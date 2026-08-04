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'बापू बाजार' बना जयपुर का सबसे महंगा इलाका, जानें कितने करोड़ में होगी छोटी दुकान की रजिस्ट्री!

जयपुर जिले में नई DLC दरें लागू कर दी गई हैं, जिनमें 0 से 49 फीसदी तक बढ़ोतरी हुई है. इसका सीधा असर प्लॉट, मकान और दुकानों की रजिस्ट्री, स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क पर पड़ेगा. अप्रैल में 10% फ्लैट बढ़ोतरी के बाद अब री-सर्वे और बाजार मूल्यांकन के आधार पर अलग-अलग इलाकों में संशोधन किया गया है. सबसे महंगा इलाका बापू बाजार बन गया है, जहां डीएलसी 5.71 लाख रुपये प्रति वर्गमीटर पहुंच गई है.
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Deepak Goyal
Published:Aug 04, 2026, 04:14 PM IST | Updated:Aug 04, 2026, 04:14 PM IST
'बापू बाजार' बना जयपुर का सबसे महंगा इलाका, जानें कितने करोड़ में होगी छोटी दुकान की रजिस्ट्री!
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: अगर आप जयपुर में घर बनाने, प्लॉट खरीदने या निवेश की योजना बना रहे हैं तो अब आपको पहले से कहीं ज्यादा जेब ढीली करनी होगी. जयपुर जिले में डीएलसी दरों में 0 से 49 फीसदी तक की बढ़ोतरी लागू कर दी है. इसका सीधा असर रजिस्ट्री खर्च, स्टांप ड्यूटी और आने वाले समय में बाजार भाव पर भी दिखाई देगा. अप्रैल में 10 फीसदी फ्लैट वृद्धि के बाद अब री-सर्वे और बाजार मूल्यांकन के आधार पर अलग-अलग इलाकों में आनुपातिक संशोधन किया गया है. सबसे ज्यादा बढ़ोतरी उन क्षेत्रों में हुई है, जहां सरकारी दरें लंबे समय से वास्तविक बाजार मूल्य से काफी पीछे थीं.

बापू बाजार की डीएलसी 5 लाख 71 हजार 780 प्रति वर्गमीटर डीएलसी
एमआई रोड (अजमेरी गेट से सांगानेरी गेट) : 3.97 लाख रुपए प्रति वर्गमीटर डीएलसी
गवर्नमेंट हॉस्टल से कलेक्ट्री सर्किल : 3.34 लाख रुपए प्रति वर्गमीटर डीएलसी
अजमेरी गेट से रामबाग सर्किल तक : 3 लाख रुपए प्रति वर्गमीटर डीएलसी

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यानी शहर के सबसे प्रीमियम कॉरिडोर में अब रजिस्ट्री भी रिकॉर्ड स्तर की सरकारी कीमत पर होगी.

आपका पता भी बनेगा आपकी संपत्ति की नई पहचान

जयपुर में अब सिर्फ जमीन खरीदना ही महंगा नहीं होगा, बल्कि आपका पता (लोकेशन) भी आपकी संपत्ति की नई पहचान बनेगा. राज्य सरकार ने ई-पंजीयन पोर्टल पर नई डीएलसी दरें लागू कर दी हैं. इसके बाद जयपुर जिले में जमीनों की सरकारी कीमतों में 0 से 49 प्रतिशत तक का इजाफा हो गया है. सरकार ने पहली बार तेजी से विकसित हो चुके इलाकों की सरकारी कीमतों को बाजार दरों के करीब लाने की कोशिश की है.

नई सूची में जयपुर का सबसे महंगा कारोबारी इलाका बापू बाजार बन गया है, जहां जमीन की डीएलसी 5 लाख 71 हजार 780 रुपये प्रति वर्गमीटर पहुंच गई है यानी अब इस बाजार में छोटी-सी दुकान की रजिस्ट्री भी करोड़ों की सरकारी कीमत पर होगी. इसके बाद एमआई रोड पर अजमेरी गेट से सांगानेरी गेट तक जमीन की डीएलसी 3.97 लाख रुपए प्रति वर्गमीटर, गवर्नमेंट हॉस्टल से कलेक्ट्री सर्किल तक 3.34 लाख रुपये प्रति वर्गमीटर और रामबाग सर्किल से अजमेरी गेट तक 3 लाख रुपये प्रति वर्गमीटर तय की गई है.

सबसे अधिक 49 फीसदी वृद्धि

इस बार उन इलाकों पर ज्यादा फोकस किया है, जहां पिछले कुछ वर्षों में तेजी से आबादी और व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ी हैं. जगतपुरा, एयरपोर्ट रोड, जेएलएन मार्ग, नंदपुरी, जमना विहार, सी-स्कीम और सोडाला जैसे क्षेत्रों में डीएलसी में 43 से 49 फीसदी तक बढ़ोतरी की गई है. सबसे अधिक 49 फीसदी वृद्धि जमना विहार न्यू में दर्ज हुई, जबकि नंदपुरी, मॉडल टाउन जगतपुरा, जेएलएन मार्ग और जवाहर सर्किल-एयरपोर्ट रोड पर 48 फीसदी तक डीएलसी बढ़ाई गई. इसके अलावा चौमूं, चाकसू, कालवाड़, बगरू, बस्सी, दूदू, जोबनेर, फागी और बिचून जैसे कस्बों में भी कॉमर्शियल डीएलसी 30 से 50 हजार रुपए प्रति वर्गमीटर तक पहुंच चुकी है.

किन इलाकों में सबसे ज्यादा बढ़ी डीएलसी

कॉलोनी / रोडपूर्व DLCवर्तमान DLCरोड% बढ़ोतरी
बापू बाजार₹5,70,568मुख्य रोड
एमआई रोड (अजमेरी गेट से सांगानेरी गेट)₹3,97,100मुख्य रोड
गवर्नमेंट हॉस्टल से कलेक्ट्री सर्किल₹3,34,000मुख्य रोड
अजमेरी गेट से रामबाग सर्किल₹2,99,200₹3,00,000मुख्य रोड
नंदपुरी₹12,100₹18,00030 फीट48%
मॉडल टाउन, जगतपुरा₹20,900₹31,00040 फीट48%
जेएलएन मार्ग (रामनिवास बाग से त्रिमूर्ति सर्किल)₹97,900₹1,45,000मुख्य रोड48%
जेएलएन मार्ग (त्रिमूर्ति सर्किल से जेडीए सर्किल)₹1,07,800₹1,60,000मुख्य रोड48%
जवाहर सर्किल से टर्मिनल-2 एयरपोर्ट₹1,07,800₹1,60,000मुख्य रोड48%
जमना विहार न्यू₹9,350₹14,00030 फीट49%
संजय नगर / आरपीए रोड / किशनबाग न्यू₹16,500₹24,00030 फीट45%
विकास नगर (एयरपोर्ट के पास)₹34,650₹50,000मुख्य रोड44%
गोपालपुरा पुलिया से भास्कर पुलिया₹1,35,850₹1,60,000मुख्य रोड17%
गांधी नगर मोड़ से टोंक फाटक पुलिया₹2,04,050₹2,23,000मुख्य रोड9%
दिल्ली रोड (चुंगी नाका से कूकस बॉर्डर)₹65,690₹70,100मुख्य रोड10%
मदरामपुरा वेस्ट (सिविल लाइन, अजमेर रोड)₹58,080₹85,000मुख्य रोड46%
महेश मार्ग (सी-स्कीम)₹1,16,160₹1,70,000मुख्य रोड46%
मैन हवा सड़क (22 गोदाम से सोडाला)₹1,74,240₹2,50,000मुख्य रोड43%
भारतेंदु नगर (एके-10, हसनपुरा)₹24,750₹36,00040 फीट रोड45%

सबसे ज्यादा DLC बढ़ोतरी वाले इलाके

इलाका% बढ़ोतरी
जमना विहार न्यू49%
नंदपुरी48%
मॉडल टाउन, जगतपुरा48%
जेएलएन मार्ग (दोनों हिस्से)48%
जवाहर सर्किल से टर्मिनल-2 एयरपोर्ट48%
मदरामपुरा वेस्ट46%
महेश मार्ग (सी-स्कीम)46%
भारतेंदु नगर45%

क्या होगा असर?
प्लॉट और मकान की रजिस्ट्री महंगी होगी.
स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क बढ़ेगा.
डेवलपर्स नई परियोजनाओं की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकते हैं.
बाजार में जमीनों के दाम भी धीरे-धीरे नई डीएलसी के अनुरूप ऊपर जा सकते हैं.
निवेशकों को अब अधिक पूंजी लगानी होगी.

बहरहाल, राजस्व और पंजीयन विभाग के अधिकारियों के अनुसार कई इलाकों में सरकारी डीएलसी और वास्तविक बाजार भाव के बीच बड़ा अंतर था. नए सर्वे में पाया गया कि कई स्थानों पर बाजार कीमतें सरकारी दरों से काफी ऊपर चल रही थीं. इसी अंतर को कम करने के लिए नई दरें लागू की गई हैं, जिन इलाकों को कुछ साल पहले शहर का किनारा माना जाता था, वे आज सरकारी रिकॉर्ड में प्रीमियम लोकेशन बन चुके हैं. नई डीएलसी बताती है कि जयपुर का विस्तार अब सिर्फ नक्शे पर नहीं, बल्कि जमीन की कीमतों में भी साफ दिखाई देने लगा है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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