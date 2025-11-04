Zee Rajasthan
Jaipur News: जयपुर स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भगवान बिरसा मुंडा पर एक कार्यशाला आयोजित की गई. इसमें प्रदेश पदाधिकारी, एसटी मोर्चा पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और कार्यक्रम संयोजक शामिल हुए. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Vishnu Sharma
Published: Nov 04, 2025, 03:47 PM IST | Updated: Nov 04, 2025, 03:47 PM IST

Jaipur News: 15 नवंबर को बीजेपी आदिवासी क्षेत्रों में मनाएगी बिरसा मुंडा जयंती

Jaipur News: जयपुर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भगवान बिरसा मुंडा पर कार्यशाला आयोजितहुई. भाजपा प्रदेश पदाधिकारी, एसटी मोर्चा पदाधिकारी जिला अध्यक्ष और कार्यक्रम के संयोजक मौजूद रहे. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि छोटी उम्र में आदिवासियों के लिए बिरसा मुंडा ने जो कार्य किए वे अविश्वसनीय हैं.

विकास के साथ आदिवासी समाज के अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष करना आसान नहीं है. 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती है. उनका जन्म 1875 में हुआ था. अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासी क्षेत्र में उनका योगदान ऐतिहासिक रहा है. उन्होंने कम उम्र में समाज सुधार, महिला उत्थान, वनों की सुरक्षा तथा अंग्रेजी अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष किया.

उस समय आदिवासियों से पालकी ढोने जैसे काम जबरन करवाए जाते थे और त्योहार मनाने पर भी कर लगते थे. बिरसा मुंडा ने इन अत्याचारों का डटकर विरोध किया. भाजपा उनकी जन्म जयंती हर जिले के आदिवासी क्षेत्रों में मनाएगी.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष पर पलटवार किया. कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाए. वो बिहार चुनाव में अपने बेटे की शादी हो इस तरह से घूमते नजर आ रहे हैं. पंचायती राज चुनाव से लेकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अपने चेहरे पर वोट मांग रहे हैं.

इस आप पर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि अब मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जहां भी जाते हैं, वहां माहौल मातम जैसा क्यों होता है. हमारे प्रधानमंत्री हर चुनाव और हर कार्यक्रम को उत्साह के साथ देखते हैं. हमें किसने रोका है? यह सोच का फर्क है. चुनाव को उत्सव की तरह मनाना चाहिए. जनता सोचती है कि उनके हितों की रक्षा कौन कर सकता है. हम चेहरे पर नहीं, अपने कामों पर वोट मांगते हैं.

अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि अंता विधानसभा उपचुनाव में भी हम कार्यों पर वोट मांग रहे हैं. हमें बताना होगा कि हमने क्या विकास किया और कांग्रेस ने देश को कैसे पीछे धकेला. अगर इससे उन्हें दर्द होता है तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि वे भी अच्छा काम करें, लेकिन वे अपनी 'हाई कमान' को खुश करने में लगे रहते हैं. अंता उपचुनाव राजस्थान का चुनाव है. मुख्यमंत्री, वसुंधरा राजे और अन्य बड़े नेता यहां प्रचार कर रहे हैं.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा मेरे खिलाफ एक भी मामला दर्ज नहीं.प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आरोप निराधार है. पीसीसी चीफ़ गोविंद सिंह डोटासरा ने मुझ पर आरोप लगाया कि मेरे खिलाफ कई मामले दर्ज हैं.
मैं साफ कहना चाहता हूं कि उनके पास जानकारी की कमी है. मेरे खिलाफ एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है.न कोई केस चल रहा है, न कोई सज़ा हुई है, न कोई मामला लंबित है. कांग्रेस जनता को भ्रमित कर वोट मांगती है. अंता उपचुनाव में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा अकेले पड़ गए हैं और अकेले ही फुटबॉल के जैसे इधर-उधर घूम रहे हैं.
मुस्लिम क्षेत्र में विरोध के सवाल पर राठौड़ ने कहा कि हमें किसी भी धर्म या पूजा पद्धति से कोई परेशानी नहीं है. बस वह व्यक्ति हिंदुस्तान का नागरिक हो और यहां जन्मा हो, तो उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है. वोटर लिस्ट की प्रक्रिया एक तय पैमाने पर होती है. अगर किसी का नाम नहीं है, तो उसके पिता का नाम होगा. अगर नागरिकता वैध है तो कोई समस्या नहीं. लेकिन जिन्होंने इस देश को धर्मशाला समझ रखा है, उन्हें वापस जाना ही होगा. वे यहां के शासक या वोटर नहीं बन सकते.

