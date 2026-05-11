/Rajasthan News: असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सुनहरा मौका, 32 विषयों के लिए 3,540 पदों पर निकली भर्ती, जानें पूरी डिटेल

Rajasthan Assistant Professor Recruitment 2026: उच्च शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने वर्ष 2026 के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर (टीचिंग एसोसिएट) भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसायटी के अंतर्गत होने वाली यह भर्ती प्रदेश के कॉलेजों में शिक्षकों की कमी को दूर करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है.

32 विषयों में बंपर नियुक्तियां

भर्ती विज्ञापन संख्या 06/2026 के तहत कुल 3,540 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं. यह भर्ती हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान और कला संकाय सहित कुल 32 अलग-अलग विषयों के लिए आयोजित की जा रही है. इतनी बड़ी संख्या में पद होने के कारण प्रदेश के पीएचडी और नेट क्वालिफाइड युवाओं के बीच खासा उत्साह देखा जा रहा है.

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महत्वपूर्ण तारीखें

बोर्ड ने आवेदन की समयसीमा स्पष्ट कर दी है. जिसका आवेदन 5 मई से शुरू है, जिसकी अंतिम तिथि 3 जून 2026 (रात 12 बजे तक) तक की है. जिसका नोटिफिकेशन 30 अप्रैल 2026 को जारी हुआ था. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अंतिम समय में वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ने के कारण तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए उम्मीदवार समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें.

पात्रता और आयु सीमा

भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित मापदंड पूरे करने होंगे.

शैक्षणिक योग्यता- संबंधित विषय में मास्टर डिग्री (PG) के साथ पीएचडी (PhD) होना अनिवार्य है.

आयु सीमा- न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष.

छूट-आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को राज्य सरकार के नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में रियायत दी जाएगी.

आवेदन शुल्क और प्रक्रिया

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है. शुल्क श्रेणी के अनुसार ₹400 से ₹600 के बीच निर्धारित है. बता दें कि आवेदन भरते समय सभी जानकारी सही दर्ज करें, क्योंकि त्रुटि होने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है.