो गया. कैंटर के स्टार्ट नहीं होने से यात्री जोन बंद होने के बाद घंटे भर जंगल में ही फंसे रहे.
वहीं कैंटर में भ्रमण पर गई महिलाओं के साथ छोटे बच्चे भी अंधेरा देख रोने लगे. वेटिंग कैंटर भी नहीं पहुंचा, तो पर्यटक अंधेरे जंगलों में फंस गए. काफी देर बाद जानकारी मिलने पर वन विभाग ने वेटिंग कैंटर को भेजकर फंसे कैंटर को निकाला.
एक पूरे मामले पर एक महिला का ऑडियों भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक अधिकारी से पूरी जानकारी शेयर कर रही है. सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चों के रोने की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं.
इन टाइगर्स का मूवमेंट रहता है
जानकारी के अनुसार कैंटर नंबर 2171 शाम की पारी में जोन 6 में पर्यटकों को भ्रमण पर लेकर गया था. इस जोन में बाघ बादल, नूर और बाघिन लक्ष्मी का मूवमेंट रहता है. इस दौरान कैंटर एकाएक बंद होने के कारण पर्यटक घबरा गए.
इस दौरान कैंटर का गाइड भी किसी अन्य के साथ बैठकर निकल गया. वहीं बोलकर गया कि कोई कैंटर से नीचे नहीं उतरेगा. काफी देर तक नहीं लौटने पर जंगल में फंसे सभी लोग डर के साए में रहे.
ड्राइवर, गाईड को किया गया बैन
इस पूरे मामले के बाद रणथंभौर नेशनल टाईगर रिजर्व में लापरवाही के बाद ड्राइवर, गाईड को टाइगर रिजर्व में बैन किया गया है. ड्राइवर कन्हैया, शहजाद चौधरी, लिकायत अली, गाईड मुकेश बैरवा को टाइगर रिजर्व में अंतिम आदेश तक प्रतिबंधित किया गया है. उपवन संरक्षक प्रमोद कुमार धाकड ने आदेश जारी किए.
