26 अक्टूबर से जयपुर से बढ़ेंगी फ्लाइट्स, गोवा-चेननई समेत कई शहरों के लिए मिलेंगी सीधी उड़ानें

Jaipur News: जयपुर एयरपोर्ट पर सर्दियों में हवाई रौनक लौटेगी. 26 अक्टूबर से फ्लाइट्स की संख्या 52 से बढ़कर 65 हो जाएगी, जिससे यात्रीभार 5 लाख से अधिक होने की उम्मीद है. जैसलमेर, गोवा और चेन्नई जैसे शहरों के लिए कनेक्टिविटी बढ़ेगी.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Kashi Ram
Published: Sep 16, 2025, 05:02 PM IST | Updated: Sep 16, 2025, 05:02 PM IST

26 अक्टूबर से जयपुर से बढ़ेंगी फ्लाइट्स, गोवा-चेननई समेत कई शहरों के लिए मिलेंगी सीधी उड़ानें

Jaipur News: राजस्थान में सर्दियों के मौसम में जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक बार फिर से हवाई रौनक लौटने वाली है. आगामी विंटर शेड्यूल के तहत हवाई सेवाओं में बड़ी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिससे यात्रियों की संख्या भी बढ़ेगी. फिलहाल जयपुर एयरपोर्ट से हर दिन औसतन 52 फ्लाइट्स संचालित हो रही हैं, जो 26 अक्टूबर से बढ़कर 65 से अधिक हो सकती हैं.

एयर कनेक्टिविटी में बड़ा विस्तार
सर्दियों के लिए जारी होने वाले नए शेड्यूल में जयपुर से कई शहरों के लिए सीधी उड़ानें शुरू होंगी और कुछ रूटों पर फ्लाइट्स की संख्या भी बढ़ेगी. इससे पर्यटकों और व्यापारिक यात्रियों दोनों को फायदा मिलेगा.

इन शहरों के लिए बढ़ेंगी फ्लाइट्स
गोवा जाने वाले यात्रियों को अब दो फ्लाइट्स मिलेंगी. शाम के समय गोवा के पुराने दाबोलिम एयरपोर्ट के लिए भी एक नई उड़ान शुरू होगी.पर्यटन सीजन को देखते हुए जैसलमेर के लिए सीधी हवाई सेवा फिर से शुरू की जाएगी.वहीं उदयपुर और अहमदाबाद शहरों के लिए भी फ्लाइट कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे इंट्रा-स्टेट और पड़ोसी राज्य की यात्रा आसान होगी.साथ ही चन्नई और गोवा शहरों के लिए भी अब रोजाना दो फ्लाइट्स उपलब्ध होंगी.

यात्रीभार में बढ़ोतरी की उम्मीद
विंटर शेड्यूल 26 अक्टूबर से लागू होगा, जो मार्च तक चलेगा. इस दौरान राजस्थान में पर्यटकों की अधिक संख्या को देखते हुए एयरलाइंस ने अपनी तैयारियां कर ली हैं. अप्रैल से अगस्त के बीच जयपुर एयरपोर्ट पर हर महीने औसतन सवा चार लाख यात्री थे, जिसके सर्दियों में बढ़कर 5 लाख से अधिक होने की संभावना है.


विंटर शेड्यूल में जयपुर से विभिन्न शहरों के लिए फ्लाइट्स की संख्या इस प्रकार हो सकती है:

मुंबई: 11 फ्लाइट्स

बेंगलुरु: 7 फ्लाइट्स

नई दिल्ली: 5 फ्लाइट्स

हैदराबाद: 5 फ्लाइट्स

अहमदाबाद: 5 फ्लाइट्स

कोलकाता: 4 फ्लाइट्स

पुणे, इंदौर और चंडीगढ़: 3-3 फ्लाइट्स

चेन्नई और गोवा: 2-2 फ्लाइट्स

लखनऊ, देहरादून और सूरत: 1-1 फ्लाइट्स

यह नया शेड्यूल 15 अक्टूबर तक तय होने की उम्मीद है, जिसके बाद जयपुर एयरपोर्ट की हवाई रौनक कई गुना बढ़ जाएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

