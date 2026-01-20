Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Jaipur: भजनलाल कैबिनेट की अहम बैठक कल, बजट सत्र की तैयारियों और नए अध्यादेशों पर लग सकती है मुहर

Rajasthan News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कल दोपहर कैबिनेट बैठक होगी. इसमें 28 जनवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र की रणनीति और जन विश्वास अध्यादेश समेत कई नए विधेयकों को मंजूरी दी जाएगी

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 20, 2026, 12:40 PM IST | Updated: Jan 20, 2026, 12:40 PM IST

Trending Photos

राजस्थान के किसानों की बल्ले-बल्ले! CM किसान सम्मान निधि में बढ़ेगी रकम, सरकार देने जा रही बड़ा तोहफा
6 Photos
CM Kisan Samman Nidhi Yojana

राजस्थान के किसानों की बल्ले-बल्ले! CM किसान सम्मान निधि में बढ़ेगी रकम, सरकार देने जा रही बड़ा तोहफा

राजस्थान में बसंत पंचमी के दिन क्यों बंद रहते हैं स्कूल-कॉलेज?
7 Photos
Basant Panchami 2026

राजस्थान में बसंत पंचमी के दिन क्यों बंद रहते हैं स्कूल-कॉलेज?

राजस्थान में फिर एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ, 22 जनवरी को बादल गरजने के साथ होगी बारिश
7 Photos
Rajasthan Weather update

राजस्थान में फिर एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ, 22 जनवरी को बादल गरजने के साथ होगी बारिश

Thermometer: राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, कहीं 30°C की तपिश तो कहीं 4°C की ठिठुरन, जानें भयंकर सर्दी में बाद गर्म होते इलाके
6 Photos
Rajasthan Maximum Temperature

Thermometer: राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, कहीं 30°C की तपिश तो कहीं 4°C की ठिठुरन, जानें भयंकर सर्दी में बाद गर्म होते इलाके

Jaipur: भजनलाल कैबिनेट की अहम बैठक कल, बजट सत्र की तैयारियों और नए अध्यादेशों पर लग सकती है मुहर

Rajasthan Cabinet Meeting In CM Bhajanlal: राजस्थान की राजनीति के लिए बुधवार का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में दोपहर को राज्य कैबिनेट की एक अहम बैठक बुलाई गई है. 28 जनवरी से शुरू होने जा रहे विधानसभा के बजट सत्र से ठीक पहले होने वाली इस बैठक में कई बड़े नीतिगत फैसलों और विधायी कार्यों को हरी झंडी मिल सकती है.

बजट सत्र और राज्यपाल का अभिभाषण
कैबिनेट बैठक का मुख्य एजेंडा आगामी विधानसभा सत्र की रूपरेखा तय करना है. सत्र के पहले दिन 28 जनवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा, जिसमें सरकार की आगामी योजनाओं और पिछले एक साल की उपलब्धियों का खाका पेश किया जाएगा. बैठक में अभिभाषण के ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा. अभिभाषण पर सदन में तीन दिन तक बहस होगी, जिसका जवाब सरकार पांचवें दिन देगी.

इन महत्वपूर्ण अध्यादेशों को मिल सकती है मंजूरी
सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट की इस बैठक में कई अहम कानूनी बदलावों और अध्यादेशों पर चर्चा के बाद उन्हें मंजूरी दी जाएगी, जिन्हें बाद में सदन पटल पर रखा जाएगा. राजस्थान जन विश्वास (संशोधन) अध्यादेश-2025, इसका उद्देश्य नियमों के सरलीकरण और सुशासन को बढ़ावा देना है. राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) अध्यादेश, व्यापारिक सुगमता के लिहाज से यह बड़ा कदम माना जा रहा है. पंचायत एवं नगरपालिका अधिनियम जिसके तहत स्थानीय निकायों के कामकाज और शक्तियों से जुड़े संशोधनों पर भी कैबिनेट की मुहर लग सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पिछली बैठक के बड़े फैसले
भजनलाल कैबिनेट की पिछली बैठक 30 दिसंबर को हुई थी, जिसमें राज्य के भविष्य को देखते हुए कई प्रगतिशील निर्णय लिए गए थे.व्हीकल स्क्रैपिंग नीति 2025 जिसके तहत पुरानी गाड़ियों को हटाने और नई गाड़ियों की खरीद पर टैक्स में छूट का प्रावधान. AI-ML पॉलिसी- राजस्थान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए नई नीति. राजस्व विभाग के कामकाज को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए नए नियम.

बुधवार की बैठक न केवल आगामी बजट सत्र की दिशा तय करेगी, बल्कि यह भी स्पष्ट करेगी कि सरकार गुड गवर्नेंस और 'व्यापारिक सुगमता' के अपने वादों को कानूनी जामा पहनाने के लिए कितनी गंभीर है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news