/जयपुर में बड़ा खुलासा, रिश्वत लेते पकड़ी गई कर्नाटक पुलिस की महिला SI समेत 3 पुलिसकर्मी

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Jaipur News: राजस्थान के जयपुर जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने एक अहम कार्रवाई करते हुए कर्नाटक पुलिस के तीन कर्मियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में बेंगलुरु पुलिस कीसब-इंस्पेक्टर अनीता, हेड कांस्टेबल यतीश कुमार और उल्वप्पा शामिल हैं.
2 लाख रुपये की रिश्वत की मांग
जानकारी के मुताबिक, ये तीनों दहेज उत्पीड़न से जुड़े एक मामले की जांच के सिलसिले में जयपुर आए थे. जांच के दौरान इन्होंने परिवादी पक्ष पर दबाव बनाते हुए मामले में राहत देने के बदले 2 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी.
परिवादी ने एसीबी से शिकायत की. शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने सत्यापन कर ट्रैप की योजना बनाई. इसके तहत टीम ने जयपुर के होटल गणगौर में जाल बिछाया, जहां आरोपियों को 40 हजार रुपए की रिश्वत की पहली किस्त लेते समय पकड़ लिया गया.
दहेज प्रताड़ना का मुकदमा
कार्रवाई का नेतृत्व एडिशनल एसपी भूपेंद्र चौधरी ने किए. उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार ब्यूरो की हेल्प लाइन है 1064 पर परिवादी से हमें सूचना मिली थी कि बाहर से आई हुई पुलिस के कुछ सदस्य उससे रिश्वत मांग रहे हैं, जब परिवादी से संपर्क किया गया तो बात सामने आई कि परिवादी की पुत्रवधू ने बेंगलुरु में एचएएल (हिंदुस्तान एरोनॉटीक्स लिमिटेड) थाना पर इनके खिलाफ दहेज प्रताड़ना का एक मुकदमा दर्ज करवा रखा था. सभी परिवारजनों के खिलाफ उसके अनुसंधान के लिए वहां से तीन सदस्यीय एक टीम आई हुई थी.
टीम ने कल शनिवार को दिन में उनसे घर पे जाकर अनुसंधान किया गया था और फिर बाद में शाम को उनको होटल में मिलने के लिए बुला रहे थे. रिश्वत राशी की मांग कर रहे थे. इसके बाद एसीबी की टीम ने उच्च अधिकारियों से दिशा निर्देश प्राप्त कर शिकायत का सत्यापन करवाया. सत्यापन में सामने आया की 2 लाख की वो मांग कर रहे थे और देर रात तक सत्यापन हुआ.
आरोपियों की सुबह फ्लाइट थी तो उन्होंने परिवादी से सुबह ही पैसे अरेंज करके देने के लिए कहा. परिवादी के पास तीन 4 घंटे के लिए समय था. एसीबी की टीम ने आज सुबह कार्रवाई करते हुए इनको 40 हजार रुपये के साथ रंग हाथों पकड़ा गया है. इन्होंने बाकी रिश्वत बैंगलोर में देने के लिए कह दिया था.
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