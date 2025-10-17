Zee Rajasthan
धनतेरस से पहले सोना ₹12,958 पर स्थिर, चांदी सस्ती... फिर भी जयपुर में गहनों की मांग ने तोड़े सारे रिकॉर्ड

Gold Silver Prices Update: आज (17 अक्टूबर 2025) जयपुर में सोने का भाव स्थिर रहा (₹12,958/ग्राम 24 कैरेट). चांदी में मामूली गिरावट आई (₹188.90/ग्राम), लेकिन दिवाली-धनतेरस के कारण सोना-चांदी दोनों की मांग बाज़ार में ज़ोरों पर है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 17, 2025, 09:41 AM IST | Updated: Oct 17, 2025, 09:41 AM IST

धनतेरस से पहले सोना ₹12,958 पर स्थिर, चांदी सस्ती... फिर भी जयपुर में गहनों की मांग ने तोड़े सारे रिकॉर्ड

Gold Silver Prices Jaipur: त्योहारों का मौसम शुरू होते ही, गुलाबी शहर जयपुर के सर्राफा बाज़ार में सोने और चांदी की खरीदारी ज़ोरों पर है. आज (17 अक्टूबर 2025) बाजार में सोने की कीमतें लगभग स्थिर रहीं, जबकि चांदी में हल्की गिरावट दर्ज की गई. इसके बावजूद, दिवाली और अन्य उत्सवों के कारण गहनों की मांग सदियों पुरानी परंपरा के तहत बनी हुई है.

सोना की कीमत
आज जयपुर में सोने की कीमतों में मामूली स्थिरता दर्ज की गई. एक ग्राम शुद्ध सोने (Pure Gold) का भाव आज ₹12,958 रहा, जबकि कल यह ₹12,959 था, जो कीमतों में नगण्य बदलाव को दर्शाता है. यह स्थिरता ऐसे समय में आई है जब धनतेरस और दिवाली की खरीदारी अपने चरम पर होती है.

आज कैरेट के हिसाब से सोने के दाम इस प्रकार रहे:

24 कैरेट सोना: ₹12,958 प्रति ग्राम

22 कैरेट सोना: ₹11,879 प्रति ग्राम

18 कैरेट सोना: ₹9,722 प्रति ग्राम

जयपुर में सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार, पूजा, त्योहारों या घर के छोटे-मोटे उत्सवों पर सोने के गहने देने का प्रचलन है. इस सांस्कृतिक महत्व के कारण, कीमतों में मामूली उतार-चढ़ाव के बावजूद मांग मजबूत बनी रहती है.

चांदी में हल्की गिरावट
जयपुर, जो चांदी के लिए एक बड़ा बाज़ार है, वहाँ आज चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट देखी गई. आज एक ग्राम चांदी का भाव ₹188.90 दर्ज किया गया, जबकि कल यह ₹189 था. प्रति किलोग्राम चांदी की दर आज ₹1,88,900 है.

जयपुर के बाज़ार में सोने और चांदी दोनों की मांग लगभग बराबर रहती है. हालांकि आज चांदी में थोड़ी नरमी दिखी है, लेकिन आगामी त्योहारों को देखते हुए व्यापारियों को उम्मीद है कि खरीदारी अगले कुछ दिनों में तेज़ी पकड़ेगी, खासकर धनतेरस के दिन. बाज़ार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक कारकों के बावजूद, घरेलू मांग और पारंपरिक खरीदारी के चलते जयपुर के सर्राफा बाज़ार में उत्साह का माहौल बना हुआ है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

