Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जयपुर में सोने के भाव गिरे, चांदी भी फिसली... जानें क्या है आज का नया रेट

Gold Silver Prices Update: जयपुर में आज 24 कैरेट सोने का भाव ₹12,522 प्रति ग्राम रहा, जो कल से ₹1 कम है. चांदी ₹158.90 प्रति ग्राम पर थोड़ी फिसलकर लगभग स्थिर है. दोनों धातुओं में मामूली गिरावट आई है. 

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 24, 2025, 09:28 AM IST | Updated: Oct 24, 2025, 10:10 AM IST

Trending Photos

नीमकाथाना की बहू बनी इंटरनेट सेंसेशन! राजस्थान की मधु राव ने देसी अदाओं से सोशल मीडिया पर मचाया तहलका
7 Photos
rajasthan entertainment

नीमकाथाना की बहू बनी इंटरनेट सेंसेशन! राजस्थान की मधु राव ने देसी अदाओं से सोशल मीडिया पर मचाया तहलका

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम में तगड़ा बदलाव, 26 से 29 अक्टूबर के बीच बरस सकते हैं बादल, जानें लेटेस्ट अपडेट
6 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम में तगड़ा बदलाव, 26 से 29 अक्टूबर के बीच बरस सकते हैं बादल, जानें लेटेस्ट अपडेट

तांत्रिक बनना चाहता था पिता की प्रेमिका से अवैध संबंध, 2 साल के बच्चे की काट डाली गर्दन, खेत में मिली खोपड़ी
8 Photos
Bharatpur News

तांत्रिक बनना चाहता था पिता की प्रेमिका से अवैध संबंध, 2 साल के बच्चे की काट डाली गर्दन, खेत में मिली खोपड़ी

कौन थे खाटू श्याम जी के दो भाई? जिन्होंने महाभारत युद्ध में लिया था हिस्सा
7 Photos
Khatu Shyam ji

कौन थे खाटू श्याम जी के दो भाई? जिन्होंने महाभारत युद्ध में लिया था हिस्सा

जयपुर में सोने के भाव गिरे, चांदी भी फिसली... जानें क्या है आज का नया रेट

Jaipur Gold Silver Prices: जयपुर. गुलाबी नगरी जयपुर के सर्राफा बाज़ार में आज, 24 अक्टूबर 2025 को, सोने और चांदी के भाव में स्थिरता और मामूली गिरावट देखने को मिली है. वैश्विक बाज़ारों के संकेतों के बीच, जयपुर में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में एक बार फिर उतार-चढ़ाव दर्ज हुआ है. जयपुर, जो सोने और चांदी दोनों के लिए एक बड़ा बाज़ार माना जाता है, में खरीदारों की नज़रें आज के इन नए भावों पर टिकी हुई हैं.

सोने का भाव
आज 24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमत ₹12,522 प्रति ग्राम दर्ज की गई है. यह कीमत कल के भाव ₹12,523 प्रति ग्राम की तुलना में मात्र ₹1 की मामूली गिरावट को दर्शाती है.

24 कैरेट सोना: ₹12,522 प्रति ग्राम.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

22 कैरेट सोना: ₹11,479 प्रति ग्राम.

18 कैरेट सोना: ₹9,395 प्रति ग्राम.

सोने की कीमतें लगभग स्थिर बनी हुई हैं, जिसका मुख्य कारण वैश्विक बाज़ारों में हल्की नरमी और घरेलू मांग का संतुलन है. जयपुर में आभूषणों के कारीगरों और उपभोक्ताओं के लिए सोने की यह स्थिरता महत्वपूर्ण है.

चांदी के दाम
सोने के विपरीत, जयपुर में चांदी के भाव में भी हल्की गिरावट दर्ज हुई है.

चांदी प्रति ग्राम: ₹158.90

चांदी प्रति किलोग्राम: ₹1,58,900

कल चांदी का भाव ₹159 प्रति ग्राम था, जिसकी तुलना में आज इसमें ₹0.10 की मामूली गिरावट आई है. यह ध्यान देने योग्य है कि जयपुर शहर में सोने और चांदी दोनों की मांग लगभग बराबर रहती है, और चांदी के भाव में हल्की नरमी खरीदारों के लिए राहत की खबर ला सकती है.

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में त्योहारों के मौसम और वैश्विक आर्थिक संकेतों के कारण इन धातुओं के भाव में और अधिक परिवर्तन देखने को मिल सकता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news