विदेशी धरती पर राजस्थान के गैंगस्टरों का खूनी खेल, अमेरिका में लॉरेंस गैंग के गुर्गे की हत्या, रोहित गोदारा गैंग ने ली जिम्मेदारी

Jaipur News: भारत के कुख्यात अपराधियों की आपसी रंजिश अब सात समंदर पार अमेरिका की गलियों तक पहुंच गई है. अमेरिका के इंडियाना शहर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सक्रिय सदस्य वीरेंद्र सेंबी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. वीरेंद्र मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला था और विदेश में बैठकर लॉरेंस के नेटवर्क को संभाल रहा था.इस हमले में एक अन्य गैंगस्टर भी गंभीर रूप से घायल हुआ है.

फेसबुक पर डेथ वारंट और जिम्मेदारी

इस हत्याकांड के चंद घंटों बाद सोशल मीडिया पर एक सनसनीखेज पोस्ट वायरल हुई, जिसने गैंगवार की पुष्टि कर दी. रोहित गोदारा गैंग से जुड़े गैंगस्टर बलजोत और जस्सा ने फेसबुक पर इस कत्ल की पूरी जिम्मेदारी ली है.

पोस्ट के डराने वाले मुख्य

"आज इंडियाना में वीरेंद्र सेंबी की हत्या की जिम्मेदारी हम बलजोत और जस्सा लेते हैं. इसने हमारे भाई जस्सा पर फायरिंग करवाई थी और हमारे कई भाइयों को नुकसान पहुंचाया था. यह शख्स लॉरेंस को अपना आका बताकर यहां उगाही और ट्रेलरों की चोरी का काला धंधा चला रहा था. यह एक संदेश है-जो हमारे खिलाफ जाएगा, उसका अंजाम यही होगा."

वर्चस्व की जंग और राजस्थान कनेक्शन

यह पूरी घटना राजस्थान और हरियाणा के दो सबसे बड़े आपराधिक गुटों के बीच बढ़ते तनाव का नतीजा मानी जा रही है. हमलावरों ने अपनी पोस्ट में वीरेंद्र सेंबी को 'नीच' करार देते हुए कहा कि उसने लॉरेंस के नाम पर आतंक मचा रखा था. जस्सा और बलजोत ने लॉरेंस को 'गद्दार'संबोधित करते हुए खुली चेतावनी दी है कि अब किसी एक का राज नहीं चलेगा. उन्होंने यहां तक कहा कि जिन्होंने उनके दुश्मनों को 'पानी' तक पिलाया है, उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा.

अंतरराष्ट्रीय जांच

अमेरिका में हुई इस गैंगवार ने भारतीय जांच एजेंसियों (NIA और स्पेशल सेल) के कान खड़े कर दिए हैं.रोहित गोदारा, जो खुद विदेश में बैठकर राजस्थान में रंगदारी और हत्याओं का नेटवर्क चला रहा है, अब लॉरेंस गैंग के अंतरराष्ट्रीय ठिकानों को निशाना बना रहा है.

अगला निशाना कौन? पोस्ट के अंत में "जल्दी ही सरप्राइज दिया जाएगा" लिखकर गैंगस्टरों ने और भी खूनी वारदातों के संकेत दिए हैं. इंडियाना की यह घटना साफ करती है कि भारतीय गैंग्स अब केवल सीमा पार (कनाडा या दुबई) तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे अमेरिका जैसे देशों में भी एक-दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं.

