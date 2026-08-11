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कौन है जेल प्रहरी धारा सिंह? जिसने खोला गैंगस्टरों के जेल नेटवर्क का राज

जयपुर में अवैध वसूली और गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल के प्रहरी धारा सिंह की गिरफ्तारी से जेल व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. दौलतपुरा थाना पुलिस ने उसे एजीटीएफ के इनपुट और गैंग से जुड़े आरोपी संदीप सिंह से पूछताछ के आधार पर गिरफ्तार किया. जांच में सामने आया कि विदेश में बैठे गैंगस्टर द्वारा भेजी गई रकम का कुछ हिस्सा धारा सिंह तक पहुंचाया गया था. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Ashutosh Sharma
Published:Aug 11, 2026, 04:45 PM IST | Updated:Aug 11, 2026, 04:46 PM IST
कौन है जेल प्रहरी धारा सिंह? जिसने खोला गैंगस्टरों के जेल नेटवर्क का राज
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर में अवैध वसूली और गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ चल रही पुलिस कार्रवाई के बीच अब जेल के अंदर सक्रिय नेटवर्क को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. दौलतपुरा थाना पुलिस ने अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल के प्रहरी धारा सिंह को गिरफ्तार किया है. पुलिस जांच में सामने आए तथ्यों के अनुसार, धारा सिंह पर गैंगस्टरों के संपर्क में रहकर जेल में बंद उनके गुर्गों तक पैसे और अन्य सुविधाएं पहुंचाने में मदद करता था.

जयपुर पुलिस ने 3 दिन पहले एजीटीएफ के इनपुट पर गैंगस्टर्स के गुर्गे संदीप सिंह को पकड़ा था. उससे पूछताछ में सामने आया कि विदेश में बैठे एक गैंगस्टर ने उसके पास गैंग से गुर्गे जोड़ने के लिए कुछ पैसे भिजवाए थे. उनमें से कुछ पैसे उसने प्रहरी धारा सिंह को पहुंचाने के निर्देश दिए. फिर धारा सिंह ने मानसरोवर किसी परिचित को पैसे देने की बात कही, जहां पर संदीप सिंह जाकर पैसे दे आया था. इसके बाद अजमेर जेल के प्रहरी धारा सिंह को गिरफ्तार किया गया.

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बाहर गैंग में चल रही गतिविधियों की देता था जानकारी
पुलिस की पूछताछ में यह भी सामने आया है कि धारा सिंह कथित तौर पर जेल के अंदर बंद गुर्गों को बाहर गैंग में चल रही गतिविधियों की जानकारी देता था और जरूरत पड़ने पर उनकी गैंग के लोगों से बातचीत भी करवाता था. अब उसकी गिरफ्तारी के बाद जांच का दायरा अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से आगे राजस्थान की दूसरी जेलों तक फैलने की संभावना है.

पुलिस के अनुसार, अवैध वसूली गैंग से जुड़े आरोपियों की गिरफ्तारी और पूछताछ के दौरान अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल के प्रहरी धारा सिंह का नाम सामने आया. धारा सिंह दौसा जिले के राहुवास क्षेत्र के पालूंदा गांव का रहने वाला बताया गया है. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है.


जांच में आरोप है कि गैंग से जुड़े लोगों के कहने पर धारा सिंह जेल में बंद उनके गुर्गों तक रकम और अन्य सामान पहुंचाने के संपर्क में था. गुर्गों के शौक पूरे कराने के लिए शराब पहुंचाने के इनपुट की भी पुलिस तस्दीक कर रही है. हालांकि इन आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी.

पुलिस कर रही हर एंगल से जांच
जांच में यह भी सामने आया है कि धारा सिंह के पास जेल में बंद कुछ गैंगस्टरों और गुर्गों से संपर्क की जिम्मेदारी थी. आरोप है कि गैंग से जुड़े लोगों का कॉल आने पर वह अगले दिन जेल के अंदर बंद गुर्गों को सूचना देता था. जरूरत पड़ने पर उनकी बाहर बैठे लोगों से बातचीत भी करवाता था. इतना ही नहीं, पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि जेल की गतिविधियों और प्रशासन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां बाहर बैठे गैंगस्टरों तक पहुंचाई जा रही थीं या नहीं. सूत्रों के मुताबिक, धारा सिंह जेल प्रशासन की गतिविधियों से जुड़ी सूचनाएं भी गैंग के संपर्क में मौजूद लोगों तक पहुंचाता था.

पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि धारा सिंह का नेटवर्क सिर्फ जेल में बंद आरोपियों तक सीमित था या वह बाहर और विदेश में बैठे गैंगस्टरों के संपर्क में भी था. जांच एजेंसियां उसके मोबाइल फोन, कॉल डिटेल, चैट और अन्य संपर्कों को खंगाल रही हैं. पूछताछ में यह भी सामने आया है कि विदेश में बैठे एक गैंगस्टर ने गैंग से नए लोगों को जोड़ने के लिए पैसे भेजे थे. इन पैसों में से कुछ रकम प्रहरी धारा सिंह तक पहुंचने और उसके बाद जेल में मौजूद संपर्कों तक पहुंचाने की बात भी जांच में सामने आई है.

जांच का एक अहम पहलू यह भी है कि धारा सिंह की भूमिका केवल पैसे और सूचनाएं पहुंचाने तक सीमित थी या वह जेल में बंद नए युवकों और आरोपियों को गैंग के संपर्क में लाने और उन्हें तैयार करने में भी भूमिका निभा रहा था. पुलिस अब यह पता लगाने में जुट सकती है कि ऐसे कितने बंदी या नए आरोपी उसके संपर्क में आए और उनमें से कितनों को बाहर सक्रिय गैंग नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश की गई.

कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा से जुड़े नेटवर्क की भूमिका
इस पूरे मामले में कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा से जुड़े नेटवर्क की भूमिका भी जांच का एक अहम एंगल हो सकती है. हालांकि पुलिस ने आधिकारिक तौर पर रोहित गोदारा का नाम नहीं बताया है, लेकिन पहले से सामने आए मामलों में जेल के अंदर बने संपर्कों के जरिए गैंग नेटवर्क के सक्रिय होने की बात सामने आती रही है. अवैध वसूली गैंग से जुड़े संदीप सिंह निर्वाण समेत अन्य आरोपियों से पूछताछ के दौरान धारा सिंह का नाम सामने आने के बाद पुलिस अब उसके संपर्कों की कड़ियां जोड़ रही है.

धारा सिंह की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में गैंगस्टरों का नेटवर्क सिर्फ एक प्रहरी तक सीमित था या इसके पीछे और भी लोग जुड़े हुए हैं. पुलिस यह भी जांच करेगी कि जेल के अंदर कौन-कौन से कर्मचारी या बंदी बाहर सक्रिय गैंगों के संपर्क में हैं और क्या राजस्थान की दूसरी जेलों में भी इसी तरह के नेटवर्क मौजूद है?

धारा सिंह से पूछताछ, उसके मोबाइल और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच और उसके संपर्कों की पड़ताल से यह साफ होने की उम्मीद है कि जेल के अंदर गैंग नेटवर्क कितना गहरा है और बाहर बैठे अपराधियों तक उसकी पहुंच कितनी है. फिलहाल एक जेल प्रहरी की गिरफ्तारी ने जेल की चारदीवारी के भीतर चल रहे गैंग नेटवर्क को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. अब जांच इस बात पर टिकी है कि धारा सिंह से पूछताछ में और कितने नाम सामने आते हैं और क्या इस नेटवर्क की जड़ें राजस्थान की दूसरी जेलों तक फैली हुई है?

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मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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