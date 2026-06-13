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Jaipur News: पड़ोसी के डबल बेड में मिला 5 साल की मासूम का शव, पति-पत्नी पुलिस हिरासत में

Jaipur News: जयपुर के हरमाड़ा थाना क्षेत्र स्थित लोहा मंडी इलाके में 5 साल की मासूम बच्ची की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. लापता बच्ची की तलाश के दौरान पुलिस ने पड़ोसी के घर की तलाशी ली, जहां उसका शव डबल बेड के अंदर मिला.
 

Edited bySneha AggarwalReported byPradeep kumar soni
Published: Jun 13, 2026, 07:59 PM|Updated: Jun 13, 2026, 07:59 PM
Jaipur News: पड़ोसी के डबल बेड में मिला 5 साल की मासूम का शव, पति-पत्नी पुलिस हिरासत में
Image Credit: Rajasthan Crime

Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर के हरमाड़ा थाना क्षेत्र में 5 वर्षीय मासूम बालिका की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यह घटना लोहा मंडी इलाके स्थित श्याम वाटिका की है, जहां बालिका का शव पड़ोसी के मकान में रखे एक बेड के अंदर मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया.

सुबह 12 बजे से बच्ची थी लापता
जानकारी के अनुसार, बच्ची शनिवार दोपहर 12 बजे से लापता होने की सूचना मिलने पर परिजनों और पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की. पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और संदेह के आधार पर पड़ोसी मकान की तलाशी ली.

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डबल बेड के अंदर मिला बच्ची का शव
तलाशी के दौरान बच्ची का शव पड़ोसी के घर में डबल बेड के अंदर मिला. घटना की सूचना पर हरमाड़ा थाना प्रभारी उदयसिंह यादव मौके पर पहुंचे और उच्च अधिकारियों को अवगत कराया. इसके बाद में डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण भी घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया. साथ ही एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं.

पड़ोसी की महिला और उसका पति हिरासत में
प्रारंभिक जांच में आपसी रंजिश के चलते हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है. बताया जा रहा है कि इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पड़ोसी महिला बच्ची को ले जाते दिख रही है. इसके चलते पुलिस ने संदेह के आधार पर महिला को डिटेन और उसके पति को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी है.

दम घुटने से उसकी मौत की आशंका
ऐसे में आपसी अनबन या रंजिश के चलते वारदात को अंजाम देने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस जांच में सामने आया है कि महिला ने बच्ची को कंबल में लपेटकर बैग में बंद कर दिया था, जिससे दम घुटने से उसकी मौत हो गई. वहीं, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है. फिलहाल हरमाड़ा पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और हत्या के कारणों का पता लगाने का कोशिश कर रही है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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