जयपुर: मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर भड़के AAP प्रभारी, कांग्रेस - BJP पर मिलीभगत का लगाया आरोप

Manish Sisodia arrested: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने जयपुर में भी रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया. आम आदमी पार्टी के संगठन महासचिव और प्रदेश प्रभारी ने बीजेपी को तानाशाह बताते हुए आक्रोश व्यक्त किया और कांग्रेस-बीजेपी पर मिलीभगत का आरोप लगाया.

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में सोमवार को आम आदमी पार्टी ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया. वहीं जयपुर में भी आप प्रभारी विनय मिश्रा और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

बीजेपी मुख्यालय का किया घेराव

आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने के लिए तोतुका भवन से पैदल मार्च निकालते हुए रवाना हुए . इस दौरान पुलिस ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को स्टैचू सर्किल पर बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया. इस पर कार्यकर्ता सड़क पर बैठक गए और नारेबाजी करने लगे. इसके कुछ समय बाद सभी कार्यकर्ता अपने अपने घर रवाना हो गए. इस दौरान कुछ देर के लिए यातायात भी बाधित हुआ.

तानाशाही में है बीजेपी

राजस्थान के प्रभारी विनय मिश्रा (Vinay Mishra in AAP in charge of Rajasthan) ने कहा की बीजेपी ने तानाशाही की सारी पराकाष्ठा पार कर दी. जिस शिक्षा मंत्री ने सरकारी स्कूल के गरीब बच्चों को आईआईटी जैसे संस्थानों में भेजने का काम किया देश को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की बात की. उस शिक्षा मंत्री को बीजेपी सरकार ने गिरफ्तार करवा दिया. मिश्रा ने कहा की अडानी ने देश के गरीबों का करोड़ों रुपए डुबो दिया . उसके खिलाफ ईडी, सीबीआई या किसी भी एजेंसी ने एक नोटिस नहीं दिया गया और कोई जांच एजेंसी जांच नहीं कर रही. पिछले 6 महीने से लगातार मनीष सिसोदिया पूछताछ में पूरी मदद कर रहे थे फिर भी सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया. बीजेपी को जगाने के लिए आज यह प्रदर्शन किया गया है. मोदी सरकार अपनी जेलों की संख्या बढ़ा ले आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता जेल जाने को तैयार है.

राजस्थान की कांग्रेस सरकार ले रही अडानी से पैसा

विनय मिश्रा ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार भी अदानी से मिली हुई है अडानी से पैसा ले रही है .इसलिए आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन नहीं करने दे रही. यह बड़ी विडंबना है दोनो पार्टियों में सांठगांठ चल रही है आम आदमी पार्टी इनकी सांठगांठ को नहीं चलने देगी.

13 को जयपुर आएंगे केजरीवाल-मान

विनय मिश्रा और संदीप पाठक ने कहा कि आप संयोजक केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 13 मार्च को जयपुर आ रहे हैं. वो जयपुर में तिरंगा यात्रा निकालेंगे. इस तिरंगा यात्रा को लेकर ही कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई है. तोतुका भवन में आयोजित बैठक में प्रदेशभर से आप कार्यकर्ता पहुंचे हैं. संदीप पाठक ने कहा कि अभी तिरंगा यात्रा का रूट तय नहीं किया गया है, लेकिन आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी गई है.