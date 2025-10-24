Jaipur News: राजधानी जयपुर में एटीएम मशीनों से छेड़छाड़ कर अवैध रूप से नकदी निकालने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश हुआ है. ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस गैंग के मास्टरमाइंड सहित 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है. यह गैंग एटीएम को हैंग करके, यानी उसमें टेप या सनमाइका लगाकर, ग्राहकों के पैसे बाहर निकलने से रोक देती थी और बाद में मास्टर चाबी से नकदी चुरा लेती थी.

डीसीपी नॉर्थ करन शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अक्षय मीणा (मास्टरमाइंड), इशू मीणा, चित्रांश मीणा और राहुल मीणा के रूप में हुई है. ये सभी आरोपी अलवर जिले के रहने वाले हैं और महंगे शौक पूरे करने के लिए जयपुर आकर वारदातों को अंजाम देते थे.

वारदात का तरीका और सामान बरामद

पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि इस गैंग के बदमाश सोशल मीडिया पर एटीएम से संबंधित वीडियो देखकर चोरी के तरीके सीखते थे.

गैंग का मास्टरमाइंड अक्षय मीणा और इशू मीणा पहले रेकी कर एटीएम को चिह्नित करते थे. इसके बाद अक्षय मास्टर चाबी से एटीएम का कैश विड्रॉ बॉक्स खोलता था और अंदर टेप या सनमाइका की शीट लगाकर उसे बंद कर देता था. जब कोई ग्राहक पैसे निकालने आता, तो मशीन से पैसे बाहर नहीं निकल पाते थे और ग्राहक मशीन खराब समझकर चला जाता था. इसके बाद बाहर इंतजार कर रहे बदमाश आसानी से बॉक्स खोलकर नकदी निकाल लेते थे. पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल होने वाले औजार, मास्टर चाबी, एक लग्जरी गाड़ी, दो मोबाइल फोन और ₹13,100 नकद बरामद किए हैं.

जलमहल स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर अभिषेक गुप्ता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इन बदमाशों को चिन्हित कर गिरफ्तार किया. आरोपियों को फिलहाल रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है, जिसमें शहर की कई अन्य वारदातों का खुलासा होने की संभावना है.



