दीपावली से पहले जयपुर के बाजार में सोने का भाव स्थिर, चांदी ने लगाई 1.7% की जोरदार छलांग

Jaipur Gold Silver Prices: आज (16 अक्टूबर 2025) गुलाबी नगर जयपुर के सर्राफा बाज़ार में सोने और चांदी के दामों में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली. जहां शुद्ध सोने (Pure Gold) के दाम अपने पिछले स्तर पर स्थिर बने रहे, वहीं चांदी की कीमतों ने ज़ोरदार 1.7% की उछाल दर्ज की, जिससे खरीदारों और निवेशकों दोनों में हलचल मच गई.

सोने का भाव

जयपुर के बाज़ार में सोने की कीमतें आज भी अपने उच्च स्तर पर टिकी हुई हैं. 10 ग्राम शुद्ध सोने (Pure Gold) की कीमत आज ₹136,925 दर्ज की गई, जो कल के दाम ₹136,925 के बराबर ही है, जिससे बदलाव (Change %) शून्य (0.00%) रहा.

अगर कैरेट के हिसाब से देखें, तो आज प्रमुख श्रेणियों के सोने की दरें इस प्रकार रहीं:

24 कैरेट सोना: ₹136,377 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना: ₹125,640 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना: ₹102,797 प्रति 10 ग्राम

सोने की कीमतों में स्थिरता बताती है कि निवेशक इस धातु को लेकर सतर्क रुख अपनाए हुए हैं, लेकिन मांग बनी हुई है, जिससे दाम नीचे नहीं आ रहे हैं.

चांदी का भाव

इसके विपरीत, चांदी की कीमतों में आज अच्छी-खासी तेज़ी दर्ज की गई. प्रति ग्राम चांदी का भाव कल के ₹169.42 से बढ़कर आज ₹172.30 पर पहुंच गया. यह तेज़ी लगभग +1.7% की वृद्धि दर्शाती है.

प्रति 10 ग्राम चांदी की कीमत: ₹1,723.04

प्रति 100 ग्राम चांदी की कीमत: ₹17,230.45

प्रति 1 किलोग्राम चांदी की कीमत: ₹172,304

चांदी की कीमतों में यह उछाल औद्योगिक मांग या बाज़ार की सकारात्मक धारणा को दर्शाता है, जिससे यह दिवाली और धनतेरस के आस-पास खरीदारी करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है.

