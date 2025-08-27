Zee Rajasthan
जयपुर में नदी पर जेसीबी से कब्जे की कोशिश, लोगों ने खड़ेदा

Jaipur News: बस्सी के कानोता में ग्रामीणों ने अवैध कॉलोनी बसाने की कोशिश कर रहे भूमाफियाओं को खदेड़ दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दो जेसीबी और तीन बाइक जब्त की हैं.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Damodar prasad raigar
Published: Aug 27, 2025, 11:04 IST | Updated: Aug 27, 2025, 11:05 IST

जयपुर में नदी पर जेसीबी से कब्जे की कोशिश, लोगों ने खड़ेदा

Jaipur News: जटपुर में बस्सी के कानोता इलाके में ढूंढ़ नदी के बहाव क्षेत्र की गोचर भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयासों को ग्रामीणों ने नाकाम कर दिया. भाजपा नेता एवं पूर्व सरपंच कमलेश शर्मा के नेतृत्व में ग्रामीणों व भाजपा कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर भूमाफियाओं को खदेड़ दिया. जिसके बाद वे तीन बाइक और दो जेसेबी छोड़कर भाग गए.

पुलिस ने की कार्रवाई
ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस और जेडीए अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने दो जेसीबी और तीन बाइक जब्त कर लिया.जानकारी के अनुसार यहां ढूंढ़ नदी के बहाव क्षेत्र में गोचर भूमि है, जो राजस्व रिकॉर्ड में जेडीए के नाम से दर्ज है.वहीं ग्रामीणों के अनुसार यहां किए जा रहे अतिक्रमण के संबंध में मुख्यमंत्री व जेडीए प्रशासन को पहले ही अवगत कराया जा चुका था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.

विरोध के बाद माफिया भागे
स्थानीय लोगों द्वारा समझाने पर भी जब भूमाफिया नहीं माने, तो बड़ी संख्या में ग्रामीण एकजुट हो गए. ग्रामीणों के विरोध के बाद भूमाफिया मौके से भाग निकले. ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि ढूंढ़ नदी के बहाव क्षेत्र में किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

