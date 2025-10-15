धनतेरस से पहले सोना हुआ रिकार्ड तोड़ महंगा! चांदी थोड़ी सस्ती, जानें जयपुर में आज के ताजा रेट्स

Jaipur Gold Silver Prices: जयपुर में त्योहारी सीज़न के बीच जयपुर के सर्राफा बाज़ार में आज (15 अक्टूबर, 2025) सोने और चांदी की चाल अलग-अलग रही. जहां एक तरफ़ सोने की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिला, वहीं चांदी के दामों में हल्की नरमी आई है.

वैश्विक बाज़ार के मज़बूत संकेतों के चलते सोने ने फिर से छलांग लगाई है, जबकि औद्योगिक मांग में कमी के कारण चांदी पर दबाव दिखा.

सोने की कीमत

शुद्ध सोने (Pure Gold) की कीमतों में कल के मुकाबले आज +1.05% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है. कल ₹1,35,500 प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रहा शुद्ध सोना, आज उछलकर ₹1,36,925 प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है.

सोने की बढ़ी हुई मांग का असर विभिन्न कैरेट के खुदरा दामों पर भी साफ दिखा:

शुद्धताआज का भाव (₹)

24 कैरेट (99.9% शुद्धता)₹1,36,377

22 कैरेट (आभूषणों के लिए)₹1,25,640

18 कैरेट₹1,02,797

बाज़ार विशेषज्ञों का कहना है कि धनतेरस और दीपावली के चलते घरेलू बाज़ार में सोने की लिवाली बढ़ी हुई है, जिसने कीमतों को रिकॉर्ड स्तर पर बनाए रखा है.

चांदी ने दिखाई नरमी

सोने के विपरीत, आज चांदी के दामों में मामूली गिरावट दर्ज की गई. चांदी की कीमतों में कल के मुकाबले आज -1.39% की कमी आई है, जो निवेशकों और औद्योगिक खरीदारों के बीच आई स्थिरता को दर्शाती है. कल चांदी का भाव प्रति ग्राम ₹171.80 था, जो आज घटकर ₹169.42 प्रति ग्राम हो गया है.

आज चांदी के खुदरा दाम (प्रति किलोग्राम):

मात्राआज की दर (₹)

1 किलोग्राम₹1,69,423

100 ग्राम₹16,942.29

10 ग्राम₹1,694.23

बाज़ार के जानकार बताते हैं कि सोने की तुलना में चांदी की क़ीमतों में तेज़ी से बदलाव आता है, और आज की गिरावट अस्थायी हो सकती है क्योंकि त्योहारी सीज़न में चांदी के बर्तनों और उपहारों की मांग बढ़ने की उम्मीद है.

