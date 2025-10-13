जयपुर में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई! 8 महीने में 184 केस, 4.75 करोड़ का जुर्माना

Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर के आस-पास के क्षेत्रों में अवैध खनन के खिलाफ खान विभाग (Mines Department) ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी है. वर्ष 2025 में जनवरी से अगस्त तक की आठ माह की अवधि में विभाग ने 184 प्रकरण दर्ज किए हैं और पौने 5 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला है.

खनन माफिया पर सख्त कार्रवाई

जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी की अध्यक्षता में हुई हालिया मीटिंग में सामने आए आंकड़ों के अनुसार, अवैध खनन पर कार्रवाई में भारी वृद्धि हुई है. जहां 2024 में पूरे साल में 5.24 करोड़ रुपए जुर्माना वसूला गया था, वहीं इस वर्ष महज 8 माह में ही यह आंकड़ा पौने 5 करोड़ रुपए को पार कर गया है.

जयपुर खनिज अभियंता श्याम कापड़ी के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के दौरान, 184 वाहनों को जब्त किया गया और 5 एफआईआर दर्ज की गईं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

प्रमुख कार्रवाई के आंकड़े (जनवरी से अगस्त 2025):

विभाग दर्ज मामले जब्त वाहन वसूला गया जुर्माना खान विभाग 184 82 ट्रैक्टर, 77 डम्फर, 25 अन्य ₹4.75 करोड़ से अधिक पुलिस विभाग 79 69 ट्रैक्टर, 11 डम्फर, 1 अन्य - परिवहन विभाग 238 (चालान) 19 ट्रैक्टर, 72 डम्फर, 33 अन्य ₹69 लाख वन विभाग 7 - ₹9.80 लाख

अवैध खनन के ये मामले मुख्य रूप से बस्सी (हरडी हरध्यानपुरा, कानोता), जमवारामगढ़, सांगानेर (दांतली-सिरोली) और फुलेरा (आसलपुर-जोबनेर) जैसे इलाकों में सामने आते रहे हैं.

JDA क्षेत्रों में अवैध खनन और प्राधिकरणों का मौन

चिंताजनक बात यह है कि सबसे ज्यादा अवैध खनन उन क्षेत्रों में हो रहा है, जो जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) के स्वामित्व वाले हैं, विशेषकर चुनाई पत्थर का खनन. बस्सी में JDA जोन 13 के हरडी हरध्यानपुरा, कानोता, और सांगानेर में JDA जोन 9 के ग्राम दांतली में डम्परों और ट्रैक्टर ट्रॉलियों से अवैध खनन बेरोकटोक जारी है.

हालांकि, खान विभाग अपनी टीमों और यहां तक कि आरएसी प्लाटून (हरडी हरध्यानपुरा में) लगाकर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन JDA स्तर पर अवैध खनन रोकने के कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं.

कानूनी खनन को बढ़ावा

अवैध खनन की रोकथाम के लिए विभाग अब इन क्षेत्रों में कानूनी खनन को बढ़ावा दे रहा है. अवैध खनन वाले हिस्सों में प्लॉट्स चिन्हित कर उनकी नीलामी की जा रही है, ताकि अवैध गतिविधियों पर लगाम कसी जा सके. घाटा तहसील बस्सी, फुलेरा के महेशवास, दूदू के बिगोलाव, और मौजमाबाद जैसे क्षेत्रों में कुल 33 प्लॉट्स की नीलामी की तैयारी चल रही है. खान विभाग, पुलिस और परिवहन विभाग के संयुक्त प्रयासों के बावजूद, JDA क्षेत्रों में निष्क्रियता के कारण राजधानी के आस-पास अवैध खनन पर पूरी तरह रोक नहीं लग पाई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-