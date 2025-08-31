ब्रेन डेथ के बाद परिजनों ने लिया साहसिक निर्णय, तीन लोगों को अंगदान से दी नई जिंदगी

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर जिले में हरमाड़ा इलाके में राजावास के पास सड़क हादसे में दो भाई घायल हो गए थे. सिर में चोट लगने के कारण 19 साल के रोहन शर्मा को चिकित्सकों ने ब्रेन डेथ घोषित कर दिया था. इसके बाद परिवार में कोहराम मच गया.

मृतक रोहन सामोद इलाके के गागोरियों की ढाणी का निवासी था. पूर्व विधायक रामलाल शर्मा भी आज SMS अस्पताल पहुंचे. शोक संतृप्त परिवार को ढांढस बंधाया. रोहन शर्मा के ब्रेन डेड होने पर परिजनों में आज एक साहसिक कदम उठाकर अंगदान करने का फैसला लिया.

रोहन शर्मा का 24 अगस्त को ट्रॉमा सेंटर में इलाज शुरू हुआ था. इलाज के दौरान ब्रेन डेड घोषित किए जाने के बाद परिजनों ने साहसिक फैसला लेते हुए अंगदान की सहमति दी. जिसे तीन लोगों को नया जीवन मिला. रोहन की दोनों किडनी और लीवर को तीन अलग-अलग मरीजों को ट्रांप्लांट किया गया है.

रोहन के जाने के बाद परिवार का तो दीपक बुझ गया, लेकिन जाते-जाते रोहन ने तीन मरीजों को नया जीवन दे दिया और उनके तीन बुझते दीपकों को अंग देकर रोशन कर दिया. परिजनों का ये फैसला न केवल पीड़ित परिवारों के लिए राहत लेकर आया. समाज में मानवता और परोपकार की मिसाल भी कायम कर गया.

इधर रोहन का आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. अंतिम संस्कार में पूर्व विधायक रामलाल शर्मा सहित तहसीलदार विजय पाल बिश्नोई सहित राजस्व विभाग के अधिकारी, सामोद थाना पुलिस भी अंतिम संस्कार में शामिल हुई. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की.