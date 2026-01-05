Zee Rajasthan
जयपुर आर्मी हॉस्पिटल में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने शुरू किया मेडिकल कैंप

Rajasthan News: जयपुर में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने आर्मी मेडिकल कैंप का उद्घाटन कर सैनिकों की सेवा को अपना आत्मिक कर्तव्य बताया. यह कैंप 15 जनवरी को होने वाले 'आर्मी डे' समारोह का हिस्सा है, जिसे लेकर राजस्थान में भारी उत्साह है.

Published: Jan 05, 2026, 03:48 PM IST

Deputy CM Diya Kumari: राजधानी जयपुर में आज सैन्य गौरव और सेवा का एक अनूठा संगम देखने को मिला.आर्मी हॉस्पिटल में आयोजित विशेष मेडिकल कैंप का शुभारंभ प्रदेश की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया.यह कैंप न केवल स्वास्थ्य जांच का ज़रिया बना, बल्कि आगामी 15 जनवरी को जयपुर में होने वाले ऐतिहासिक 'आमी डे' (Army Day) समारोह की औपचारिक शुरुआत भी रहा.

मरीजों के बीच पहुंचीं डिप्टी सीएम
शुभारंभ के पश्चात उपमुख्यमंत्री ने कैंप का विस्तृत निरीक्षण किया. उन्होंने अस्पताल के वार्डों में जाकर भर्ती मरीजों और पूर्व सैनिकों से मुलाकात की. दिया कुमारी ने न केवल उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली,बल्कि उनका मनोबल बढ़ाते हुए उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की.

भावुक हुईं दिया कुमारी
समारोह को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री भावुक नज़र आईं. उन्होंने कहा- "मैं स्वयं एक सैनिक की बेटी हूं. अनुशासन, सेवा और देशभक्ति के संस्कार मुझे विरासत में मिले हैं. सैनिक परिवारों के संघर्ष और उनके गौरव को मैंने बहुत करीब से महसूस किया है." उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि वीर सैनिकों और उनके परिजनों की सेवा करना उनके लिए केवल सरकारी दायित्व नहीं, बल्कि एक आत्मिक कर्तव्य और भावनात्मक जुड़ाव है.

पूर्व सैनिकों के लिए विशेषज्ञ उपचार
यह मेडिकल कैंप देश की रक्षा में सर्वस्व अर्पण करने वाले पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के सम्मान व बेहतर स्वास्थ्य के लिए आयोजित किया गया है. कैंप में हृदय रोग, अस्थि रोग (हड्डियों) सहित विभिन्न गंभीर बीमारियों के लिए विशेषज्ञ परामर्श और उपचार की नि:शुल्क सुविधा दी जा रही है. डिप्टी सीएम ने इसे सैनिकों के सम्मानजनक जीवन की दिशा में एक बड़ा कदम बताया.

राजस्थान में पहली बार 'आर्मी डे परेड'
15 जनवरी को जयपुर में आयोजित होने वाले आर्मी डे समारोह को लेकर पूरे प्रदेश में उत्साह का माहौल है. दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार आर्मी डे परेड का यहां होना गर्व का विषय है.

इस अवसर पर साउथ-वेस्टर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह, आवा की क्षेत्रीय अध्यक्षा बरिन्दरजीत कौर सहित बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और उनके परिवारजन उपस्थित रहे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

