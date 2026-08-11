Jaipur News: राजस्थान के जयपुर में अवैध वसूली और गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ चल रही पुलिस कार्रवाई के बीच अब जेल के अंदर सक्रिय नेटवर्क को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. दौलतपुरा थाना पुलिस ने अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल के प्रहरी धारा सिंह को गिरफ्तार किया है. पुलिस जांच में सामने आए तथ्यों के अनुसार, धारा सिंह पर गैंगस्टरों के संपर्क में रहकर जेल में बंद उनके गुर्गों तक पैसे और अन्य सुविधाएं पहुंचाने में मदद करता था.

जयपुर पुलिस ने 3 दिन पहले एजीटीएफ के इनपुट पर गैंगस्टर्स के गुर्गे संदीप सिंह को पकड़ा था. उससे पूछताछ में सामने आया कि विदेश में बैठे एक गैंगस्टर ने उसके पास गैंग से गुर्गे जोड़ने के लिए कुछ पैसे भिजवाए थे. उनमें से कुछ पैसे उसने प्रहरी धारा सिंह को पहुंचाने के निर्देश दिए. फिर धारा सिंह ने मानसरोवर किसी परिचित को पैसे देने की बात कही, जहां पर संदीप सिंह जाकर पैसे दे आया था. इसके बाद अजमेर जेल के प्रहरी धारा सिंह को गिरफ्तार किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

बाहर गैंग में चल रही गतिविधियों की देता था जानकारी

पुलिस की पूछताछ में यह भी सामने आया है कि धारा सिंह कथित तौर पर जेल के अंदर बंद गुर्गों को बाहर गैंग में चल रही गतिविधियों की जानकारी देता था और जरूरत पड़ने पर उनकी गैंग के लोगों से बातचीत भी करवाता था. अब उसकी गिरफ्तारी के बाद जांच का दायरा अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से आगे राजस्थान की दूसरी जेलों तक फैलने की संभावना है.

पुलिस के अनुसार, अवैध वसूली गैंग से जुड़े आरोपियों की गिरफ्तारी और पूछताछ के दौरान अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल के प्रहरी धारा सिंह का नाम सामने आया. धारा सिंह दौसा जिले के राहुवास क्षेत्र के पालूंदा गांव का रहने वाला बताया गया है. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है.



जांच में आरोप है कि गैंग से जुड़े लोगों के कहने पर धारा सिंह जेल में बंद उनके गुर्गों तक रकम और अन्य सामान पहुंचाने के संपर्क में था. गुर्गों के शौक पूरे कराने के लिए शराब पहुंचाने के इनपुट की भी पुलिस तस्दीक कर रही है. हालांकि इन आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी.

पुलिस कर रही हर एंगल से जांच

जांच में यह भी सामने आया है कि धारा सिंह के पास जेल में बंद कुछ गैंगस्टरों और गुर्गों से संपर्क की जिम्मेदारी थी. आरोप है कि गैंग से जुड़े लोगों का कॉल आने पर वह अगले दिन जेल के अंदर बंद गुर्गों को सूचना देता था. जरूरत पड़ने पर उनकी बाहर बैठे लोगों से बातचीत भी करवाता था. इतना ही नहीं, पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि जेल की गतिविधियों और प्रशासन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां बाहर बैठे गैंगस्टरों तक पहुंचाई जा रही थीं या नहीं. सूत्रों के मुताबिक, धारा सिंह जेल प्रशासन की गतिविधियों से जुड़ी सूचनाएं भी गैंग के संपर्क में मौजूद लोगों तक पहुंचाता था.

पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि धारा सिंह का नेटवर्क सिर्फ जेल में बंद आरोपियों तक सीमित था या वह बाहर और विदेश में बैठे गैंगस्टरों के संपर्क में भी था. जांच एजेंसियां उसके मोबाइल फोन, कॉल डिटेल, चैट और अन्य संपर्कों को खंगाल रही हैं. पूछताछ में यह भी सामने आया है कि विदेश में बैठे एक गैंगस्टर ने गैंग से नए लोगों को जोड़ने के लिए पैसे भेजे थे. इन पैसों में से कुछ रकम प्रहरी धारा सिंह तक पहुंचने और उसके बाद जेल में मौजूद संपर्कों तक पहुंचाने की बात भी जांच में सामने आई है.

जांच का एक अहम पहलू यह भी है कि धारा सिंह की भूमिका केवल पैसे और सूचनाएं पहुंचाने तक सीमित थी या वह जेल में बंद नए युवकों और आरोपियों को गैंग के संपर्क में लाने और उन्हें तैयार करने में भी भूमिका निभा रहा था. पुलिस अब यह पता लगाने में जुट सकती है कि ऐसे कितने बंदी या नए आरोपी उसके संपर्क में आए और उनमें से कितनों को बाहर सक्रिय गैंग नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश की गई.

कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा से जुड़े नेटवर्क की भूमिका

इस पूरे मामले में कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा से जुड़े नेटवर्क की भूमिका भी जांच का एक अहम एंगल हो सकती है. हालांकि पुलिस ने आधिकारिक तौर पर रोहित गोदारा का नाम नहीं बताया है, लेकिन पहले से सामने आए मामलों में जेल के अंदर बने संपर्कों के जरिए गैंग नेटवर्क के सक्रिय होने की बात सामने आती रही है. अवैध वसूली गैंग से जुड़े संदीप सिंह निर्वाण समेत अन्य आरोपियों से पूछताछ के दौरान धारा सिंह का नाम सामने आने के बाद पुलिस अब उसके संपर्कों की कड़ियां जोड़ रही है.

धारा सिंह की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में गैंगस्टरों का नेटवर्क सिर्फ एक प्रहरी तक सीमित था या इसके पीछे और भी लोग जुड़े हुए हैं. पुलिस यह भी जांच करेगी कि जेल के अंदर कौन-कौन से कर्मचारी या बंदी बाहर सक्रिय गैंगों के संपर्क में हैं और क्या राजस्थान की दूसरी जेलों में भी इसी तरह के नेटवर्क मौजूद है?

धारा सिंह से पूछताछ, उसके मोबाइल और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच और उसके संपर्कों की पड़ताल से यह साफ होने की उम्मीद है कि जेल के अंदर गैंग नेटवर्क कितना गहरा है और बाहर बैठे अपराधियों तक उसकी पहुंच कितनी है. फिलहाल एक जेल प्रहरी की गिरफ्तारी ने जेल की चारदीवारी के भीतर चल रहे गैंग नेटवर्क को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. अब जांच इस बात पर टिकी है कि धारा सिंह से पूछताछ में और कितने नाम सामने आते हैं और क्या इस नेटवर्क की जड़ें राजस्थान की दूसरी जेलों तक फैली हुई है?

