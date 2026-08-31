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जयपुर में लगातार दूसरे दिन परीक्षा सिस्टम फेल! सर्वर डाउन के बाद AIIMS CRE-5 Re-Exam भी रद्द

जयपुर में AIIMS CRE-5 Re-Exam के दौरान सोमवार को सर्वर डाउन और बिजली बाधित होने से परीक्षा फिर प्रभावित हुई. अभ्यर्थियों ने सेंटर के बाहर हंगामा किया, जिसके बाद AIIMS ने परीक्षा रद्द कर दी. खास बात यह है कि इसी सेंटर पर एक दिन पहले NEET PG परीक्षा भी तकनीकी समस्या के चलते रद्द हुई थी.
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Ashish chauhan
Published:Aug 31, 2026, 03:31 PM IST | Updated:Aug 31, 2026, 03:31 PM IST
जयपुर में लगातार दूसरे दिन परीक्षा सिस्टम फेल! सर्वर डाउन के बाद AIIMS CRE-5 Re-Exam भी रद्द
Image Credit: AI Image

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर जिले में परीक्षा सेंटर पर लगातार दूसरे दिन सर्वर और बिजली की समस्या के चलते परीक्षा बाधित हो गई. सोमवार यानी 31 अगस्त को AIIMS CRE-5 Re-Exam के दौरान ऑनलाइन परीक्षा के बीच सर्वर डाउन होने और बिजली आपूर्ति बाधित होने से अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

वहीं, परीक्षा नहीं होने पर अभ्यर्थियों ने सेंटर के बाहर हंगामा किया. हंगामे के बाद AIIMS प्रशासन ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया. बता दें कि इसी सेंटर पर एक दिन पहले यानी 30 अगस्त को NEET PG परीक्षा के दौरान भी सर्वर डाउन होने की वजह से परीक्षा रद्द हुई थी.

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इससे पहले AIIMS CRE-5 परीक्षा इससे पहले आउट ऑफ सिलेबस सवालों के कारण भी रद्द की जा चुकी है. ऐसे में लगातार दूसरी बार परीक्षा रद्द होने से अभ्यर्थियों में नाराजगी है.

बीते दिन जयपुर में NEET PG परीक्षा के दौरान सीतापुरा स्थित दो परीक्षा केंद्रों पर अचानक सर्वर डाउन होने से परीक्षा प्रभावित हो गई थी. सर्वर में आई समस्या की वजह से कई अभ्यर्थी वक्त पर सवालों को हल नहीं कर पाए. इसी दौरान तकनीकी समस्या से नाराज अभ्यर्थियों का गुस्सा उस समय फूट पड़ा, जब वे परीक्षा पूरी होने से पहले ही सेंटर से बाहर निकल आए.

अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्र के बाहर जमकर हंगामा और नारेबाजी की थी. उन्होंने परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

परीक्षा केंद्र के बाहर विरोध
अभ्यर्थियों का कहना था कि सर्वर डाउन होने की वजह से उनका कीमती परीक्षा समय प्रभावित हुआ. ऐसे में परीक्षा की निष्पक्षता को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. नाराज अभ्यर्थियों ने मांग की कि तकनीकी खामी से प्रभावित हुई परीक्षा को रद्द कर दोबारा आयोजित कराया जाए.

मामले की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और परीक्षा केंद्र के बाहर बढ़ते विरोध को देखते हुए भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया. अभ्यर्थी लगातार सर्वर की समस्या और परीक्षा संचालन की व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते रहे.

5 सितंबर को होगा री-एग्जाम
इधर, मामला बढ़ता देख नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने जयपुर के दोनों प्रभावित परीक्षा केंद्रों पर NEET PG परीक्षा रद्द कर दी है. NBEMS ने नोटिस जारी कर री-एग्जाम की तारीख भी घोषित कर दी है. अब प्रभावित अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा 5 सितंबर को दोपहर 3 बजे आयोजित की जाएगी.

सीतापुरा के दो सेंटर पर परीक्षा प्रभावित
सीतापुरा में स्थित ION Digital Zone के TC नंबर 41682 और 41683 पर परीक्षा पूरी नहीं हो सकी. परीक्षा समन्वयक एवं एडीएम नरेंद्र वर्मा के अनुसार, सेंटर पर आंतरिक पावर फेलियर के कारण परीक्षा प्रभावित हुई. वहीं, परीक्षा एजेंसी TCS की ओर से इसे तकनीकी समस्या बताया गया.

NBEMS के मुताबिक, री-एग्जाम के लिए परीक्षा केंद्र की जानकारी बाद में अलग से जारी की जाएगी. प्रभावित अभ्यर्थियों को नए संशोधित एडमिट कार्ड भी जारी किए जाएंगे. जयपुर के इन दोनों केंद्रों पर करीब 2,400 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे थे, जो इस तकनीकी समस्या से प्रभावित हुए थे.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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