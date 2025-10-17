धनतेरस से पहले सोना ₹12,958 पर स्थिर, चांदी सस्ती... फिर भी जयपुर में गहनों की मांग ने तोड़े सारे रिकॉर्ड

Gold Silver Prices Jaipur: त्योहारों का मौसम शुरू होते ही, गुलाबी शहर जयपुर के सर्राफा बाज़ार में सोने और चांदी की खरीदारी ज़ोरों पर है. आज (17 अक्टूबर 2025) बाजार में सोने की कीमतें लगभग स्थिर रहीं, जबकि चांदी में हल्की गिरावट दर्ज की गई. इसके बावजूद, दिवाली और अन्य उत्सवों के कारण गहनों की मांग सदियों पुरानी परंपरा के तहत बनी हुई है.

सोना की कीमत

आज जयपुर में सोने की कीमतों में मामूली स्थिरता दर्ज की गई. एक ग्राम शुद्ध सोने (Pure Gold) का भाव आज ₹12,958 रहा, जबकि कल यह ₹12,959 था, जो कीमतों में नगण्य बदलाव को दर्शाता है. यह स्थिरता ऐसे समय में आई है जब धनतेरस और दिवाली की खरीदारी अपने चरम पर होती है.

आज कैरेट के हिसाब से सोने के दाम इस प्रकार रहे:

24 कैरेट सोना: ₹12,958 प्रति ग्राम

22 कैरेट सोना: ₹11,879 प्रति ग्राम

18 कैरेट सोना: ₹9,722 प्रति ग्राम

जयपुर में सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार, पूजा, त्योहारों या घर के छोटे-मोटे उत्सवों पर सोने के गहने देने का प्रचलन है. इस सांस्कृतिक महत्व के कारण, कीमतों में मामूली उतार-चढ़ाव के बावजूद मांग मजबूत बनी रहती है.

चांदी में हल्की गिरावट

जयपुर, जो चांदी के लिए एक बड़ा बाज़ार है, वहाँ आज चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट देखी गई. आज एक ग्राम चांदी का भाव ₹188.90 दर्ज किया गया, जबकि कल यह ₹189 था. प्रति किलोग्राम चांदी की दर आज ₹1,88,900 है.

जयपुर के बाज़ार में सोने और चांदी दोनों की मांग लगभग बराबर रहती है. हालांकि आज चांदी में थोड़ी नरमी दिखी है, लेकिन आगामी त्योहारों को देखते हुए व्यापारियों को उम्मीद है कि खरीदारी अगले कुछ दिनों में तेज़ी पकड़ेगी, खासकर धनतेरस के दिन. बाज़ार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक कारकों के बावजूद, घरेलू मांग और पारंपरिक खरीदारी के चलते जयपुर के सर्राफा बाज़ार में उत्साह का माहौल बना हुआ है.

