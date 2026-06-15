/Jaipur: बोरे और प्लास्टिक से लिपटा मिला व्यापारी का शव, आरोपी डेड बॉडी लेकर गाड़ी में रहा घूमता

Rajasthan Crime: राजधानी जयपुर के शिवदासपुरा क्षेत्र में एक कारोबारी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. दो दिनों से लापता चल रहे बिल्डिंग मैटेरियल कारोबारी का शव सोमवार सुबह सड़क किनारे खड़ी एक कार से बरामद हुआ.

शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. मृतक के परिजनों ने हत्या के पीछे करोड़ों रुपये के लेन-देन के विवाद का आरोप लगाया .

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बिल्डिंग मैटेरियल सप्लाई का करता था व्यवसाय

मृतक की पहचान 40 वर्षीय हरिशंकर शर्मा के रूप में हुई है, जो विधानी क्षेत्र के निवासी थे और बिल्डिंग मैटेरियल सप्लाई का व्यवसाय करते थे. परिजनों के अनुसार, हरिशंकर शनिवार सुबह घर से निकले थे, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटे. उनका मोबाइल फोन भी बंद आने लगा, जिसके बाद परिवार ने उनकी तलाश शुरू की. रविवार को शिवदासपुरा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी.

हत्या कर डेड बॉडी लेकर गाड़ी में रहा घूमता

मृतक के भाई प्रहलाद शर्मा का आरोप है कि हरिशंकर ने अपने परिचित सीताराम खोज को बिल्डिंग मैटेरियल और अन्य कारोबार से जुड़े कामों के लिए करीब दो करोड़ रुपए उधार दिए थे. लंबे समय से पैसों की वापसी को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था. परिजनों का आरोप है कि इसी विवाद के चलते सीताराम ने हरिशंकर की हत्या कर दी और डेड बॉडी लेकर गाड़ी में ठिकाने लगाने के लिए घूमता रहा.

जानकारी में आया है कि हत्या के बाद शव को पहले एक भूसे से भरे कमरे में छिपाकर रखा गया. बाद में शव को ठिकाने लगाने के लिए आरोपी ने एक परिचित से कार ली और शव को उसमें रखकर ले जाने का प्रयास किया. बताया जा रहा है कि इस दौरान कुछ लोगों ने उसे संदिग्ध परिस्थितियों में देख लिया, जिसके बाद वह कार छोड़कर मौके से फरार हो गया.

शव को बोरे और प्लास्टिक की पन्नी में था लपेटा

सोमवार सुबह मृतक के घर से करीब 100 मीटर दूरी पर खड़ी कार की पिछली सीट से हरिशंकर का शव बरामद हुआ. शव को बोरे और प्लास्टिक की पन्नी में लपेटा गया था. शरीर पर चोटों के कई निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका और गहरा गई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए महात्मा गांधी अस्पताल भेजा गया है. प्रारंभिक जांच में मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है. पुलिस विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है और आरोपित की तलाश में टीमें जुटाई गई है.