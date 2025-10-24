Gold Silver Prices Update: जयपुर में आज 24 कैरेट सोने का भाव ₹12,522 प्रति ग्राम रहा, जो कल से ₹1 कम है. चांदी ₹158.90 प्रति ग्राम पर थोड़ी फिसलकर लगभग स्थिर है. दोनों धातुओं में मामूली गिरावट आई है.
Jaipur Gold Silver Prices: जयपुर. गुलाबी नगरी जयपुर के सर्राफा बाज़ार में आज, 24 अक्टूबर 2025 को, सोने और चांदी के भाव में स्थिरता और मामूली गिरावट देखने को मिली है. वैश्विक बाज़ारों के संकेतों के बीच, जयपुर में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में एक बार फिर उतार-चढ़ाव दर्ज हुआ है. जयपुर, जो सोने और चांदी दोनों के लिए एक बड़ा बाज़ार माना जाता है, में खरीदारों की नज़रें आज के इन नए भावों पर टिकी हुई हैं.
सोने का भाव
आज 24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमत ₹12,522 प्रति ग्राम दर्ज की गई है. यह कीमत कल के भाव ₹12,523 प्रति ग्राम की तुलना में मात्र ₹1 की मामूली गिरावट को दर्शाती है.
24 कैरेट सोना: ₹12,522 प्रति ग्राम.
22 कैरेट सोना: ₹11,479 प्रति ग्राम.
18 कैरेट सोना: ₹9,395 प्रति ग्राम.
सोने की कीमतें लगभग स्थिर बनी हुई हैं, जिसका मुख्य कारण वैश्विक बाज़ारों में हल्की नरमी और घरेलू मांग का संतुलन है. जयपुर में आभूषणों के कारीगरों और उपभोक्ताओं के लिए सोने की यह स्थिरता महत्वपूर्ण है.
चांदी के दाम
सोने के विपरीत, जयपुर में चांदी के भाव में भी हल्की गिरावट दर्ज हुई है.
चांदी प्रति ग्राम: ₹158.90
चांदी प्रति किलोग्राम: ₹1,58,900
कल चांदी का भाव ₹159 प्रति ग्राम था, जिसकी तुलना में आज इसमें ₹0.10 की मामूली गिरावट आई है. यह ध्यान देने योग्य है कि जयपुर शहर में सोने और चांदी दोनों की मांग लगभग बराबर रहती है, और चांदी के भाव में हल्की नरमी खरीदारों के लिए राहत की खबर ला सकती है.
विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में त्योहारों के मौसम और वैश्विक आर्थिक संकेतों के कारण इन धातुओं के भाव में और अधिक परिवर्तन देखने को मिल सकता है.
