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नहीं भाती थी पड़ोसन, आंखों में देखना चाहती थी आंसू..., 5 वर्षीय बच्ची की हत्या में आया रोंगटे खड़े कर देने वाला सच

जयपुर हरमाड़ा थाना क्षेत्र में 5 वर्षीय मासूम बच्ची की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. 13 जून को घर के बाहर खेल रही लापता हुई बच्ची का शव पड़ोस में रहने वाली महिला के घर से बरामद हुआ था. पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी महिला को शक था कि उसका पति बच्ची की मां से फोन पर बात करता है. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byAshutosh Sharma
Published: Jun 15, 2026, 03:00 PM|Updated: Jun 15, 2026, 06:49 PM
नहीं भाती थी पड़ोसन, आंखों में देखना चाहती थी आंसू..., 5 वर्षीय बच्ची की हत्या में आया रोंगटे खड़े कर देने वाला सच
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर के हरमाड़ा थाना क्षेत्र में 5 वर्षीय मासूम बालिका की हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए पड़ोस में रहने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया है.

जांच में सामने आया है कि आरोपी महिला को अपने पति और मृतक बच्ची की मां के बीच नजदीकियों का शक था. इसी जलन और रंजिश के चलते उसने मासूम को मौत के घाट उतार दिया.

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13 जून को बच्ची हुई थी लापता

हरमाड़ा थाना क्षेत्र की श्रीश्याम वाटिका कॉलोनी निवासी एक मजदूर की 5 वर्षीय बेटी 13 जून को घर के बाहर खेलते समय अचानक लापता हो गई थी. परिजनों ने आसपास तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद हरमाड़ा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पता चला कि बच्ची आखिरी बार पड़ोस में रहने वाली महिला गुड़िया के घर जाती हुई दिखाई दी थी. इसके बाद वह बाहर नहीं निकली. पुलिस ने संदेह के आधार पर आरोपी महिला के घर की तलाशी ली, जहां एक कमरे में रखे दीवान के अंदर कंबल में लिपटा बालिका का शव बरामद हुआ.

दुख और आंसू की कहानी

पूछताछ में आरोपी महिला ने हत्या करना स्वीकार कर लिया. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी को शक था कि उसका पति मृतक बालिका की मां से फोन पर बातचीत करता है. इसके अलावा दोनों परिवारों के बीच पहले से विवाद भी चल रहा था. आरोपी महिला अपनी पड़ोसी को मानसिक रूप से परेशान करना चाहती थी और उसके दुख और आंसू देखना चाहती थी.

पुलिस के अनुसार, आरोपी ने वारदात को किसी अन्य दिशा में मोड़ने की भी कोशिश की. उसने हत्या से पहले बच्ची के कपड़े उतार दिए ताकि मामला दुष्कर्म से जुड़ा प्रतीत हो और हत्या का शक किसी पुरुष पर जाए. इसके बाद बच्ची का मुंह और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव को दीवान में छिपा दिया.

यूट्यूब और फेसबुक पर देखती थी अपराध से जुड़े वीडियो

आरोपी रात के समय शव को ठिकाने लगाने की योजना बना रही थी. जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी महिला सोशल मीडिया, विशेष रूप से यूट्यूब और फेसबुक पर काफी सक्रिय रहती थी और अपराध से जुड़े वीडियो देखती थी. वारदात के समय उसने घर में टीवी की आवाज भी तेज कर दी थी ताकि किसी को बच्ची की आवाज सुनाई न दे.

पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर मृतका के कपड़े और चप्पल भी बरामद कर लिए हैं. गिरफ्तार आरोपी गुड़िया के खिलाफ हत्या सहित अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले के खुलासे में हरमाड़ा थाना पुलिस की विशेष टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही. आरोपी कई दिनों से वारदात की योजना बना रही थी और मासूम बच्ची को अपनी पड़ोसी से बदला लेने का माध्यम बनाया.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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