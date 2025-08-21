BJP के ही पार्षदों ने अपनी ही मेयर के खिलाफ खोला मोर्चा, बोले- मांगें नहीं मानी तो भूख हड़ताल करेंगे

Jaipur News: जयपुर नगर निगम हेरिटेज में बीजेपी पार्टी के ही पार्षदों ने अपनी ही मेयर कुसुम यादव और कमिश्नर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. भ्रष्टाचार और विकास कार्य ठप होने के आरोप लगाते हुए 20 से ज्यादा बीजेपी पार्षद निगम मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं. पार्षदों ने यहां तक चेतावनी दी है कि मांगें नहीं मानी गईं तो भूख हड़ताल भी करेंगे.

निगम मुख्यालय में बीजेपी चेयरमैन और 20 से ज्यादा पार्षद भ्रष्टाचार और अव्यवस्थाओं के खिलाफ धरने पर बैठ गए. पार्षदों ने यहां तक कि मेयर और कमिश्नर की सद्बुद्धि के लिए भजन-कीर्तन तक किए. बीजेपी पार्षद सुभाष व्यास ने आरोप लगाया कि मौजूदा बोर्ड में 100 करोड़ रुपए की सीतारामपुरा बस्सी की सरकारी जमीन पर फर्जी पट्टे जारी कर बड़ा घोटाला किया गया है. व्यास ने कहा मेयर कुसुम यादव को पहले ही इस पर सचेत किया गया था. उन्होंने भरोसा दिलाया था कि गलत पट्टा पास नहीं होगा, लेकिन आखिरकार भ्रष्टाचार करके फर्जी पट्टे जारी कर दिए गए. इसमें जिन-जिन के हस्ताक्षर हैं, उन सबके खिलाफ निष्पक्ष एजेंसी से जांच होनी चाहिए और गलत पट्टे तत्काल निरस्त होने चाहिए.

पूर्व कमिश्नर अरुण कुमार हसीजा ने हर पार्षद के वार्ड में एक-एक करोड़ रुपए के विकास कार्य स्वीकृत किए थे, लेकिन निवर्तमान कमिश्नर निधि पटेल ने सारे कार्य रोक दिए. इतना ही नहीं, पार्षदों को दिए गए सफाईकर्मी भी हटा लिए गए, जिससे वार्डों की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. धरने पर बैठे पार्षदों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, वे मुख्यालय पर जमे रहेंगे. यहां तक कि भूख हड़ताल करने की भी घोषणा की गई है.

Trending Now

धरने में चेयरमैन अंशुल शर्मा, चेयरमैन ज्योति चौहान, चेयरमैन संतोष तंवर, चेयरमैन विक्रम सिंह, चेयरमैन हेमेन्द्र शर्मा, चेयरमैन सुरेश नावरिया, चेयरमैन बबीता तंवर, चेयरमैन उत्तम शर्मा, भाजपा पार्षद सुभाष व्यास, भाजपा पार्षद श्याम सुंदर सैनी, माणक शर्मा, राहुल शर्मा, राजेश कुमावत धरने में शामिल रहे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-