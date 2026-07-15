/जयपुर में BRICS मंत्रिस्तरीय बैठकों की तैयारियां तेज, CS ने विभागों को दिए व्यवस्था के निर्देश

Rajasthan News: आगामी 6 और 7 अगस्त को जयपुर में होने वाली BRICS उद्योग एवं व्यापार मंत्रियों की बैठकों को लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने समीक्षा बैठक कर सुरक्षा, यातायात, स्वागत, प्रोटोकॉल, चिकित्सा, सांस्कृतिक कार्यक्रम और शहर के सौंदर्यीकरण सहित सभी व्यवस्थाओं का विभागवार जायजा लिया.

महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय आयोजन

मुख्य सचिव ने कहा कि यह राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय आयोजन है, जिसमें BRICS सदस्य देशों के मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल जयपुर आएंगे. ऐसे में सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ तय समय सीमा में तैयारियां पूरी करें, ताकि आयोजन का सफल और व्यवस्थित संचालन सुनिश्चित हो सकें.

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कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश

उन्होंने गृह विभाग और पुलिस अधिकारियों को एयरपोर्ट, आयोजन स्थल, होटल और अन्य प्रमुख स्थानों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखने के निर्देश दिए. साथ ही एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक प्रतिनिधिमंडलों के निर्बाध आवागमन के लिए प्रभावी मोटरकेड और ट्रैफिक प्रबंधन सुनिश्चित करने को कहा.

विभिन्न तैयारियों की समीक्षा

नगर निगम और जयपुर विकास प्राधिकरण को आयोजन से जुड़े मार्गों और प्रमुख स्थलों पर विशेष साफ-सफाई, सौंदर्यीकरण, प्रकाश व्यवस्था और अन्य नागरिक सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए. एयरपोर्ट पर अतिथियों के स्वागत एवं रिसेप्शन की व्यवस्थाओं को भी त्रुटिरहित रखने पर जोर दिया गया. बैठक में प्रोटोकॉल, एयरपोर्ट सुविधा, चिकित्सा सहायता, सांस्कृतिक और भ्रमण कार्यक्रम, ब्रांडिंग और यातायात प्रबंधन सहित विभिन्न तैयारियों की समीक्षा की गई.